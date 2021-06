Militancia del Psuv postuló a sus candidatos en las regiones

Este domingo, en los 23 estados del país la militancia psuvista salió a las calles para participar en las Asambleas de Unidades de Batallas Bolívar Chávez (UBCH) y elegir de manera democrática y protagónica los candidatos de su preferencia, que se medirán en las elecciones internas del partido rojo y posteriormente en los comicios regionales de Noviembre.

En ese sentido los corresponsales de Últimas Noticias destacaron las incidencias de cada una de las jornadas desarrolladas en el territorio nacional.

Miranda

Realizadas 139 asambleas en Guarenas y Guatire para las internas del Psuv

Un total de 139 asambleas realizó la militancia del Psuv en los municipios Ambrosio Plaza (Guarenas) y Zamora (Guatire), en Miranda, este domingo 27 para cumplir con los procesos de postulación y apoyo a los precandidatos que irán a las primarias del 8 de agosto, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Nacional del partido.

El jefe de organización de esa tolda política de Guarenas, Antonio Borges, indicó que en esa jurisdicción se llevaron a cabo 75 asambleas simultáneas.

Calificó este evento como “como bueno” debido a la numerosa participación de ls militancia chavista en los centros electorales que abrió a las 8 am. Puso como ejemplo la realizada en la Escuela Nacional Bolivariana Ambrosio Plaza, en el bulevar de 27 de Febrero, que contó con la asistencia de más de 150 personas.

Reveló que en el liceo Benito Canónico, ubicado en Los Naranjos, resultaron postulados más de 30 personas para diputados y diputadas nominales.

Borges dijo que este proceso se destacó por la “armonía que caracteriza a la militancia del Psuv”.

En el caso de Zamora, el coordinador municipal de Psuv, Daniel Pires, destacó que allí correspondieron hacer 64 asambleas en total, de las cuales dos se llevaron a cabo el sábado 26 y las 62 restantes, ayer.

Indicó que la actividad resultó “muy bien” y que comenzó a las 8 am. A mediodía la sala situacional del Psuv comenzó a recibir resultados, que entregaría a la dirección nacional del partido rojo.

La Guaira

La Guaira movilizó a más de 100.000 militantes del PSUV

Desde las 7 am, comenzó en La Guaira la movilización de las asambleas de postulaciones de precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con la participación de unos 100.000 militantes.

Las asambleas postularon hombres y mujeres, como posibles candidatos a los cargos de elección popular, como gobernador, alcalde y más de 22 integrantes para los cuerpos legislativos estadal y municipal.

Las parroquias Catia La Mar, Carayaca, Caraballeda y Naiguatá registraron una mayor movilización de participantes, en las inmediaciones de los centros educativos, donde se realizaba el proceso.

José Alejandro Terán, organizador del PSUV, en La Guaira, informó el carácter democrático de estas asambleas de postulación, donde “más de 100.000 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, están participando para renovar sus bases”.

Destacó que las decisiones finales serán evaluadas por la dirección nacional del PSUV, donde se darán a conocer todos los nombres preseleccionados para las elecciones primarias del 8 de agosto.

Zulia

En el Zulia más de 1300 Ubch participaron en el proceso de postulación del Psuv

El vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela en el Zulia, Omar Prieto Fernández, informó que en esta postulación del psuv, se realizaron seis procesos, “gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, lista de diputados, circuitos de diputados, lista de concejales y circuitos de concejales”.

Expresó Prieto que están fortaleciendo el proceso de votación, de integración y de participación, “Que nadie puede manipular a través de este método”.

Agregó que este es un proceso interno del psuv y se realizó en paz, transparente, “Donde toda la militancia se expresó, y lo más importante es la participación del pueblo”.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desarrolló la primera etapa para escoger a sus candidatas y candidatos de cara a los comicios del 21 de noviembre para elegir a Gobernadores, Alcaldes, Legisladores y Concejales.

Por su parte, Juan Garcia, diputado de la Asamblea Nacional y de Comisión de Agitación y Propaganda y Comunicación del Psuv en el Zulia, recordó que serán seis actos de votación que se estarán cumpliendo este domingo, en la primera etapa de postulación, luego apoyo, conteo de votos, acta de totalización de votos (3), transmisión electrónica, posteriormente “le corresponderá a la directiva nacional emitir el boletín final que servirá para preparar las votaciones definitivas en unas elecciones primarias internas abiertas de los candidatos del PSUV el 8 de agosto”.

