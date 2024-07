Más de 1300 periodistas fueron acreditados para las elecciones

Un total de 1.326 profesionales de la prensa nacional e internacional fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cobertura de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Este numeroso grupo periodistas reúne a 164 enviados especiales de 76 medios internacionales, entre ellos las principales agencias del mundo AP, AFP, EFE, Bloomberg y Thomson Reuters, reseñó AVN.

También participan periodistas de Kyodo news, Yomiuri Shimbun, Mainichi Newspaper (Japón), Radiotelevisora ARD (Alemania), BBC news, BBC mundo y diario The Guardian, Financial Times (Reino Unido), RTVE (España), Liberation, Le Monde, y France 24 (Francia) , Al Jazeera English (Catar), The Washington Post, New York Times, CBS News (EEUU).

Junto con fotógrafos, camarógrafos y personal técnico de la prensa extranjera comenzaron a llegar al país desde el pasado miércoles para cumplir con el proceso de acreditación ante el Consejo Nacional Electoral, además de los 106 profesionales pertenecientes a los 31 medios con corresponsalías en Venezuela.

Igualmente, fueron acreditados 1.056 trabajadores de la comunicación que laboran en 33 medios nacionales públicos y privados, para un total de 140 medios que cubrirán los comicios y todo el acontecer electoral durante la jornada del próximo domingo.

Parte de este variado equipo periodístico proviene de Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Bolivia, China, Colombia, Dominica, Estados Unidos, España, Francia, Japón, Líbano, Paraguay, Catar, Reino Unido, Rusia, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suiza y Uruguay.

El próximo domingo se celebran en Venezuela las elecciones presidenciales en las que compiten 10 candidatos presidenciales, 9 de los cuales representan factores opositores y uno es el candidato de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro.