Minuto a minuto: así se desarrollan las megaelecciones en las regiones (+Fotos)

Este domingo Venezuela celebra las megaelecciones regionales y municipales donde se elegirán mediante el sufragio directo y secreto 23 gobernadores, 335 alcaldes así como los integrantes de las asambleas legislativas y de los consejos municipales y Últimas Noticias te ofrece información de primera mano en cada uno de los estados del país.

En Zulia cerraron todas las mesas

En Zulia los 1318 centros habilitados para las megaelecciones 2021 ya están en proceso de cierre y transmisión, así lo informó Mariana Medina, directora del CNE en la región.

En la entidad la población votante fue de 2 millones 627 mil 121 en los 21 municipios. Más de 3 mil mesas electorales estuvieron activas para que cada votante ejerciera su derecho al voto. Los electores esperan los resultados del Consejo Nacional Electoral.

A las 9:30 pm ya están cerrados todos los centros de votación y empezó trasmisión de datos en Anzoátegui

La directora de la Oficina Regional Electoral en el estado Anzoátegui, Dichelys Guevara informó que el 100% de los centros de los 646 centros de votación están cerrados y el proceso de trasmisión está en 86%. En la entidad se instalaron 1.551 mesas electorales y estaban convocados a votar 1.146.647 electores.

Guárico ya cerró 48 mesas

Desde la sede de la Junta Electoral del municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico, de acuerdo a los reportes emanados un total de 48 centros electorales se han cerrado, faltando solamente dos para el cese del proceso debido a la presencia de electores en cola siendo las 8:45 pm. En San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves, el Grupo Escolar República del Brasil, el cual es uno de los centros de mayor concentración, cerró sus puertas. Asimismo desde los diferentes municipios de la entidad llanera se han reportado la misma acción.

Comienzan a cerrar centros electorales en Valles del Tuy

Autoridades del Plan República, coordinadores de centros de votación y los presidentes de las juntas electorales de los seis municipios de los Valles del Tuy, estado Miranda, comenzaron el cierre de la jornada comicial que se efectuó este domingo.

Para Alexander Hidalgo, de técnica electoral en el municipio Independencia, el proceso de votación transcurrió con normalidad. Destacó la afluencia de los ciudadanos que masivamente ejercieron su derecho al voto.

En Tomás Lander, los representantes del CNE hicieron el cierre de los núcleos electorales Fe y Alegría, Casa de la Cultura, Aragüita I, entre otros. En la subregión tuyera, el CNE dispuso de más de 700 máquinas electorales.

En Barinas retrasan cierre de mesas porque aún hay votantes en las colas

A las 20 horas el gobernador y candidato a la reelección a la gobernación de Barinas, Argenis Chávez Frías, aseguró que aún hay gente ejerciendo el derecho al voto en algunos centros electorales, por ello no se ha hecho el cierre de estos centros, pues no se les puede negar el derecho al voto establecido en la constitución. Destacó que ambas tendencias tienen testigos en cada centro electoral vigilando y garantizando la legalidad del proceso. También hizo un llamado a no caer en provocaciones y mantener la paz en esta fiesta electoral que se vive en Barinas y todo el país, pues algunos candidatos de la oposición, específicamente de la MUD hicieron llamados a la población a acercarse a los centros electorales.

Veedores Internacionales presentes en Cojedes saludaron transparencia del proceso

Observadores y Veedores Internacionales presentes en el estado Cojedes hablaron sobre el proceso electoral realizado en los 260 centros habilitados para ejercer el sufragio en la entidad. Luego de un recorrido por varios centros en los municipios Ezequiel Zamora, Tinaco, Lima Blanco y Tinaquillo, Rosaura Herrera, Veedora mexicana señaló: «es un proceso eleccionario que nosotros (Veedores internacionales) vemos muy bien, muy tranquilo, transparente, con mucha paz y sin conflictos, Venezuela es una tierra de democracia y la está ejerciendo en estás elecciones».

María Núñez, observadora de la Unión Europea (UE) de República Dominicana, dijo: «me siento muy bien después de ver en los centros electorales como se respeta el derecho al voto, los derechos humanos, es grato ver la paz y el amor expresado en el respeto que expresan los electores».

En Anzoátegui cierran centros de votación sin electores en cola

La directora regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Anzoátegui, Dichelys Guevara, informó que los centros de votación sin electores en cola están cerrando. Guevara indicó que permanecerán abiertos los centros donde existen votantes en espera para ejercer su derecho.

En Aragua 12 veedores internacionales recorren centros de votación

Desde la apertura de los centros, un grupo conformado por 12 veedores internacionales de la Unión Europea y de varias organizaciones políticas de Latinoamérica y el Caribe, recorren diferentes centros de votación del estado Aragua para verificar el buen funcionamiento de todo el proceso electoral.

Roberto Acevedo, observador de la Unión Europea, estuvo presente en la Unidad Educativa José María Carreño, ubicada en el sector el Castaño de Maracay, donde destacó la rapidez del proceso, asegurando que no se presenció ninguna irregularidad.

Por su parte, la observadora electoral de Paraguay, Tania Salcedo, integrante del Frente Guasú, quien visitó el centro electoral Dr. Carlos Miguel Escarrá, ubicado en el Urbanismo Socialista Guasimal de Maracay, destacó la amplia participación de amplios factores de la vida política en los comicios de este domingo: “hasta los momentos han estado muy bien, todo transparente y de manera muy organizada», comentó.

Solo dos incidencias en Lara

La Defensora delegada del Pueblo en el estado Lara, Arelis Rodríguez, después de ejercer su voto en las megaelecciones Regionales y Municipales, en la escuela básica Juan Bautista Rodríguez, en la parroquia Concepción del Municipio Iribarren (Barquisimeto), destacó que dicha instancia, mantiene proceso de verificación también, en las jurisdicciones de Jiménez (Quibor) y Palavecino (Cabudare), cubriendo un total de 528 centros de votación de los 1.011 existentes en la entidad.

Los defensores del derecho político a elegir de los electores y electoras larenses, forman parte además, de la Sala Situacional de la Zona de Defensa Integral Nº 13 Lara, que desde tempranas horas de la mañana han supervisado el proceso de instalación, constitución y votación en las 1987 mesas electorales dispuestas para el Millón 352.816 votantes en Lara.

