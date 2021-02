Maduro: Ya se encuentran detenidos corruptos de Pdvsa-Gas

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este jueves los resultados de unas investigaciones que se venían realizando tras la pista de un grupo de funcionarios corruptos en PDVSA, específicamente en el área de distribución de gas doméstico.

El Mandatario nacional comentó que desde hace tiempo se venían revisando algunas denuncias graves, luego se siguió una rigurosa cadena de investigación, que se puso en manos del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para ejecutar el procedimiento.

Asimismo, el Dignatario precisó que se confirmó la veracidad sobre la denuncias de “privatización de las gandolas, negociaciones por detrás, venta en dólares del gas que le pertenece al pueblo y mil irregularidad más”.

Anunció que ya se encuentran detenidos los ex funcionarios Jacob Grey, ex presidente de Gas Comunal PDVSA, Yohandry José Guevara Álvarez, ex gerente de la planta de llenado de gas Charallave, entre otros altos cargos que actuaban en complicidad con esta red de corrupción que comercializaba y extorsionaba con la venta de gas en divisas.

“Lo que más me duele es que son jóvenes a los que le dimos esa responsabilidad. ¿Cómo se corrompió ese joven?”, reflexionó el presidente Maduro lamentando que en el camino se hayan desviado los ex funcionarios.

Maduro destacó que es fundamental combatir en la industria petrolera el burocratismo, la corrupción y los infiltrados, al referirse al manejo irregular del gas doméstico a escala nacional.

“Se les explicó que ese era el gas del pueblo, el gas popular… y no les importó”, dijo.

En ese sentido, el jefe de Estado recomendó en el marco de la instalación del Congreso de los Pueblos desde el Cuartel de La Montaña, que “es importante activar y reactivar todos estos movimientos sociales” para de esta manera “garantizar la honestidad absoluta en el cumplimiento de las funciones públicas. Rescatar renovación permanente de la espiritualidad y la moral. Nuestra palabra debe estar soportada en nuestra historia, con hechos reales”, comentó.

Más temprano, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra los integrantes una red de corrupción en la empresa Gas Comunal, filial de Pdvsa, que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, precisó que se emitieron las órdenes de aprehensión contra Jacob Grey, presidente de Gas Comunal Pdvsa; Yohandry José Guevara Álvarez, gerente de la planta de llenado de gas Charallave; Oriana Alejandra Betancourt Corales, gerente de la planta de llenado de gas Apacuana, y Eder Alexis Dugarte, gerente de la planta de llenado de gas El Tambor.

“Estos funcionarios exigían pago en dólares de comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa”, explicó.