Lisandro Cabello, jefe político del Psuv en el Zulia, indicó que en la entidad se activaron 1325 Unidades de Batallas Bolívar Chávez (UBCH) convocadas a postular a los precandidatos cumpliendo con la paridad de género en las 109 parroquias zulianas, con las respectivas medidas de bioseguridad.

Táchira

En Táchira participan 667 UBCH en elecciones internas del Psuv

En el proceso electoral número 26 de la revolución y 12 del Partido Socialista Unido de Venezuela participan 667 UBCH con casi 200 mil militantes, que tiene por finalidad postular y ser postulados a los candidatos de su preferencia a los cargos de elección popular como Concejales, Diputados, Alcaldes, Gobernadores.

El vicepresidente del Psuv en Táchira Freddy Bernal agregó que el proceso electoral que se lleva a cabo en los 29 municipios de la entidad, se desarrolla con gran entusiasmo y normalidad. “Son unas elecciones libre, democráticas, inclusivas, transparentes, regidas por un reglamento interno que es de pleno conocimiento de toda la militancia”.

Igualmente señaló que ya hay procesos de postulación a lo largo y ancho de todo el estado Táchira e hizo el llamado a la militancia a hacerse presente en la UBCH, y expresar su voluntad, libre de cualquier coacción y que al final gane el legado del Comandante Hugo Chávez.

Reafirmó que se trata de un proceso participativo, democrático y protagónico, de respeto a cada militante. “Solamente pedimos que el pueblo en su sabiduría elija a los mejores hombres y mujeres a los cargos de elección popular para luego ir el 8 de agosto a las elecciones y luego a la batalla final el 21 de noviembre del año en curso”.

El único partido en el país que con regularidad se somete al escrutinio de las bases es el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque “creemos en una democracia participativa y protagónica, no así los partidos de derecha que no se revisan, no se someten al escrutinio público, y aun así nos llaman dictadores”, dijo.

Finalmente Bernal acotó que es un día ejemplar para la democracia, para los partidos políticos y para seguir caminando en la vía del progreso, el crecimiento, la armonía y la paz del estado.

Nueva Esparta

En Nueva Esparta militantes del Psuv postulan candidatos con normalidad

Desde tempranas horas de la mañana los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Nueva Esparta participan en las asambleas de las UBCH para postular a los precandidatos y precandidatas que luego se medirán en las elecciones internas del 8 de agosto.

El coordinador de Organización del PSUV en Nueva Esparta, Junior Gómez, informó que las 241 UBCH del estado se encuentran totalmente activas postulando a sus candidatos con normalidad cumpliendo los lineamientos de la Dirección Nacional.

“El Partido Socialista Unido de Venezuela está de fiesta porque sus estructuras, su militancia, va a postular a los hombres y mujeres que irán a las diferentes responsabilidades de gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladores y legisladoras, concejales y concejalas”, dijo.

Destacó que en las 241 UBCH de Nueva Esparta se entregó el cotillón electoral y a las 8:30 de la mañana todas las asambleas estaban instaladas en los centros electorales destinados para la elección.

“El llamado a toda la militancia es a participar en este proceso para escoger los nombres de nuestros mejores candidatos, rumbo al 8 de agosto cuando escogeremos a quienes irán a estas responsabilidades para prepararnos para la gran victoria del 21 de noviembre”, dijo.

Trujillo

Militantes trujillanos participaron sin contratiempos en postulaciones

Tal como estaba previsto este domingo los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) del estado Trujillo participaron en las asambleas de postulaciones de los precandidatos y precandidatas que luego se medirán en la contienda interna del partido rojo, con miras a las megaelecciones del 21 de noviembre.

Desde la Casa Hugo Chávez en el municipio Valera, el coordinador político regional del Psuv G/J Henry Rangel Silva señaló que en Trujillo las bases del partido atendieron el llamado y salieron este domingo a participar en más de 700 puntos habilitados para este proceso.

“Estamos en pleno proceso en la consulta a las bases que ha llamado nuestro presidente Nicolás Maduro (…) se hizo el despliegue correspondiente y se están efectuando en más de 700 lugares en el estado Trujillo las asambleas, que buscan precisamente recoger de las bases esa importante información y que será evaluada, analizada, por la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, para promover posteriormente las elecciones primarias abiertas”, indicó.

Agregó que en estas postulaciones la conciencia y voluntad del pueblo serán respetadas. “El llamado que hago es a la participación, que entendamos que este es un proceso entre compañeros de un mismo partido político y que la conciencia del pueblo debe ser respetada, la voluntad del pueblo, las apreciaciones del pueblo deben ser respetadas”, advirtió.