Hasta este mediodía solamente, se han presentado dos incidencias con empresas encuestadoras que abordan a los electores y electoras al salir de los centros electorales, situación atendida por los defensores del Pueblo aplicando los correctivos de manera inmediata.

Instaladas 100% mesas electorales en Mérida

Desde muy temprano fueron activadas las 953 mesas electorales distribuidas en 513 centro electorales para el padrón electoral de 640.808 votantes del estado Mérida. El vicepresidente del Área Social y ministro del Poder Popular para el Deporte, Mervin Maldonado resaltó hemos visto como ha fluido el proceso organizativo del Concejo Nacional Electoral en la instalación del 100% de las mesas sin mayores inconvenientes.

Misiones electorales desplegadas en La Guaira

Veedores internacionales de Perú, México, Zimbabue, Irlanda y Noruega, visitaron seis centros de votación de La Guaira, este domingo como parte de las garantías electorales para estos comicios Regionales y Municipales 2021.

Los centros que visitarán fueran Casa Comunal Hugo Chávez (Urimare), República del Salvador (Maiquetía), República de Panamá (La Guaira), Martin Luther King (Naigauta), entre otros y que fungen como centros pilotos o con mayor número de votantes en el litoral guaireño.

Durante el recorrido por la República de Panamá, los veedores internacionales conocieron de primera mamo las Mercedes bioseguridad, el proceso de instalación de las mesas, la consultas en lista y otros procesos del sistema.

6.500 efectivos de la Fanb para Trujillo

Desde la Escuela Bolivariana Carrillo Guerra el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) número 23 Trujillo G/D Lenin Herrera destacó el despliegue de más de 6 mil 500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para asegurar el voto y cuidar el material electoral en los 637 centros de votación.

«Hacemos un llamado a todos los venezolanos y venezolanas a que acudan a los centros de votación donde la Fuerza Armada estará presta en apoyarlos para que ejecuten este derecho constitucional», expresó.

Trujillanos resaltaron la rapidez del proceso

Los electores trujillanos aseguraron que el proceso de selección de gobernador, alcalde, concejales y legisladores es muy rápido. El coordinador de la Escuela Fray Ignacio Álvarez de la parroquia La Beatriz en el municipio Valera Gregorio Vielma señaló que antes de las seis de la mañana ya habían electores en cola; además destacó el civismo de los participantes.

A pesar de la lluvia registrada en varios municipios, los trujillanos salieron desde tempranas horas de este domingo a ejercer su derecho al sufragio.

Plan República: una jornada impecable en Nueva Esparta

El jefe del Plan República en el estado Nueva Esparta, vicealmirante Gustavo Blanco Sáez, destacó que el proceso electoral se ha desarrollado en Nueva Esparta de manera impecable con el despliegue de más de 16 mil funcionarios de.la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Organismos de Seguridad Ciudadana.

«Todos integrados para garantizar que se lleven todas las actividades de manera organizadas y desde el inicio de la jornada no hermosa tenido eventos que lamentar. Nos hemos desplegado también en todas las instalaciones estratégicas como sistema eléctricos, de conectividad e hídrico para garantizar que todo el proceso se lleve en paz, sin contratiempos para que gane Venezuela», dijo Blanco Saez.

Votan los candidatos

Rayner Pulido, candidato por el PSUV en el municipio Independencia (Santa Teresa) del estado Miranda, calificó la jornada como práctica y fácil.

Amazonas:

Miguel Rodriguez. El candidato a la reelección a la gobernación de Amazonas por el Psuv ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Bolivariana Félix Solano y sostuvo que hoy es un día histórico donde el pueblo tiene la posibilidad de escribir una nueva página a nivel nacional e internacional. «Hasta en una comunidad indígena remota la gente tiene posibilidad de ejercer su derecho al voto… nuestro CNE y el Plan República colocaron una máquina para que nuestros hermanos indígenas tengan derecho al voto», destacó.

Anzoátegui:

Luis José Marcano. El candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por el Psuv y el Gppsb, Luis José Marcano reiteró el llamado “a la ciudadanía a participar para fortalecer la democracia indistintamente de su posición política”. Aseguró que el proceso se está desarrollando con absoluta normalidad y que hay una buena afluencia de votantes en las elecciones de este domingo.

José Brito. El candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por la Alianza Democrática ejerció su voto en la Unidad Educativa José Tadeo Arreaza Calatrava, ubicada en el bulevar 5 de Barcelona, después de recorrer varios centros de votación en dónde constató que el sistema electoral está activado. Invitó a la población a votar este domingo, y dijo que garantiza que la coalición de partidos que lo postuló defenderá la voluntad de la participación ciudadana.

Apure:

Eduardo Piñate. El candidato a la gobernación por el Partido Socialista de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico se dirigió a la Unidad Educativa Liceo Miguel Ángel Escalante, municipio San Fernando para ejercer su derecho al voto. Destacó que «El pueblo apureño está desplegado fortaleciendo la democracia, está es una democracia vibrante y podemos decir que en esta amplia participación estamos dando un ejemplo de verdadero protagonismo».

Luis Lippa. El candidato de la unidad a la Gobernación del estado Apure, invitó a la población a sufragar este 21 de noviembre. Aseguró que las fallas reportadas hasta el momento durante el proceso de votación han sido solventadas. El también exgobernador ejerció su derecho al voto en el Internado Judicial de San Fernando de Apure.

Aragua:

Karina Carpio. La candidata del Psuv a la gobernación de Aragua destacó la amplia participación del pueblo aragüeño durante el inicio de la jornada comicial de este domingo, luego de realizar un recorrido por diferentes centros electorales de la entidad. «El voto es la herramienta más poderosa que tiene todo ciudadano, no te quedes en casa, acude a tu centro electoral y ejerce tu derecho», destacó

Luis Eduardo Martínez. El candidato por la Alianza Democrática a la gobernación de Aragua, Luis Eduardo Martínez, ya ejerció su voto en la Escuela Luis María Carreño de Las Delicias, en la ciudad de Maracay. “Estoy muy contento porque hoy ejercí mi voto como lo he hecho ininterrumpidamente desde que cumplí 18 años. Nunca he dejado de votar porque creo que es una herramienta fundamental de la democracia venezolana”, destacó.

