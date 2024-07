Maduro: Sigo de pie dando la batalla por Venezuela

El candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro, precisó que tras recorrer la patria por los cuatro puntos cardinales, está seguro que ganará las elecciones presidenciales y precisó que “los apellidos son las guarimbas”, mientras él representa la paz.

Así lo señaló desde la ciudad de San Carlos en el estado Cojedes, donde una multitud se concentró para darle su apoyo.

“Dale dale Nico, dale dale amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo”, así corearon al candidato a la reelección, quien señaló sentir el más inmenso amor por el pueblo cojedeño.

Acompañado en la tarima de cantantes y grupos musicales tradicionales, Maduro escuchó las coplas que le fueron dedicadas, destacando que él es el “gallo pinto”, y el candidato del imperio es un “pataruco”.

Refirió que “soy un hombre del pueblo, mi escuela es el pueblo, mi universidad las fábricas”.

“Cojedes ya tomó la decisión, lo sé, en la calle, en el barrio, la comunidad, en la esquina”, afirmó ante la multitud que lo aplaudía.

Advirtió que no tiene “padrotes ni madrotas que me manden, no he sido títere ni monigote jamás de nadie, soy y he sido un presidente independiente, soberano, solo respondo a dos poderes, en el cielo al poder de Dios y aquí en la tierra solo obedezco al pueblo soberano de Venezuela, de ustedes vengo y a ustedes me debo”, enfatizó.

Recordó que han tratado de matarlo más de cien veces, pero que se encuentra preparado y de pie para seguir dando la batalla por Venezuela.

“He enfrentado los apellidos desde que tenía 12 años, los conozco, son la extrema derecha racista, clasistas que se creen los dueños de Venezuela por su apellidotes”, afirmó indicando que él no es de “sangre azul , sino roja rojita, de patria y humanidad”.

Agregó que Venezuela va a decidir si cae en un hueco oscuro del capitalismo o sigue el futuro próspero.

“¿Cojedes quiere ver un pataruco monigote de los apellidos de Caracas?” ante lo cual la respuesta fue no.

Maduro dijo que Chávez y el pueblo salvaron a Venezuela de varios y que la derecha va a gritar fraude.

“Les digo desde San Carlos de Cojedes, se tus planes, miente lo que quieras, haz lo que te de la gana, pero en Venezuela va a triunfar la paz y no van a poder manchar el proceso electoral”, exclamó.

Advirtió que la extrema derecha va a gritar fraude. “Nadie podrá manchar el proceso electoral”, ratificó.

“Anótenlo, no esperemos nada bueno de esa oligarquía racista y fascista. Esperemos de ellos siempre su odio, mentira y manipulación”, dijo.

Alertó en torno a que “si la derecha extremista se atreve” se va a arrepentir por 200 años”.

“Soy la encarnación de la unión, cívico militar policial y le garantizo al pueblo amado y noble de Venezuela, que ellos fracasarán, no volverán, si se atreven será el último error que cometan para hacerle daño al pueblo, ya basta de conspiraciones de violencia, de manipulación” indicó.

Maduro dijo que a las 10 de la noche cuando se conozcan los resultados el domingo 28 de julio, elevarán una oración por el comandante Chávez. “Le diremos comandante a tus 70 años este pueblo no te falló, nos lanzaremos a las calles a celebrar en paz y con alegría”.