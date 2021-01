Maduro: se acabó esa Asamblea Nacional fracasada

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este lunes que la Asamblea Nacional que se acaba este lunes fracasó porque los parlamentarios interpusieron sus intereses económicos ante los intereses del pueblo.

“Se acabó esa Asamblea Nacional fracasada que interpuso sus intereses. Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela, empieza una nueva etapa para la paz del pueblo”, dijo el Presidente este lunes en un encuentro con los Diputadas y Diputados electos del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional.

A pocas horas de su instalación este martes 5 en Caracas, aprobó las propuestas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar para conformar la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN).

“Estamos preparando todo para una gran instalación de la Asamblea Nacional, mañana será la instalación formal a las 11 AM y les pido todo el apoyo a los parlamentarios para lograr establecer los cambios que se quieren establecer en la Asamblea”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que durante este primer trimestre del año se espera que se realicen cambios significativos en el país, además recordó que se lleva adelantado el “Plan 200 Carabobo”, que establece “nuevas energías y esfuerzo superior para recuperar el estado de bienestar del pueblo”.

Agregó que es importante abrir espacios para la conformación de las comisiones, y que la oposición tenga sus propuestas y liderazgo, “los diputados del Gran Polo Patriótico deben asumir también su postura, sin 255 diputados que deben darle la cara al país que lo eligió”, destacó el Presidente.

“El Plan Carabobo 200 va a regir este año, yo he pedido que se ponga énfasis además del diálogo político y la reconciliación, a la economía. Deben rescatar las funciones contraloras y la interpelación a funcionarios”, dijo.

Pidió poner énfasis además de en el diálogo político, la convivencia y la inclusión, “en la economía del país. También he pedido que se tome con mucha seriedad la función contralora de la Asamblea Nacional”, reiteró.

Soto Rojas como secretario provisional

Nicolás Maduro, anunció que mañana a las 11:00 am se instalará la nueva AN y la persona de mayor edad, en este caso Fernando Soto Rojas, servirá de secretario provisional y dará un discurso como balance histórico en la instalación de la Asamblea Nacional este martes, tal como lo establece el reglamento de debates vigente de la AN.

Reiteró que este martes a las 11:00 a.m. será instalada la nueva Asamblea Nacional para los próximos cinco años “He sido informado de los detalles de la instalación del nuevo Parlamento”, acotó.

Asimismo, aprobó la propuesta realizada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, sobre la directiva del nuevo parlamento, la cual será elevada mañana durante la sesión de instalación.