Rafael Morales. El candidato del Psuv a la alcaldía de Maracay, aseguró que participación de la oposición en la jornada electoral de este domingo, es un reconocimiento a las instituciones democráticas y al presidente constitucional Nicolás Maduro. Morales ejerció su derecho al voto en las instalaciones de la Unidad Educativa Edmundo Arencibia, ubicada en el sector Los Cocos al sur de la capital aragüeña. “Yo creo que todos nosotros debemos incorporarnos al debate sano político en democracia”.

Barinas:

Argenis Chávez. El candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico, Argenis de Jesús Chávez Frías, informó que las elecciones regionales en Barinas se llevan a cabo en total normalidad. «Hay gente desde muy tempranas horas en las colas. Todo transcurre en sana paz. Es una fiesta electoral que se vive en Barinas y toda Venezuela», mencionó Chávez en la escuela Independencia II, luego de ejercer su derecho al voto.

Freddy Superlano. El abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación de Barinas, precisó que la jornada ha transcurrido con normalidad e instó a toda la población a acudir a los centros electorales para concretar el cambio no solo en Barinas sino también en Venezuela.

Víctor Portilla. El candidato a la Alcaldía de Barinas, destacó que en la sala situacional no se han reportado incidencias graves y monitorean todas las parroquias del municipio en donde la jornada se lleva a cabo en paz.

Carabobo:

Rafael Lacava. El candidato del GPPSB a la reelección por la Gobernación de Carabobo, Rafael Lacava, ejerció su derecho al voto, pasadas las 11:30 am en la UE Santa Cruz, ubicada en la parroquia Goaigoaza del municipio Puerto Cabello. «Cada vemos este ejercicio la democracia se profundiza, las instituciones se fortalecen y el país tienden a dirigirse a un recorrido positivo. Quienes llamaron a caminos no democráticos han sido nuevamente derrotados», expresó.

Alejandro Marvez. El actual alcalde de Valencia por el Psuv ejerció su derecho al sufragio en EB Dr. Francisco Espejo, ubicado en la zona sur de la capital carabobeña. Felicitó al pueblo venezolano por protagonizar una nueva jornada electoral en Venezuela que se ha desarrollado en armonía. Expresó que el proceso comicial fue rápido e invitó a los ciudadanos a designar a las autoridades regionales y locales para los próximos cuatro años.

Armando Amengual. El candidato del partido Unión y Progreso a la Gobernación de Carabobo señaló que sólo a través del voto se puede recuperar el camino electoral en Venezuela. Expresó que es un proceso sencillo, hay un porcentaje importante de capacidad instalada en los centros de votación y lo que más queremos es que la gente pueda salir a expresarse en un proceso que tiene que ver con la cotidianidad de los ciudadanos.

Julio Fuenmayor. El candidato del Gppsb a la Alcaldía de Valencia resaltó el compromiso, movilización y participación del pueblo durante estas elecciones. «Hoy es una clara demostración del camino democrático de nuestro país, es una fiesta electoral, este proceso es muy rápido y sencillo, invito a todos los votantes, a los vecinos y vecinas del municipio Valencia a ejercer su derecho al voto, tenemos una jornada de mucho compromiso, de mucho amor y sobre todo de mucho comportamiento ciudadano», afirmó desde el Liceo Pedro Gual de Valencia.

Javier Bertucci. El candidato a la gobernación de Carabobo por el Partido El Cambio, pidió este domingo a los carabobeños no dejar que otros decidan por ellos. Desde el C. E. I «Queipa», ubicado en San Diego, aseguró que la única herramienta

que les queda a los venezolanos es el voto, por lo que indicó que hoy es el día para demostrar el talante democrático y el deseo para cambiar la realidad que estamos viviendo.

Cojedes:

Jorge Pérez El candidato a la alcaldía de Ezequiel Zamora de Cojedes por los partidos del GPP felicitó a los Cojedeños por su participación en los comicios electorales de este 21 de Noviembre. «Es grato para nosotros saber el compromiso con el que nuestro pueblo ha asumido está convocatoria a la democracia y a enrumbar los caminos de la Patria», destacó.

Nosliw Rodríguez. La candidata a la Gobernación del estado Cojedes por el Psuv y el GPP, expresó que el pueblo ejerció la paz y la democracia «la única vía para dirimir nuestras diferencias es el voto».

Alberto Galindez. El candidato por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a la Gobernación de Cojedes, realizó el sufragio en la Escuela Básica Bolivariana José Antonio Anzoátegui del Jabillo municipio Lima Blanco. Acompañado de Pedro Luis Sánchez, candidato a la Alcaldía de esa jurisdicción, el candidato llegó acompañado de por algunos simpatizantes y a través de sus redes sociales señaló que en el ejercicio del voto está el futuro del país y de Cojedes.

Delta Amacuro:

Lizeta Hernández Abchi. «Agradeciendo a Dios y al pueblo deltano su apoyo incondicional a la democracia participativa y protagónica, hoy más que nunca debemos mantenernos firmes, nosotros somos venezolanos hechos al calor de Simón Bolívar, el libertador, vamos todos a votar confiamos en un Consejo Nacional Electoral transparente. Desde muy temprano nuestros electores salieron a ejercer su derecho al voto en paz y felicito a los deltanos por su participación, una vez más demostrando su alto civismo y conciencia, porque est es la vía para mantener la paz de Venezuela», expresó Lizeta Hernández después de sufragar en la Escuela Ceferino Rojas Díaz del municipio Tucupita.

Abraham Gómez. El candidato a gobernador por la Alianza Democrática en Delta Amacuro dijo que buscan imprimirle cambio y transformación al estado Delta Amacuro. El candidato denunció algunas irregularidades que consideró se presentaron en algunos centros como lo fue el voto asistido.

Falcón:

Víctor Clark. En la mesa 1 de la escuela primaria Regina Pía de Andara el candidato por los partidos del GPP a la reelección de la gobernación del estado Falcón, votó y aseguró que Venezuela vuelve a ser ejemplo de democracia. «Hoy gana Venezuela, se eleva la cultura democrática y enviamos un mensaje a la comunidad internacional, somos campeones de la democracia», enfatizó.

