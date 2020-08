Medina: ningún proyecto divisionista puede ser una alternativa

«Ningún proyecto que pretenda la división puede ser una alternativa», acotó este martes la recién nombrada Secretaria Nacional de Organización del Partido Patria para Todos (PPT), Ilania Medina en el programa radial Dando y Dando.

«Hace un año y medio, el Secretariado Político, que es el órgano de la dirección, es decir que a partir de el se construye el consenso de cualquier tema que deba asumir el partido PPT se discutía el paso a emprender para ir en unión política a enfrentar los nuevos desafíos electorales», puntualizó Medida, quien detalló cómo desde el pasado 29 de abril de 2019, tomó de forma unilateral congelar el Secretariado, iniciando así un plan de espaldas a la vida del partido.

«Ese día discutimos la coyuntura y la arremetida de los gringos al querer imponer unas elecciones presidenciales, cosa que no tuvo consenso y Rafael Uzcátegui se molestó (enormemente) y tomó de forma unilateral congelar el Secretariado», reiteró.

«La conclusión de la mayoría de las bases y el Secretariado, a pesar de tener firmas conjuntas ante el CNE y ante la inconsulta de Uzcátegui para preservar la unidad, decidió desconocer a los secretarios regionales de varios estados, porque éstos no reconocían su planteamiento de unilateralidad», señaló Ilenia Medina, en condición de Secretaria Nacional de Organización nombrada por el TSJ, quien designó el pasado viernes 21 de agosto una junta directiva Ad-Hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos.

La alternabilidad divisionista

En entrevista en el espacio radial, su conductora y periodista, además también constituyente; Tania Díaz, recordó una nota fechada con el 7 de agosto de 2020, donde se anunció la creación de la «alternativa popular revolucionaria supuestamente integrada por el PPT, PCV e Izquierda Unida»; a lo cual Medina argumentó que no estaba realmente representada la militancia del bloque histórico de la tolda azul en avanzada con el Gran Polo Patriótico, «ningún proyecto que pretenda la división puede ser una alternativa», recalcó.

En ese escenario, Medida mencionó que se hizo una propuesta para presentarla por consenso para una propuesta electoral de cara a las venideras elecciones parlamentarias e ir en conjunto con el GPP, «Rafael (Uzcátegui) se negó e implosionó la comisión (…) pero es importante hacer saber que no era una aprobación del grueso del PPT».

Desmintiendo al PCV

Medina enfatizó que es una irresponsabilidad lo que el PCV ha querido mostrar que es una decisión del TSJ y no de una postura tomada por la tolda azul ante la arbitrariedad de Uzcátegui, dijo.

«La unidad no es una retórica, no podemos esperar que nos invadan para poder decir la unidad es una retórica. Sucedió en Libia y no podemos permitirlo», apuntó.

Ante el nuevo contexto de una nueva junta directiva, presidida por Medina, y como secretarias Generales Regionales, Lisett Sabino y Beatriz Barráez. Destacó la Secretaria que de las 24 circunscripciones o equipos regionales «18 hasta el lunes han atacado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia», adució.

Rememoró cómo el presidente Hugo Chávez, llamada al conformación del denominado bloque histórico, a través del GPP; en aras de consolidar el proceso revolucionario «hay que retomarlo ahora con más fuerza con la unidad patriótica», reiteró, al tiempo que pidió que todas las fuerzas políticas deben ser tomadas en cuenta y hacer propuestas.

Medina solicitó en medio de la perspectiva de la pandemia por el covid-19, realizar un Congreso Constituyente que tendría fecha en enero de 2021, «para lograr dar en el concepto del bloque histórico (…) el salto en términos esenciales».