Finalmente Rangel Silva manifestó que este proceso interno fortalecerá la unidad dentro del partido y que además le dará al pueblo el protagonismo “efectivo, viable y tangible”.

Militantes opinan

Desde ÚN se pulsó la opinión de algunos participantes en este primer proceso de elección interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y al respecto el señor Juan Escalona residente del municipio Pampanito, destacó que estas postulaciones “nos darán la oportunidad de elegir a los candidatos y candidatas desde las bases, gente que conocemos, que han estado batallando con nosotros”.

Por su parte María Angulo, habitante del sector San Jacinto del municipio Trujillo (capital), acotó que se mostró complacida de participar en un proceso interno organizado, con el cual “las bases manifestamos nuestro apoyo a los hombres y mujeres revolucionarios que han trabajado, en medio de las adversidades, por mejorar la calidad de vida del pueblo”.

Se pudo observar en varios centros de postulación el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir la covid-19, tales como el uso correcto del tapaboca, la colocación de alcohol al entrar al centro y el distanciamiento físico de los participantes, entre otras.

Anzoátegui

En Anzoátegui retrasos y alta participación marcaron proceso de postulación del Psuv

La jornada de postulación del Psuv, para la escogencia de los candidatos a las elecciones internas, inició con retraso en los 645 centros de votación habilitados en los 21 municipios del estado Anzoátegui.

Las asambleas para iniciar las postulaciones en las 279 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch), constituidas en los municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Guanta, iniciaron cerca del mediodía por falta del cotillón electoral que contenía cuaderno y papeletas.

Al respecto Betty Chaurán, vocera de una unidad en Tronconal III de Barcelona, informó que pese a que los militantes llegaron desde las 8 de la mañana, el proceso de postulaciones no había iniciado porque no tenían el material para la votación.

Carlos Oquendo desde la escuela José María Vargas en Barcelona, se quejó porque “de nada sirvió llegar temprano para votar”.

Maritza Guapache, comentó desde otra escuela habilitada como centro de votación, que por la falta de papeletas no empezaron a las 8 de la mañana y que después de tres horas no había llegado el material.

La militante Daisy Gómez denunció que al centro de votación donde está inscrita para postular, solo llegaron 10 boletas.

Pero los militantes no se retiraban pese a la fallas. “Aquí estamos esperando, queremos participar porque somos Psuv”, dijo Arcadio Silva desde otra escuela.

En la zona oeste y centro del estado, donde hay constituidas 218 Ubch, el proceso fue más rápido y ya a las 4 de la tarde se daban a conocer los primeros resultados.

Barinas

En Barinas jornada de postulaciones del Psuv se desarrolló con normalidad

Desde muy tempranas horas de la mañana de este domingo, las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Barinas acudieron a las Ubch para participar de manera masiva en la jornada de postulaciones.

El proceso en los 12 municipios se desarrolló con total normalidad y fue catalogado por la militancia como una fiesta electoral de la tolda roja con miras a las megaelecciones del 21 de noviembre.

El gobernador y jefe político de la entidad, Argenis Chávez, acudió a la Escuela Básica Independencia, acompañado de su esposa Belkis Quintero de Chávez, para sumarse a esta proceso instruido por la dirección nacional del Psuv.

“En nuestro estado todos los jefes de Ubch, de calle, de comunidad se unieron a esta fiesta electoral interna del Psuv. Fueron postulados hombres y mujeres mediante un proceso que se dió en armonia. Cumpliendo con nuestro deber y asumiendo el compromiso”, expresó Chávez.

Cándida Rebolledo, jefe de comunidad de la Ubch Independencia II, destacó que se cumplieron con todas las medidas de prevención para evitar focos de contagios de covid-19.

“Las bases del partido estamos contentos por la oportunidad que nos dieron para escoger a nuestros candidatos mediante estas postulaciones. Acá todo marchó muy bien. La militancia demostrando su capacidad para las próximas elecciones”, comentó Rebolledo.

Mérida

Activadas 528 Ubch en Mérida para postulaciones del Psuv

Fueron activadas 528 Unidades de Batalla Hugo Chávez (Ubch) en la entidad merideña, para el proceso de postulación de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a los cargos regionales y municipales.

Jehyson Guzmán, coordinador del Psuv en la entidad, dijo que más de 400 centros de consultas fueron dispuestos para que los militantes pudieran participar en las asambleas.