Eliezer Sirit. Al CEIS Monseñor Iturriza de Coro llegó el candidato a la gobernación del estado Falcón por la Mesa de la Unidad Democrática, Eliezer Sirit para ejercer su derecho al voto. A esta hora hizo un llamado a todos los electores que aún no han asistido a los centros de votación que se dirijan a expresarse por la opción que más le simpatiza.

Guárico:

José Vasquez. El candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) ante la gobernación de Guárico, destacó el pueblo se ha movilizado en los 15 municipios de la entidad a ejercer el derecho al voto, enfocados al respaldo de la democracia en Venezuela. «Vaya al centro que le corresponda, no se quede en su casa. Hoy debe prevalecer la voluntad y decisión del pueblo en la escogencia de sus nuevos gobernantes», expresó.

Octavio Orta. El candidato a la gobernación de Guárico por la Alianza Democrática, Octavio Orta, desde la ciudad de San Juan de los Morros, ejerció su derecho al voto en el centro electoral Liceo Juan Germán Roscio, destacando que el desarrollo del proceso electoral se ha mantenido con desarrollo positivo desde tempranas horas de la mañana. «El voto es por un mejor futuro. Este 22 de noviembre nace una nueva democracia con aquellos que resulten electos con por el pueblo», expresó

La Guaira:

José Alejandro Terán. «Invitamos a todos los candidatos que están participando a reconocer los resultados y comprometer con la democracia», indicó José Alejandro Terán, candidato del Psuv a la Gobernación del estado La Guaira, desde el centro de votación Vicente Lecuma, parroquia Catia La Mar.

Luis Olivo. El candidato a la gobernación del estado La Guaira por la Alianza Democrática, Luis Olivo, realizó un llamado a votar y la participación de los guaireños. «Ya están instaladas las mesas de votación. El llamado es a la ciudadanía, a La Guaira a votar, es la única forma de solventar los problemas», indicó y destacó que el proceso rápido y nos más de tres minutos.

José Manuel Olivares. El candidato a la gobernación del estado La Guaira, por la Unidad Democrática, destacó la oportunidad para el cambio, «el voto expresa el cambio, es una herramientas de transformación y del futuro».

Lara:

Luis Jonás Reyes. Candidato a la reelección a la Alcaldía del Municipio Iribarren (Barquisimeto) y abanderado por los partidos del GPP, ejercicio su derecho al voto en el Centro de Participación Ciudadana en el sector La Carucieña, en la parroquia Ana Soto (Anasoli) acompañado de sus hijos y esposa. Hizo referencia que la participación de este domingo, en las Elecciones Regionales y Municipales significaba “una victoria de convocatoria a la Paz y el amor por el bienestar de todos y todas”.

Luis Florido. El candidato a la gobernación del estado Lara apoyado por la MUD, cerca del mediodía de este domingo, 21 de noviembre, ejerció su derecho al voto en la unidad educativa nacional “San Francisco Javier”, al oeste de Barquisimeto.

Después de sufragar comentó en su red social twiter que el destino del estado Lara estaba en manos de toda la ciudadanía, “por eso no podemos quedarnos en nuestras casas, salgamos masivamente a votar”.

Adolfo Pereira. El candidato a la reelección a la Gobernación del estado Lara, ejerció su derecho al voto en el liceo Creación del Oeste, en Barquisimeto municipio Iribarren. destacando que ha Sido una jornada alegre, en paz y armonía entre los Electores y electoras larenses. Agradeciendo además , en buen desempeño del Plan República.

Henry Falcón. El aspirante a la gobernación por Avanzada Progresista y ex-gobernador, Henri Falcón, envió un mensaje «a todos los electores, sin distinción política para que salgan este domingo a votar», luego de ejercer su derecho al sufragio en el gimnasio Los Horcones, en el oeste de Barquisimeto.

Sobella Mejías. La candidata a la alcaldía de Iribarren (Barquisimeto) por la MUD, sufragó en la escuela de la comunidad Santa Rosa, donde igualmente llamó a votar en los comicios regionales de este domingo.

Mérida:

Jehyson Guzmán. El candidato por el Gran Polo Patriótico, Jehyson Guzmán ejerció el derecho al voto en la Unidad Educativa Simón Rodríguez dónde expresó que es un proceso rápido y sencillo. Agregó que en cuanto al proceso de votación, el sistema de la herradura se ha ido perfeccionando, el ejercicio del sufragio frente a la máquina «es mucho más amigable , son más modernas, más rápidas».

Miranda:

Héctor Rodríguez. El único derrotado es el Odio, dijo el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, tras haber ejercido su derecho al voto en Río Chico, Barlovento estado Miranda. Rodríguez señaló que ! Votamos por la paz, por el futuro de nuestros hijos e hijas, por el bienestar de nuestra Venezuela! Hoy el único derrotado es el odio y la guarimba. Somos un pueblo de democracia.

Gustavo Duque. En la U.E. Santiago León de Caracas, el aspirante a la reeleción de la alcaldía de Chacao ejerció su derecho al sufragio y recalcó que el proceso es sencillo y rápido. «Les invito a participar para elegir correctamente el destino de nuestro municipio y del país», dijo.

Marte Tejada. Desde la mesa N° 10 del centro electoral Cecilio Acosta ubicado urbanización Ciudad Miranda en Charallave, Humberto Marte Tejada, el candidato del Psuv a la reelección por segunda vez a la Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas en Valles del Tuy. Calificó de extraordinario y cívico la jornada electoral; al tiempo destacó que el pueblo venezolano está acostumbrado a ejercer su derecho al voto y fortalece el proceso democrático. «Esto que estamos viendo aquí es el fortalecimiento de las instalaciones públicas como el CNE y solo en democracia se pueden dirimir las diferencias. Aquí podemos ver la paz», precisó a la vez que invitó a la población a participar y ejercer su derecho al voto.

David Uzcátegui. Desde el colegio San Luis en El Cafetal, David Uzcátegui, candidato por el partido Fuerza Vecinal, ejerció su derecho al sufragio. El candidato expresó !Mirandinos, ya ejercí mi derecho al voto! Juanito a mi familia con mucha fe y con la determinación de cambiar la realidad de Miranda. Les invito a todos a participar por el futuro de nuestro estado», dijo.

