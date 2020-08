Maduro: solo el pueblo decide el rumbo de la Asamblea Nacional

«En Venezuela solo decide el pueblo es quien debe rescatar a la Asamblea Nacional. Vamos a salir a votar y a decidir», dijo el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una videoconferencia realizada este lunes con la Dirección Nacional del Psuv, JPsuv y Gobernadores.

Maduro insistió a la dirigencia del partido en la necesidad de afinar los detalles de la campaña. «Falta trabajar el discurso, la consigna principal, la oferta, el programa político institucional legislativo. Qué leyes vamos a llenar, qué reformas, qué leyes nuevas le llevamos al pueblo, qué hará la AN bajo nuestra conducción. Allí está el problema cardinal para recuperar y rescatar la asamblea. Nosotros de las 24 elecciones anteriores, hemos ganado 22, buscando el voto, movilizando a la gente, esta es la contienda número 25 y será nuestra victoria número 23», aseguró.

El presidente del PSUV dictó a su dirigencia que el discurso central de la campaña es «el Pueblo rescata y gana su Asamblea Nacional»,instando a todo el pueblo venezolano a salir al combate electoral rumbo al 6 de diciembre, en la presente campaña rumbo a las parlamentarias.

En Venezuela se han inscrito 107 organizaciones con fines políticos a participar en las elecciones a la nueva Asamblea Nacional del próximo 6D, aseguró. «Actualmente estamos en ese período, inscribiendo candidaturas y hasta el momento van 107 organizaciones con fines políticos inscritos», dijo.

Por otra parte, indicó a la dirección nacional que deberán ir preparando la maquinaria electoral, tomando en cuenta las condiciones sanitarias actuales.

«Estamos en una permanente batalla, social, económica, educativa, sanitaria, por ejemplo, en septiembre inician las clases y logramos el 100% de los cupos para todos los estudiantes, esto es solo en Venezuela y garantizamos la continuidad de la educación, por eso digo, que estamos en todos los frentes de batalla», afirmó.

Por su parte, la secretaria de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodbexa Poleo,aseveró que en el Jpsuv han desarrollado toda una investigación sobre los países que han realizado elecciones durante estos momentos de pandemia que demuestran que este tipo de eventos se pueden realizar con seguridad para toda la población, mencionando incluso el voto por correo que se aplica en muchos países del mundo.

Maduro destacó que el Comando de Campaña Darío Vivas cuenta con una nueva modalidad que la diferencia de otras y es el uso del tapabocas. «El poder popular vivirá una campaña diferente, es una campaña con tapabocas donde sólo podremos vernos los ojos», añadió el presidente.

advirtió que «ningún mandatario extranjero, como pretende Donald Trump desde EE.UU., o Iván Duque desde Colombia, ni cualquier otro vocero imperialista, decidirá quiénes deben ser los diputados y diputadas en la nueva AN», enfatizó el Primer Mandatario Nacional.

«Ellos dicen: los diputados son estos y los otros no. No vale, en Venezuela eso lo decide el pueblo de Venezuela y los venezolanos deben prepararse para elegir con su voto su Asamblea Nacional. El que no salga a votar, otros deciden por él. Así de sencillo. Nosotros vamos a votar y saldremos a ganar», destacó finalmente el presidente Maduro.

Rescatando a la AN

Durante su intervención, el Vicepresidente para la Defensa Integral, de la tolda roja, Francisco Ameliach, exhortó al pueblo venezolano a cambiarle el rumbo a la política ejecutada por Juan Guaidó en la Asamblea Nacional (AN).

«Nosotros hemos analizado tres palabras claves para el desarrollo de la campaña de la AN que desde el año 2016 ha venido arrollando de manera asesina la pueblo, hemos decidido estas claves para entender mejor por qué debemos ir a votar: cambio, sufrimiento y felicidad. La ideas es cambiar esa AN que llegó a los curúles para hacer sufrir al pueblo e infringirle el máximo daño y sufrimiento, pretendiendo buscar su revelación contra el Gobierno Bolivariano»,dijo.

Por otra parte, destacó el poder de la organización popular que tiene el PSUV.

«Hay que hacer una campaña mirándose a los ojos, una campaña del pueblo para el pueblo, para lograr una AN del pueblo para el pueblo, son las tres premisas que tenía Darío para la campaña», sentenció Ameliach.