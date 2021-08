Más de 48 mil 805 Gacetas se revisaron para parte de 472 leyes vigentes

El primer vicepresidente de la Comisión Ordinaria para la investigación, verificación y Difusión del Índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela en la Asamblea Nacional, Juan Francisco Escalona presentó en la sesión ordinaria un informe de esta instancia parlamentaria, destacando que tras 5 meses de arduo trabajo se logró terminar el parte númerico de las leyes vigentes, tras revisar más de 48 mil 805 Gacetas oficiales ordinarias y extraordinarias correspondientes a 149 años, desde la primera aprobada en 1872.

Escalona agregó que en total existen 26 normas jurídicas de caracter constitucional, 91 normas de caracter orgánico, 20 normas de caracter especial, 334 normas de caracter ordinario, entre otros para 472 leyes vigentes, de las cuales se evidencia que sólo el 25 % del ordenamiento jurídico fue aprobado en la llamada cuarta República y las otras 350 leyes entraron en vigencia gracias a la Revolución Bolivariana tras el proceso constituyente del año 1999. Quiero aclarar que se encontraron en leyes aprobatorias, 1083 normas jurídicas que considero deben ser revisadas por nuestro Parlamento. Tiene una ficha técnica tiene datos interesantes como la jerarquía de la ley, fecha de promulgación, publicación y de entrada en vigencia”

El primer vicepresidente de esta instancia parlamentaria informó que existen dos propuestas para una codificación númerica de cada ley y una meta para el año 2026 para realizar un proceso de depuración, aclarando que “no deberíamos tener leyes en vigencia antres del año 1999. Ahora, el pueblo podrá revisar las leyes en una página web y pedimos autorización para que la Comisión haga una gira de trabajo para explicar la metodología utilizada. En nombre de la Comisión le digo ‘misión Cumplida’, el cual hago entrega para su revisión y consideración”.

Agradeció a la directiva del Parlamento, al Presidente de la Comisión, Hermann Escarrá, como presidente; José Gregorio Correa, segundo vicepresidentey al equipo multidisciplinario por el esfuerzo y el trabajo realizado en estos cinco meses. “Pido que se le haga un recionocimiento a lideres revolucionarios como el comandante Chávez, el Presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros han cumplido una gran labor legslativo”

Por otra parte, el diputado José Gregorio Correa, segundo vicepresidente de la Comisión Ordinaria para la investigación, verificación y Difusión del Índice legislativo vigente dijo que las leyes inútiles debilitan las necesarias, gracias a este trabajo encomendado al doctor Escarrá y al diputado Juan escalona. Me siento orgulloso de trabajar con estos dos parlamentarios, se hizo esfuerzo donde sólo estuvo presente fue la jurídica y no la política.

Correa aseveró que el 25% está vigente antes de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional, y algunas leyes que despues de 1999 deben ser revisadas para que no conlinden con la Carta Magna, con verdadera técnica legislativa.

El diputado Hermann Escarrá aclaró que este acto es de legislación vigente, la ley es el acto sancionado como tal, tal como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero hay leyes orgánicas, constituyentes

“Lo que no no le perdonan a la revolución Bolivariana la ley siempre es la expresión de la voluntad popular y la Revolución es expresión de la voluntad popular, la felicitación debe ser a la directiva y al Presidente por haber movido a una comisión cómo está para presentar este resultado para conocer en el nivel comunal, vecinal cuáles son las leyes que inciden en su vida personal y en su desenvolvimiento. Si no conoce la ley como se va a hablar de Estado de Derecho. Yo lo felicito señor Presidente de la Asamblea Nacional”-expresó Escarrá.

El Presidente de la AN, Jorge Rodríguez manifestó que continuará el trabajo y comisión ordinaria coodine para que se cumpla con la Técnica Legislativa