Farith Fraija. El candidato a la alcaldía del municipio Guaicaipuro por el Psuv y el GPP señaló que este proceso democrático es un sistema que permite dirimir los conflictos políticos, votando por la paz, la democracia y el futuro. Estamos dando una muestra al municipio, al estado, al país y fundamentalmente a la comunidad internacional, en que Venezuela es un país democrático y sigue apostando por la paz. Reiteró que se debe alinear, como se ha venido trabajando, gobierno nacional, regional y municipal, en el cumplimiento de las principales necesidades del pueblo guaicaipureño.

Elías Sayegh. Tras sufragar en la Unidad Educativa Claret, el alcalde y candidato por la reelección a la alcaldía del municipio El Hatillo, sostuvo la importancia de ejercer el derecho al voto como método de lucha y de avance en pro del municipio. En ese sentido hizo un llamado a los residentes del Hatillo a acudir a los centros electorales y ejercer su derecho a decidir el futuro de su municipio.

Darwin González. El aspirante a la reelección a la Alcaldía del municipio Baruta, ejerció su voto desde el Preescolar Las Lomitas de Alto Prado, lugar donde aprovechó para exhortar a la comunidad baruteña a salir masivamente a participar en estos comicios. «Baruteños, nuestro llamado es a que salgan masivamente a votar», señaló

Rayner Pulido. El candidato por el PSUV y Gran Polo Patriótico en el municipio Independencia (Santa Teresa) del estado Miranda, calificó los comicios electorales como una jornada práctica y totalmente fácil.Tras ejercer su derecho al voto, en compañía de sus hijos, en la Unidad Educativa Nacional Vicente Emilio Sojo de la parroquia El Cartanal, Pulido comentó que ha cumplido con el compromiso con la patria y con el pueblo tereseño. «La jornada se ha llevado de manera satisfactoria, los 46 centros electorales, desde bien temprano fueron habilitados para más de 112 mil votantes tereseños y estarán abiertos aproximadamente hasta que se encuentren electores en los mismo», acotó Pulido.

Monagas

Ernesto Luna. El candidato a la gobernación de Monagas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP), sufragó en la Escuela Santa Elena de Las Piñas en Viboral, donde agradeció a los ciudadanos por la participación en la fiesta electoral, afirmando igualmente que fue un proceso rápido.»Visitamos los centros de votación observando bastante afluencia de las personas, toda las mesas aperturadas y mucha fluidez en las colas», dijo cuando ejerció su voto.

Johel Orta. El candidato a la gobernación por el bloque opositor la Alianza Democrática, luego de ejercer su derecho al voto dijo que «la herramienta más poderosa para cambiar las cosas, definitivamente es el voto».

Ángel Aristimuño. El candidato a la Alcaldía de Maturín por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), , ejerció el voto en el centro de educación inicial «Libertador» del sector Alberto Ravell, quién también indicó que el proceso de votación es rápido lo que generó pocas colas. «Hoy voté por mis hijos, por la ciudad de bienestar y progreso donde todos merecemos vivir».

Nueva Esparta

Dante Rivas. El candidato a la Gobernación de Nueva Esparta por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ejerció su derecho al voto desde la U.E. Estado Zulia en Porlamar, municipio Mariño, destacando la facilidad y rapidez del proceso. «Hoy es un día de victoria para Nueva Esparta y toda Venezuela. Aquí ya ganamos. Ganó la democracia, ganó nuestro pueblo, que una vez más está haciendo historia manifestándose a través del voto. Ejerciendo su derecho, su deber, su poder de elegir a sus gobernantes, junto a quienes trabajarán de ahora en adelante por la construcción del estado que soñamos y merecemos. Un estado próspero, de paz, bienestar, estabilidad, oportunidades y progreso para todos», dijo el candidato.

Portuguesa

Primitivo Cedeño. El candidato del Psuv a la Gobernación aseveró que este domingo Portuguesa reafirma su compromiso democrático mediante el voto en los 657 centros electorales dispuestos para los comicios regionales. El 100 % de los centros está abierto, todas las mesas funcionando y el pueblo asistiendo masivamente a votar», declaró tras sufragar en la Unidad Educativa Mesetas de Araure.

Rafael Calles. El candidato a la reelección para la Gobernación del estado Portuguesa aseveró que este domingo triunfará la democracia en el país, pues el ejercicio del voto ratifica el compromiso del pueblo con las instituciones del Estado y con la paz nacional. Luego de votar en el Colegio Católico Nuestra Señora de Lourdes, en Guanare, Calles destacó la fluidez con la que se desarrolló la jornada electoral.

Sucre:

Luis Sifontes. El candidato a la reelección de la alcaldía del municipio Sucre, del estado Sucre, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Luis Javier Sifontes, ejerció su derecho al voto desde la E.B Manuel Saturnino Peñalver en el sector Tres Picos de la parroquia Altagracia de Camaná. Destacó que el objetivo de la jornada es que el pueblo cumanés salga en «santa paz y con un nivel de organización para ejercer su derecho al sufragio y que los términos políticos se pueda dirimir para que triunfe la democracia».

Robert Alcalá: El candidato a la gobernación del estado Sucre por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ejerció el Sufragio en horas de la tarde en la Escuela Técnica Comercial Modesto Silva. Señaló que en los centros se encuentran testigos representantes de todos los candidatos, es por ello que hace un llamado a este ejercicio constitucional el cual calificó como transparente, rápido y sencillo. Expresó que está en sus manos el destino de todo un país.

Gilberto Pinto. Desde el Centro Electoral Madre Alberta Jiménez de Cumaná, el candidato a la gobernación del estado Sucre por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP), destacó que el país demuestra una vez más ante los ojos del mundo un comportamiento cívico ejemplar para cumplir con la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral a las megaelecciones de este 21N. El Almirante destacó una amplia participación por parte del pueblo sucrense

Táchira:

Silfredo Zambrano. El candidato a la Alcaldía del municipio San Cristóbal por el Gran Polo Patriótico, Psuv y Amemos al Táchira señaló que ejercer el voto va a permitir limar las asperezas políticas en la entidad en pro de la máxima suma de felicidad al pueblo. Al ejercer su derecho al voto, en la Unidad Educativa Bustamante del sector La Ermita, el candidato a la alcaldía de San Cristóbal, agregó que solo con la vía de la democracia, «obtendremos el voto de la esperanza, de la paz y la prosperidad».

