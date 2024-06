Maduro: tengo fe en un Guárico invicto el 28J

Con una gala llanera, cantores recibieron al presidente Nicolás Maduro a casa llena en Plaza Rafael Urdaneta. Con Palmares de Calabozo Armando Martínez, el Cantaclaro alborotó a la marea roja que recibió con cantos al primer mandatario nacional que estaba junto a la Primera Combatiente “zapateando” al ritmo del joropo llanero.

Las pareja presidencial bailó en la tarima al ritmo del pasaje La casita bella de Cristóbal Jiménez y rieron con la historia de la viuda millonaria de Santiago Rojas. Seguidamente el cantador ofreció un corrío denominado Maduro es el ganador, letra que confesó terminó “apenas anoche”.

La joven Araima Joselin, al ritmo de un pajarillo se presentó como “la flor de Cúa”, y a continuación ofreció un pasaje cuya letra hacía alusión a los hombres infieles, “vamos a ser ratas a los que no nos quieren apoyar a nosotros. Y con la frase: “Me cansé de ser pendeja, de aquí en adelante me llaman la rata”, cerró la estrofa. “Cilita no me va a cantar esa canción a mi, aquí tiene a su esposito que se porta bién”, sentenció y a continuación estampó un beso a su esposa, la Primera Combatiente

Tras el mensaje, el Presidente Maduro aseguró que llegó a Calabozo por los caminos del llano, “pero hay que reparar la carretera de Camaguán hasta aquí” y exigió a ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán que amaneciera en Calabozo metiendo las máquinas en ese tramo.

Seguidamente agradeció el “hermoso recibimiento del pueblo y se comprometió con el pueblo guariqueño en renovar la vialidad. Av Miranda, la Unidad Educativa Juan Ledezma y la Av. Tricentenario de Calabozo.









Una marea Roja recibió al Presidente Maduro en Calabozo, estado Guárico /Prensa Presidencial









“Pronto vuelvo para seguir gobernando con el pueblo desde las bases. Vuelvo pronto para ver brillar los ojos de un pueblo que está preparándose para una victoria histórica. Por Calabozo pasaron todos los ejércitos. Bolívar Zamora y Chávez. Tengo la honra de pasar hoy por acá y decirles: Jamás les fallaré, mi lealtad absoluta al juramento del Comandante Chávez.

Invitó a los presentes, asumir a su lado un juramento para garantizar el 1×10, “la fuerza popular para una gran victoria en Calabozo, en Guárico y en toda Venezuela. Juro que el 28 de julio iré a votar por fe en Venezuela, por amor a la Patria, Así lo juro y así lo cumpliré. Estoy seguro que lo cumplirán, Que viva el juramento del pueblo”, dijo.