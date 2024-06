Maduro: Sicarios de Álvaro Uribe e Iván Duque fueron enviados para matarme

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de un plan para asesinarlo que fue planificado por los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, quienes habrían enviado sicarios para atentar contra su vida durante las movilizaciones populares que está realizando a escala nacional.

“Me están cazando y no soy conejo”, dijo el mandatario al tiempo que aseguró que “el pueblo me cuida y yo me cuido también”, en referencia a la seguridad que le brinda la gente y su propio anillo de seguridad.

“El imperialismo norteamericano, sus sicarios criminales Iván Duque y Álvaro Uribe han metido sicarios en Venezuela. Tengo nombres y apellidos de venezolanos y colombianos; han metido sicarios dentro de Venezuela para tratar de hacernos algún daño. Hemos capturado a algunos de ellos”, dijo el presidente Maduro en su programa televisivo ´Con Maduro +´, para luego asegurar que tiene pruebas de su denuncia.

El mandatario criticó que sectores políticos internos, alineados con sus socios en el extranjero “quieren hacerle un daño a la democracia venezolana, pero no han podido ni podrán”, enfatizó.

El presidente ha explicado que no puede convocar a sus actos de campaña con anticipación “por razones de seguridad”, y dio los nombres de quienes conspiran en su contra y que tienen nacionalidad venezolana: “el Leopoldo López, el Julio Borges, el Ledezma, la Machado”, aseguró.

Agradeció el apoyo del pueblo en sus mítines de campaña, que lo cuida, y destacó el “buen trabajo” de los equipos de seguridad que “lo están haciendo de manera combinadita: la fusión cívico-militar-policial perfecta para que todo sea bien, en paz y con las bendiciones y protección de Dios”.

El jefe de Estado contó la anécdota de su visita a la localidad de Isnotú, en el estado Trujillo, donde llegó en medio de la alegría del pueblo que le recibía. “De repente volteo porque están cantando el himno nacional y la reja que rodeaba la casa de José Gregorio Hernández, la gente se aglomeraba para saludar, había personas que lloraban”, comentó emocionado el mandatario.

“Veo fe en el pueblo de Venezuela, optimismo hacia el futuro y la victoria del 28 de julio”, dijo el presidente en referencia a las demostraciones de apoyo que ha recibido en su recorrido por diferentes regiones del país.