Lady Gómez: La candidata a la reelección a la Gobernadora del Táchira por el partido Acción Democrática, luego de ejercer su derecho al voto expresó que «el voto es nuestro derecho y los derechos no se regalan , los derechos se ejercen y se desarrollan. Lady Gómez sigue defendiendo el voto como lo he venido haciendo por 19 años, porque el voto nos ha demostrado que podemos avanzar para hacer frente a la crisis».

Trujillo:

Gerardo Márquez. El candidato del Psuv y el GPP a la gobernación del estado Trujillo, Gerardo Márquez ejerció su derecho al voto este domingo en la Escuela Las Travesías, parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera. «Una vez más hemos ejercido nuestro derecho al voto. Hemos recorrido algunos centros de votación y hemos visto la movilización de la gente de manera muy cívica, hay que felicitar al pueblo de Venezuela que salió hoy a participar en esta fiesta democrática», expresó.

María Eloína Conde. La candidata por la MUD a la alcaldía del municipio Trujillo (capital) al ejercer su derecho al voto en la Escuela Salvador Valero de la parroquia Cristóbal Mendoza, destacó el civismo de los electores y la rapidez del proceso. «El proceso ha fluido bien, mucha afluencia de votantes desde las cuatro de la mañana, tenemos que ir a votar porque el proceso es muy rápido», apuntó.

Andrés González. El candidato por la Mesa de la Unidad Democrática a la gobernación del estado Trujillo Carlos aseguró que el proceso de votación es muy expedito, «apenas cinco segundos utiliza usted para ejercer su derecho al voto». Denunció que el municipio Motatán registró fallas en el servicio eléctrico y en la activación de algunas máquinas.

Conrado Pérez. El aspirante por la Alianza Democrática destacó la afluencia de electores en los centros de votación tanto en Valera como en el resto de los municipios trujillanos. «Hago un llamado a nuestra gente, hay que ejercer el voto, hay que votar por conciencia no por ideales», advirtió.

Yaracuy:

Biagio Pilieri. El candidato a la gobernación de Yaracuy por la MUD, este domingo ejerció su derecho al voto en el Colegio Santa María de Chivacoa, municipio Bruzual, desde donde aseguró que este lunes empezará un nuevo capítulo de esperanzas para el estado y el país. Refirió que la gente sale masivamente a votar porque quiere un cambio y eso hará que haya una nueva correlación de fuerzas que será de bien para todos.

Miguel Ponente. El candidato a la Gobernación del estado Yaracuy por la Alianza Democrática luego de ejercer su voto este domingo en el liceo Rómulo Gallegos de San Felipe, mencionó que el proceso eleccionario se dio dentro de total normalidad y con plenas garantías y que es un día histórico más allá de los resultados que se den. Refirió que la ruta electoral es la única vía para dirimir las diferencias y resolver los problemas que tiene el país, es la única ruta que debemos seguir y es lo que estamos haciendo. Lo importante es votar.

Julio León. El candidato a la reelección por la Gobernación del estado Yaracuy ejerció su derecho al voto en la Escuela Básica República de Nicaragua en horas de la mañana, desde donde invitó a participar activamente en esta fiesta democrática. Calificó la jornada de extraordinaria, con un acto de votación rápido y muy sencillo que no pasa de 30 segundos. Comentó que la participación de electores es masiva y con ella demuestran la alta vocación democrática que tienen los yaracuyanos.

Zulia:

Omar Prieto. El candidato a la reelección de la gobernación, ejerció su derecho al voto en el Liceo Bolivariano Eduardo Mathias Lossada, donde expresó que el proceso electoral es muy rápido y sencillo, no hay colas, son tres pasos máximos hasta que la entrega de la cédula. Informó que los 1318 centros electorales están activos con masiva participación y recalcó que «el pueblo quiere paz, estamos es un proceso democrático y soberano con elecciones transparentes. Felicito al Plan República».

Willy Casanova. El candidato a la reelección de la Alcaldía de Maracaibo, Willy Casanova, ejerció su derecho al voto a las 8 de la mañana y extendió una invitación a todo el pueblo maracaibero para que participe en esta histórica megaelección. Desde la Escuela Básica Estadal El Rosario, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, junto a su esposa Selene Estrach y su hija Luna, Casanova destacó que el proceso es rápido y sencillo, por lo que aplaudió la organización y actuación del CNE como ente rector en esta jornada.

Dirwings Arrieta. El candidato a la reelección por la Alcaldía de San Francisco, aseguró que los ojos del mundo están puestos en Venezuela, país que hoy vuelve demostrar que posee una genuina democracia. Cada proceso electoral se hace mucho más sencillo y rápido. En estas elecciones está ganando el pueblo y la democracia. Los que estamos optamos por sufragar, no solo cumplimos con nuestro deber y hacemos valer nuestros derechos, sino que estamos venciendo las sanciones y bloqueo de quienes han querido entregar al país. Desde muy temprano todos nuestros centros electorales están activos, hemos tenido algunos intentos de sabotaje, alteraciones menores que han sido controladas y el proceso ha vuelto a su normalidad.

Manuel Rosales: Tras haber realizado su derecho al voto, el candidato a la gobernación por la opositora Mesa de la Unidad Democrática,felicitó a los zulianos que a votar. Maracaibo. Manuel Rosales, felicitó a los zulianos que masivamente salieron a votar durante el proceso electoral de este domingo.

Delta Amacuro: 2.500 efectivos activos en el Plan República

Más de 2500 efectivos del Plan República se desplegaron en el estado Delta Amacuro en las elecciones regionales y municipales que se celebran este domingo 21 de noviembre en todo el país.

«Garantizando la paz y tranquilidad al pueblo deltano para que vengan a ejercer su voto y puedan cumplir con nuestra patria en estas elecciones», así lo informó el Vice Almirante Pedro Jesús Zapata Machín, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de la entidad.

Asimismo señaló que el proceso a transcurrido en total normalidad, dónde solo se reportaron incidentes tecnológicos que pudieron ser resueltos sin retrasar el inicio de la jornada en cuanto a las tareas de resguardo del orden público durante los comicios, dijo que serán alternadas con otros órganos de seguridad del Estado.

