Maduro: Sicarios comunicacionales están alineados para cantar fraude

La cruzada del “gallo pinto” llegó a El Vigía, estado Mérida y sentenció: “Vamos a ganar este 28J en Mérida, en Los Andes y en toda Venezuela porque se ha levantado una ola para frenar al fascismo que amenaza la paz de Venezuela.

Durante su mitin, el abanderado de la revolución reiteró que la extrema derecha con sus aliados; los gringos y los sicarios comunicacionales de la farsa y la mentira: EFE de España, la TV pública, el Diario el País; CNN en español, todos los días mienten y están alineados para cantar fraude.

Refirió que aunque la oposición ha intentado sacarlo del poder, no lo va a lograr: “Han tratado de tumbarnos 100 veces, no nos han tumbado y no lo van a lograr”, dijo.

Afirmó que 28 de julio será un día bendecido, nadie podrá manchar ese día, “conozco los planes que ellos tienen, que tiene la diabla, el imperialismo y los diablos, pero pa´diabla pueblo y medio, doble pueblo y así como le ganamos en todas las conspiraciones volverá a triunfar la paz. Y el 1X10 en la mañana, voto y voto”.

Por otra parte, aseguró que se ha levantado una conciencia poderosa del pueblo heredero de los libertadores de América y he venido a ratificar todo el pueblo de Mérida que vamos a ganar”.

En este sentido, Maduro afirmó que a la extrema derecha será derrotada con votos. “Ellos no volverán, les ganaremos con votos. Han tratado de derrotarnos, no han podido ni podrán. Los superamos en todos los escenarios”.

Expuso que el Proyecto Nacional Simón Bolívar es el más completo para impulsar cambios y transformaciones positivas para Venezuela. “Nosotros sí tenemos un Plan, el Plan de la Patria de las 7T, las siete transformaciones rumbo al futuro”.

“¿Mérida quiere en Miraflores un presidente pataruco, débil y manipulable, títere y muñeco de la oligarquía, un monigote de los apellidos de sangre azul de Caracas? o ¿Mérida quiere un hombre de sangre roja, andina, un presidente gallo pinto vencedor, revolucionario?”. preguntó Maduro al pueblo de El Vigía.

Palabra empeñada, palabra cumplida

Como parte de los compromisos adquiridos con el pueblo de Mérida, Maduro anunció que se abrió el paso por el puente de Onia, “así que ya hay conexión de El Vigía, estado Mérida y el estado Táchira.

Asimismo, informó que ya están operativos 7 pozos de 11. “Pronto estarán culminados para cumplir con la palabra empeñada y resolver el problema del servicio de agua potable”.

Maduro también detalló que se iniciaron los trabajos de instalación de energía solar. En Bubuqui, se alimentan 20 edificios con 1 megavatio; “en 8 meses El Vigía contará con 50 mv para fortalecer con ese sistema a toda la entidad”.

A los estudiantes de la ULA, el presidente candidato anunció que ya tienen los espacios de la facultad de medicina, totalmente nueva. “¡Palabra comprometida, palabra cumplida!”.

También se realizó la dotación y fortalecimiento del Hospital Universitario de Los Andes, como parte de una primera fase de trabajo.