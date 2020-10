Moncada condena maniobra de Trump a través de la OEA

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este martes las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por generar zozobra y desestabilizar la paz en Venezuela.

En esta oportunidad, el diplomático se refiere al más reciente intento de la Casa Blanca, el cual planea ejecutar este martes o miércoles a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Luego de su fracaso en Bolivia, Trump pide a la OEA que no reconozca las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela. Pero Trump ya anunció que no reconocerá los resultados de sus propias elecciones si no las gana. ¿Le pedirá a la OEA que desconozca las de EEUU también?», publicó Moncada en su cuenta Twitter.

¿Le pedirá a la OEA que desconozca las de EEUU también?

El lunes, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, informó que Washington intentará aprobar este martes o miércoles durante la Asamblea General de la OEA, una resolución para convocar lo antes posible comicios presidenciales en Venezuela, según reseña EFE.

Precisó que se espera que la OEA apruebe una resolución que condene el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que establezca que «no puede haber elecciones libres y justas en Venezuela».

El borrador de la iniciativa, al que accedió Efe, advierte que el reconocimiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre «dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía», además de la liberación de los «presos políticos».

Asimismo, pide que «se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas».

El bloque hemisférico se ha convertido en un instrumento de Washington, es por ello que Venezuela abandonó el organismo voluntariamente en abril de 2019.