Mérida: centros de votación reportan amplia participación en el proceso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mérida dispuso a 2.50O funcionarios del Poder Electoral y capacitó a 8.000 ciudadanos para la elección de 23 alcaldes y concejos municipales, 01 gobernador y legisladores. Los electores en los diferentes municipios destacaron la rapidez del proceso.

Trujillo: 95,7% de mesas instaladas

El director de la Oficina Regional Electoral Engelbert Perdomo informó que los 637 centros de votación habilitados por el CNE en el estado Trujillo fueron abiertos a las seis de la mañana.

Agregó que el 97,5% de las mesas electorales ya fueron constituidas en el estado y que continúan trabajando para lograr el 100%.

«Hemos visto la presencia de gran cantidad de electores en los centros; además el proceso ha sido muy fluido y no hemos tenido ningún percance hasta los momentos», afirmó.

Zulia: menos de un minuto

Con total normalidad se realizó la instalación de 3433 mesas electorales en el estado Zulia, donde están activos 1318 centros de votación en los 21 municipios de la región, así lo informó, Mariana Medina, directora de la oficina regional electoral en la entidad.

En lo centros de votación se dio inicio al proceso desde las 6 de la mañana, donde ya se encontraban electores para ejercer su derecho al voto.

El proceso de votación es muy rápido y seguro, en menos de 1 minuto se puede emitir la votación.

Monagas: 385 mil monaguenses convocados

Desde las 6 de la mañana fueron activados en el estado Monagas los 536 centros electorales que fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para estas elecciones regionales y municipales.

En esta entidad oriental están convocados 678 mil 549 electores para ejercer el voto en las 13 jurisdicciones de la región. En el municipio Maturín, se encuentran instaladas las 249 mesas de votación que recibirán a los más de 385 mil monaguenses que en este día cumplirán con su deber ciudadano de elegir al próximo gobernador y el alcalde del municipio capitalino.

Lara: desde tempranito

Electores y electoras del estado Lara desde las 6: 30 am, en el liceo Creación del Oeste en Barquisimeto, comenzaron a ejercer su derecho al voto en las megaelecciones Regionales y Municipales, este domingo, 21 de noviembre.

«Hay que salir a votar y hacer efectiva nuestra participación» dijo Ymary Galíndez de la Unidad de Batalla Hugo Chávez quien a su vez informó que en el anterior centro educativo estaban registrado 5 485 votantes, siendo uno de los inscritos el candidato a Gobernador por el Gran Polo Patriótico (GPP), Adolfo Pereira, quien ejercerá su voto a primera hora de la tarde.

En el recorrido realizado por la UE Antonio Pinto Salinas, preescolar Jean Piaget, Técnica Industrial La Carucieña, Daniel Canónico se observaron personas verificando sus datos para hacer efectivo su voto según la mesa electoral, al igual que en el Comedor y la escuela Juárez en la parroquia Santa Rosa, ubicada estas dos últimas hacia la zona este de Barquisimeto, y en donde ejerció su derecho al sufragio, la candidata de la Mesa de la Unidad (MUD), Sobella Mejías.

Portuguesa: retraso en la votación

La votación en Portuguesa se ve retrasada por la ausencia de miembros de mesa, lo que ha hecho «muy lento» el proceso de constitución y apertura de las mesas en los 14 municipios del estado, reportó el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la región, Carlos Morillo.

«Ya ordenamos se abran con testigos y con los electores de las colas», informó.

Morillo no precisó cuántas mesas ya están abiertas, mas recordó que para las elecciones regionales de este domingo se constituirán en Portuguesa 1.073, distribuidas en 657 centros de votación.

Carabobo: sin contratiempos

El proceso electoral en Carabobo inició sin contratiempos en los 712 centros de votación habilitados en la entidad por el CNE.

Pasadas las 7:00 am, las autoridades civiles y militares abrieron los centros con todos los miembros de mesa, aunque algunos tuvieron que ser sustituidos al no contar con el personal completo.

A esta hora, en los planteles educativos se evidencian pocos votantes. Sin embargo, como en procesos anteriores, se espera que pasadas las 10:00 am se incremente la afluencia de personas.

Yaracuy: sanfelipeños salieron a votar

Con una alta participación cuidadana iniciaron este domingo las elecciones municipales y regionales en la capital yaracuyana, San Felipe, según se constató en algunos centros de votación y confirmó el director de la Oficina Regional Electoral (ORE), Frank Molleja.

En el centro de votación Escuela Básica República de Nicaragua, de San Felipe, los votantes comenzaron a llegar desde las 5 de la madrugada para esperar la apertura de las mesas a las 6 de la mañana. Molleja refirió que a las 8 am ya estaban instaladas la totalidad de las 757 mesas de votación distribuidas en los 486 centros electorales de los 14 municipios.

Destacó que el proceso es muy fluido por lo que no se generan grandes colas y las personas ejercen su derecho al voto de manera muy rápida.

Guárico: flujo positivo

El estado Guárico cuenta con 462 centros de votación habilitados, los cuales totalizan 832 mesas de votación desde las cuales los ciudadanos ejercerán su derecho constitucional del voto para la elección de nuevas autoridades gubernamentales en 134 cargos.

Por ello, mediante un despliegue realizado desde San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves, centros electorales Escuela Bolivariana Federación Venezolana de Maestros el cual cuenta con 5 mesas y más de 4.00 electores, así como el Grupo Escolar República del Brasil, los cuales son unos de los que agrupan mayor número de electores en la ciudad, iniciaron la jornada pasada las 6:30 am una vez realizada la verificación de credenciales y presencia de los testigos.

Mientras tanto, al sur del estado específicamente en la población de Calabozo, municipio Francisco de Miranda, desde las instalaciones del Grupo Escolar Ramón Francisco Feo, se reporta el inicio desde las 6 en punto, con operatividad en 3 mesas disponibles para mas de 2.000 electores. En estos espacios se destaca además la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo del Plan República.

Barinas: 90% de las mesas instaladas

Desde muy tempranas horas de este domingo se inició la jornada electoral en los 543 centros de votación habilitados en el estado Barinas. De acuerdo al reporte de las autoridades regionales hasta las 8:30 AM ya estaban habilitadas el 90% de las 961 mesas electorales en todo el territorio barinés.

