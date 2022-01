MAS asegura que seguirá por la vía electoral, pacífica y constitucional

La Vicepresidenta del Movimiento al Socialismo (MAS), Maria Verdeal, instó a los partidos político a rescatar la conexión con los ciudadanos, para conseguir soluciones a las demandas diarias.

Hay una desconexión total donde los ciudadanos dicen «a mí no me interesa gane quién gane yo lo que quiero es que me resuelvan mis problemas».

Durante una entrevista radial, aseguró que desde la tolda política que representa, creen que el cambio solo se origina a través del sufragio.

«Creemos en la vía electoral, pacífica y constitucional y en eso vamos a seguir», aseveró.

Agregó que el tema del Revocatorio es algo complejo, «aqui no se ha podido revocar a nadie, es un proceso que tiene muchas trabas. Dentro del MAS no hemos discutido el tema, pero considero que la participación ciudadana va a tener la última palabra», destacó.