Ñáñez: Facebook censura al presidente por su impacto comunicacional

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, evalúa la censura que le ha aplicado Facebook a la cuenta del presidente Nicolás Maduro en esa plataforma, como una reacción a la amplia presencia del mandatario en comunicación directa con un segmento de la población con el cual ha podido conectar, precisamente, a raíz de la pandemia.

En todo caso, plantea Náñez, esta censura, que Facebook ha vinculado a las referencias hechas por Maduro al Carvativir y a la molécula DR-10, cualquier otra que se le aplique, tiene un efecto irreversible sobre el interés del público en conocer el mensaje del Presidente.

—¿Cuáles son para ti las verdaderas causas tras la suspensión momentánea de la cuenta al presidente Maduro?

—Difícilmente exista una personalidad política más estigmatizada por las mediáticas mundiales que la del presidente Nicolás Maduro. Si usted coloca en Google las palabras claves Nicolás-Maduro-Venezuela, obtendrá en dos segundos no menos de 700 mil referencias negativas, de las cuales el 97,8% del contenido son noticias falsas y con mensajes de odio. Pasa lo mismo con las publicidades pautadas en Facebook, Instagram o Youtube. Semejante bombardeo diario a la imagen pública de una persona bastaría para aniquilarlo, más cuando se trata de un político. Aplican todas las técnicas goebbelianas: simplificación del enemigo, método del contagio, transposición, exageración y desfiguración, vulgarización y orquestación, por mencionar las más recurrentes. ¿Por qué acudir, además, a la censura directa? Esta acción propagandística llevada al extremo produce un efecto de reversibilidad lo que hace que cada vez más personas se interesen por lo que hay detrás del bullying informativo. La cuenta Twitter del presidente Maduro supera los tres millones ochocientos mil seguidores y la de Facebook sobrepasa el millón doscientos. Cada emisión de sus alocuciones diarias por redes sociales concentra decenas de miles de conexiones e interacciones. Esta posibilidad de diálogo directo, sin filtro editorial, preocupa a la empresa dado que se trata de una comunicación política de gran impacto. Las redes sociales en general nacieron, entre otras cosas, para despolitizar las relaciones humanas. Este es el asunto de fondo. De momento la realidad “real” sigue siendo imposible de suprimir por eso la guerra de los relatos es una guerra de resistencia. Silenciar al otro, al diferente, al oponente, sigue siendo la fórmula predilecta, el atajo del totalitarismo incluso en su versión digital, liberal y moderna.

—Según Reuters la suspensión fue motivada por la reincidencia del mandatario en la difusión del Carvativir, considerado como noticia no corroborada sobre el Covid-19.

—Para Facebook es muy perjudicial, en términos de credibilidad, cometer abiertamente censura, ellos son parte del “Big Brother amable”, para decirlo con Byun-Chul Han. La pandemia de la Covid-19 terminó por echar abajo los mitos del neoliberalismo y entre ellos el de la ciber-libertad absoluta. La verdad es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido ejemplar en el manejo de esta crisis sanitaria mundial y esto hace que comience a surgir un interés sobre Venezuela que ni el consenso mediático ni la fábrica de rumores pueden frenar. No es casual que la censura que Facebook impone de manera sostenida entre 2020 y 2021 a la cuenta del Jefe de Estado, tenga como objetivo suprimir la información relacionada con los medicamentos de ingeniería nacional y los hallazgos científicos venezolanos, que conforman la política pública contra la Covid-19. El anuncio de la molécula DR-10 y del retroviral Carvativir han sido perseguidos por el algoritmo de manera eficaz. La excusa de la empresa relativa a la supuesta promoción de información falsa sobre el virus es a todas luces un argumento de doble rasero. Preguntémonos ¿por qué aún está activa la cuenta de Bolsonaro y la publicación de aquel infausto discurso donde tildó al coronavirus de “gripeciña” o “refriadiño”? Lo que hace el algoritmo es estudiar el impacto que tienen en la conversación de un país, en distintos niveles de la segmentación, determinados mensajes y temas. Sin lugar a dudas, a Facebook le preocupa sobremanera que en el tema específico de la pandemia sobresalga el liderazgo de Nicolás Maduro por la vía de los hechos, pues sus emisiones diarias a través de esta plataforma le permiten al Presidente permear segmentos de la población con los que antes no era posible conectar. Me refiero a que segmentos tradicionalmente contrarios hoy son parte de su audiencia, al menos en lo relacionado con la mitigación de la pandemia. Esto los toma por sorpresa, de allí su torpe reacción. Tú censuras lo que temes y lo que está fuera de tu control.