Más tarde, Denyssis Pérez, directora de la Oficina Regional Electoral en el estado Barinas, calificó como satisfactoria el desenvolvimiento de los comicios en el territorio barinés.

Mencionó que se registraron algunas fallas en el servicio eléctrico en los municipios Obispos, Bolívar y Ezequiel Zamora debido a las lluvias acaecidas desde la madrugada de este domingo; sin embargo de la mano de Corpoelec y Cantv lograron solventar los inconvenientes, sin que se parara el proceso debido al respaldo de baterías que tienen las máquinas.

También reportó el reemplazo de tres máquinas en el municipio capital. Precisó que ya en horas del mediodía se contaba con el 100% de las 962 mesas de votación abiertas, para los 607 mil electores en los 543 centros habilitados para el proceso.

Miranda: zamoranos y tuyeros salieron tempranito

Al toque de la diana, los tuyeros madrugaron para ejercer su derecho al sufragio en más de 300 centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los seis municipios de los bajos mirandinos.

Las mesas electorales se instalaron desde las 5:30 am, algunas con miembros accidentales.

Por su parte, en Guarenas Miembros de la Junta Electoral Municipal aseguraron que la situación quedó en manos de la policía. En general los comicios se iniciaron con total normalidad en los 74 centros de votación, bajo estrictas medidas de seguridad.

En los primeros momentos del proceso no se apreciaron largas colas de votantes, debido a la rapidez del sistema automatizado.

Táchira: sin contratiempos

El MG José Moreno Martínez, Cmdte. de la REDI Los Andes, manifestó que todo el proceso se desarrolla con total normalidad a lo largo y ancho de los 29 municipios de la entidad.

Por su parte, el candidato de la patria Freddy Bernal refirió que los 669 centros de votación de la entidad están totalmente operativos desde primeras horas de la mañana.

Explicó Bernal que la frontera con Colombia se mantiene cerrada por la activación del Plan República.

Aragua: salieron bien temprano

Desde las seis de la mañana comenzó la instalación de las mesas de votación en los 613 centros electorales del estado Aragua, donde el pueblo salió desde bien temprano a ejercer su derecho al sufragio.

Salvo inconvenientes puntuales con la instalación de algunas máquinas, el inicio de la jornada se desarrolló con normalidad en las diferentes localidades de la entidad, donde 1.295.596 personas están habilitadas para sufragar y escoger un total de 178 cargos, distribuidos de la siguiente manera

Nueva Esparta: más 385 mil neoespartanos convocados

Desde las 6:00 de la mañana fue instalado y constituido el 100% de las 528 mesas en los 238 centros electorales habilitados en Nueva Esparta, en los cuales están registrados 386.899 personas para ejercer su derecho al voto y elegir el gobernador, 11 alcaldes 7 legisladores regionales y 77 concejales de los Concejos Municipales.

A esta hora ya han ejercido su derecho al sufragio el candidato a la gobernación por la Alianza Democrática, Morel Rodríguez Ávila en la U.E Estado Zulia, ubicada en Porlamar, municipio Mariño, quien destacó que el proceso es fácil y rápido e invito a todos a participar.

«Nueva Esparta en tus manos está el destino de esta tierra, salgamos a votar y fortalezcamos la Democracia y los valores ciudadanos en un proceso electoral que en estos momentos es de suma importancia, para iniciar el trabajo que los ciudadanos exigen en función del progreso y desarrollo que serán indetenibles», dijo el candidato.

Amazonas: llegó la Misión europea

El estado Amazonas cuenta con observación internacional para el proceso electoral que se lleva lleva cabo cabo día de hoy, cuando se había anunciado que por razones logísticas y de seguridad no estarían veedores internacionales.

Los observadores internacionales son Andreas Haack Jefe adjunto a la embajada de Alemania y Mario Kohm Primer Secretario en la Embajada Alemana quienes desde las seis de la mañana se encuentran haciendo el recorrido por los centros de votación con más electores en el municipio Atures.

Bolívar: la jornada avanza con normalidad

Con toda normalidad avanza en el estado Bolívar el proceso de elección de gobernador, alcaldes, concejales y diputados en el estado Bolívar, tras activarse las mesas en los 717 centros de votación dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entidad.

Así lo informó el director de la Oficina Regional Electoral (ORE), Daniel Prieto, quien señaló que la gran mayoría de centros abrió a partir de las 7:00 de la mañana, con algunos retrasos puntuales debido a retrasos o ausencias de miembros de mesa.

Señaló que todas las contingencias fueron cubiertas de inmediato, tal y como lo establece el plan operativo del CNE para estos comicios generales.

Indicó además que fiscales electorales recorren los diferentes centros de votación en cada uno de los 11 municipios de Bolívar para verificar el buen funcionamiento de equipos y que el proceso de votación se esté ejecutando sin contratiempos.

En un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias se destacó que en algunos centros de votación de Ciudad Bolívar, capital del estado, se verificó la masiva presencia de votantes desde tempranas horas a las puertas de algunos de los centros con mayor número de electores registrados. El Plan República desplegó más de 6 mil funcionarios para el traslado y custodia de los centros de votación, máquinas y material electoral en los 11 municipios del estado .

Falcón: con miembros accidentales

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Falcón, vicealmirante Irwin Picci informó a la colectividad que el 96% de las mesas se han constituido hasta este momento.

Dijo que 1.145 de los 1.192 centros de votación ya se encuentran operativas al 100%, y que el resto se están solventando algunas fallas con los equipos y con los integrantes de las mesas.

Aseveró que los más de 7.300 efectivos desplegados se encuentran en los 25 municipios de la entidad para asegurar el ejercicio del voto.

La Guaira: madrugaron

Desde las cuatro de la mañana se observaron largas colas en los 202 centros de votación de La Guaira, este dominio 21 de noviembre, donde los guaireños ejercerán su derecho al voto para elegir el gobernador de La Guaira, el alcalde de Vargas y más de 11 ediles para los cuerpos legislativo.

Las 430 mesas de votación, se instalaron desde las 6 am, algunas con fallas técnicas en máquina de votación y otros equipos tecnológicos, que fueron solventados al momento, permitiendo que la jornada electoral continuará de forma natural.