Guzmán exaltó que este proceso no sólo estamos decidiendo por un hombre o una mujer: “Estamos recogiendo la expresión genuina de nuestras bases… es un método que permite que no sólo una corriente, un grupo o la tendencia de un grupo se imponga”.

Niloha Delgado, coordinadora de organización del Psuv, afirmó que en los días previos a la consulta de postulación fueron entregados más de 490 kit de bioseguridad a los centros de votación, con tapabocas, para cumplir las normas establecidas por el Gobierno nacional.

Evelin Quintero, militante del Psuv, expresó que en la escuela Deportiva del municipio Libertador (Mérida) se llevó sin contratiempos los seis momentos para las postulaciones de candidatos a los cargos regionales y municipales. “Contamos con la participación masiva de los integrantes de la Ubch de las Américas”.

Sin embargo, en algunas escuelas adscritas al Ejecutivo regional no se les permitió el acceso a las instalaciones para hacer la consulta, para lo cual se buscaron otros espacios.

Además, hubo algunas fallas técnicas en la actualización de datos en los cuadernos de la militancia del Psuv, quedando sin participar algunos seguidores de la tolda roja, caso en la Escuela Básica Nacional Eloy Paredes, parroquia Caracciolo Parra Pérez (Mérida).

Cojedes

Militancia del PSUV en Cojedes se expresó en proceso de postulaciones internas

Unas 260 asambleas se realizaron desde tempranas horas en las UBCH del estado Cojedes, este domingo 27 los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acudieron a postular los precandidatos que irán a elecciones primarias en el mes de agosto para definir los candidatos de la tolda roja en las mega elecciones de noviembre.

Enmanuel Delgado, organizador del PSUV en esta entidad, señaló que el proceso se realizó con toda normalidad, en los nueve municipios, con una participación masiva y organizada, junto a las estructuras que fueron los responsables de movilizar y recibir a la militancia que realizó la postulación de los precandidatos a la gobernación, alcaldías, legislativo lista, legislativo nominal, nominales concejales y lista nominales.

En este sentido, Delgado aseguró que en las asambleas se vivió una fiesta revolucionaria, cargada de patriotismo y de lealtad, y en estricto cumplimiento de las orientaciones del partido, que confía en las bases.

Arelis Salas, militante del PSUV en el municipio Ezequiel Zamora, explicó que en esta localidad fueron hechas 72 asambleas y que quedó demostrado que la militancia defiende el partido y los procesos convocados para asegurar una amplia participación en las elecciones regionales del venidero mes de noviembre.

Por su parte, Juan González, manifestó que desde tempranas la tolda se hizo parte de una gran movilización: “la expresión del poder popular se viste de fiesta, somos parte de esta dirección que desea llevar a los mejores a las gobernaciones, alcaldías y consejos legislativos, participando podremos garantizar a nuestros candidatos”.

Delta Amacuro

172 UBCh deltanas postularon a sus candidatos para primarias del Psuv

Las Unidades de Batalla Bolívar–Chávez, estructuras base del Partido Socialista de Unido de Venezuela en Delta Amacuro postularon este domingo a los aspirantes a las elecciones primarias abiertas que realizarán el próximo 8 de agosto.

La gobernadora del Estado, Lizeta Hernández, desde muy temprano invitó a toda la militancia psuvista, chavista y revolucionaria a que participe en sus centros electorales dando el ejemplo: “En el Delta somos 172 Ubch y más de 14 mil en toda Venezuela, el único partido que invita al Poder Popular a participar en unas postulaciones, no nos quedemos sin participar, como nos enseñó Chávez, al diálogo, el entendimiento, a la tolerancia y en armonía, lo más importante no es quien ganó o quien perdió es la participación”, expresó la mandataria.

Se conoció que las postulaciones del Psuv para los aspirantes indígenas en Delta Amacuro están previstas para los días 2 y 3 de julio en asambleas, según sus normas y costumbres.

Para las 5 de la tarde ya en todos los centros del municipio Tucupita habían terminado con el proceso donde los militantes de la tolda roja postulaban a los aspirantes para Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Municipales. Solo queda esperar los resultados que dará la Dirección Nacional del Psuv.

Por: Irama Delgado / Luis Ortega /Mayerlin Gonzalez / Eliana Useche / Tania Gozález / Rebeca Viloria / Vivian Ariza / Alimar Bueno / Agus Guarache / Naiyelis Garcés / Leylianith Cedeño.