—Venezuela carece de legislación para redes sociales. ¿Qué hacer ante la ausencia de un marco jurídico en ese sentido?

—En principio denunciar la arbitrariedad, desenmascarar por todas las vías lo que es cada vez más notorio: la sociedad moderna está bajo un régimen corporativo de control. Esta es una batalla que se debe librar en el terreno de la opinión pública. Luego hacer valer nuestras leyes nacionales, las que ya existen, y pensar en un nuevo marco jurídico que, como ha hecho ya Alemania, Australia, Francia, Rusia, por citar algunos, haga respetar las libertades constitucionales de los ciudadanos y la soberanía de los países, sin lo cuál no habría ni ciudadanos ni derechos constitucionales. Cuando censuras a un mandatario estás también acallando a un pueblo que votó por él, estás desconociendo unas instituciones y al contrato social que las hace posible. ¿Quién votó por el presidente de Facebook? Es un tema de legitimidad y un gran desafío para las democracias del siglo XXI. Por eso creo que los Estados comienzan a responder a este supragobierno espacial que incurre en otras irregularidades asociadas al robo de datos personales, a la injerencia en asuntos internos y a las adicciones que causan sus productos en la salud pública de la humanidad.

—El comunicado del Ministerio de Comunicación acusa a Facebook de totalitarismo digital. ¿Cómo convencer a la gente de que existe censura en una red social que da espacio para que todos se expresen?

—Es el relato neoliberal: “sólo los gobiernos oprimen y violan los derechos humanos”, y según esta falacia “el mercado libera y potencia al individuo”. Pero esta economía política existe para encubrir a los viejos imperialismos. Zuckerberg es el nuevo modelo de empleado pertinente al sistema: actúa y piensa como el gran empresario. En el mundo de la imagen esto es suficiente para creer que somos libres, porque ya no hay policías sólo empresarios exitosos como Zuckerberg administrando nuestros datos. Esta ilusión es acompañada por otra aún más sonsa: todos podremos ser algún día como él. Este totalitarismo que se alza en el siglo XXI tiene a su favor que es invisible. La propia imagen que han creado en torno a este empresario no hace más que ocultarlo a él y al poder que hay detrás. La racionalidad de esta nueva gobernanza global se fundamenta en las libertades persuasivas que se fomentan en cada uno de los usuarios: es decir en el orden individual. Acá los individuos son la policía y el reo al mismo tiempo. Una sociedad sometida al individualismo y al narcisismo.

—En ese panorama que describe tienen cabida las revoluciones políticas? —Las revoluciones siempre se han hecho en condiciones adversas, lo denunció Marx en su momento y así sigue siendo. Las revoluciones son indetenibles porque el ser humano es un animal político y la política es contingencia pura. Este totalitarismo que se alza en el siglo XXI tiene un rostro nuevo y una nueva técnica de gobierno acaso más sutil y más permisiva en la escala individual, pero es el mismo amo quien está detrás del espectáculo y del hedonismo imperante. Los cálculos de esta nueva técnica de gobierno planetario dictan que el manejo de las emociones, la fabricación y difusión permanente de rumores, son de alto rendimiento en la formación de la opinión pública. En el mundo actual, donde cada vez hay menos tiempo libre, analizar, sentir y constatar contenidos no es una prioridad. Todo se consume rápido y así de rápido se olvida. La gente exhausta de explotación no quiere saber sino informarse, y no es lo mismo. Reitero: la operación de las redes sociales es despolitizar la vida social, virtualizar las relaciones amorosas, individualizar la existencia al extremo. Es una sujeción cultural de alta densidad que está lejos de la perfección: en paralelo emerge un hastío de la información y un profundo sentimiento de soledad. A la era del totalitarismo digital debemos oponer el regreso a la comunidad, el principio de la realidad que nos permite lidiar con la vida, las contradiciones, la diferencia. El presidente Nicolás Maduro termina casi todos sus discursos con una frase poderosa que explica porqué a pesar de las operaciones psicológicas en contra, la Revolución Bolivariana sigue siendo la alternativa y la esperanza para el pueblo venezolano: “nosotros somos de verdad”. En el mundo de las libertades virtuales las sociedades experimentan una crisis de la verdad, y tarde o temprano tendrán que volver a restituirlas: volver a la política, a la aventura del amor, al reconocimiento a las alteridades; porque en definitiva, las libertades únicamente se realizan con los otros.