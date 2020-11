Maduro: Venezuela quiere tener las mejores relaciones con EEUU gane quien gane

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este viernes el llamado al diálogo con el gobierno de Estados Unidos (EE.UU), independientemente de quien gane las elecciones presidenciales.

“Nosotros queremos tener buenas relaciones con EEUU, lo digo en nombre de un país entero, las mejores relaciones de diálogo, respeto, cooperación, gane quien gane”, dijo el jefe de Estado durante una reunión de trabajo con más de 100 empresarios chinos, donde conocieron la Ley Antibloqueo.

Destacó que en EE.UU se vive actualmente un proceso de crisis política que el mundo no logra entender y agregó que ha hecho un seguimiento continuo a las elecciones en Estados Unidos. “Si alguien sabe lo que está pasando con las elecciones que me lo digo porque yo no entiendo”, comentó el presidente.

Agregó que mientras eso ocurre al otro lado del mundo, en Venezuela hay que seguir con las inversiones para recuperar la economía producto de la persecusión económica.

“Tenemos que ir adelante en las inversiones, en la construcción y generación de riqueza en las alianzas, hagámoslo en esta nueva etapa”, dijo refiriéndose a la Ley Antibloqueo.

“La Ley Antibloqueo es una apuesta por un mundo libre de medidas coercitivas, de dictadores desde Washington, es una apuesta grande para alianzas novedosas, es la respuesta correcta y justa para abrirle un camino a un año 2021 de recuperación”, dijo.

“Nosotros tenemos que ir adelante en las inversiones, en la construcción y generación de riquezas ¡Hagámoslo!”, exhortó el jefe de Estado

Destacó que es momento de evitar las guerras en el mundo, “se levanta una nueva conciencia en la humanidad, en los Estados Unidos de Norteamérica y en su pueblo. Ya no quieren guerras imperialistas, ya no quieren amenazas y saqueos”, expresó el dignatario.