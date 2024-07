Ñáñez: Pueblo demuestra vocación democrática ante elecciones

El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, analizó en el programa Cable a Tierra, que transmite VTV Radio, temas de actualidad informativa, donde resalta el inicio de la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio, con un pueblo “con vocación democrática, que asume la elección como una fiesta”, según refiere nota del portal del canal del Estado.

Día de la Independencia

El ministro valoró el Día de la Independencia que se celebra, este viernes 5-J, “esta no fue una Independencia de papel y tinta, costó 10 años de guerra, de una lucha por la liberación. Heredamos la gloria, pero también damos un desafío, en ser fiel a nuestra historia, y construir un camino de emancipación. En el siglo XIX fue una independencia política, en el siglo XX hubo grandes retrocesos, en términos de independencia económica, política, científica y cultural, y que ahora, con el siglo XXI, echamos adelante”.

Por su parte, la periodista invitada al programa, Karen Méndez, destacó que, “en esta fecha, el país está movilizado, por la democracia, por una nueva elección”.

Inicio de la Campaña Electoral

Al analizar el inicio de la campaña, que se produjo este jueves, indicó que este hecho “da cuenta de la vocación democrática del pueblo venezolano, que asume las elecciones como una fiesta. La gente quiere decidir, se arma de argumentos. Estuvimos en Zulia, y desde allí nos fuimos a Caracas. Ayer el Comando de Campaña Venezuela Nuestra arrancó en 70 ciudades del país”.

Al respecto, la periodista indicó que los venezolanos son “conscientes, que sabe que cuando hay momentos para garantizar la participación, no nos quedamos en la casa”.

A lo que el viceministro respondió, así fue en el simulacro electoral, “la gente quiso participar, aun cuando esto era un despliegue pedagógico, los partidos de oposición desplegaron sus campañas electorales, esto augura una campaña llena de argumentos y con el sentido de reconectar a la gente con el sentido de lo público”.

Diálogo con Estados Unidos

Sobre este punto expresó que “el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ha dicho todo. Para muchos es una noticia que le sorprenda, para el pueblo no, el jefe de Estado siempre está abierto al diálogo, y cuando se ha interrumpido ese diálogo, es porque se han violado las reglas, porque se traiciona el diálogo en algunos momentos. Y es por eso que el presidente habla de que volvamos a ese diálogo, pero en condiciones de transparencia. Estas condiciones de franqueza implican que no infiltren informaciones parciales sobre el diálogo, que no se manipulen y vayamos directamente al grano”.

Indicó que el gran diálogo interno “se va a dar el 28 de julio, un diálogo de voluntades, ese día el pueblo hablará y luego no habrá otra cosa que hacer que lo que pueblo diga. Con Estados Unidos, lo que tiene que ver es de qué manera, vuelve a la legalidad internacional y deja a Venezuela en paz”.

Sabotaje

Ante las denuncias del jefe del Estado sobre sabotajes, el ministro afirmó que “Venezuela quiere elecciones libres de sanciones y de violencia política, basta de utilizar el terrorismo y el boicot, para manipular a la gente. Para sacar un capital político que no existe. Este cable submarino, que se intentó cortar, no le iba a cortar a las familias de un partido político, esto era contra la población. No se puede avalar con ningún argumento que la violencia se convierta en la campaña oculta, cero violencia, cero sabotaje”.

Al respecto, la periodista invitada expresó que “este mensaje debe llegar a aquellos que piden dentro y fuera de Venezuela, elecciones libres y competitivas”.

Estabilidad energética

El ministro fue abordado por un análisis realizado por el Financial Times, donde indica que Estados Unidos y la Unión Europea buscan acercarse al Gobierno nacional, tras los fracasos en derrocarlo, al respecto, señaló que este medio “hace un análisis pragmático, lo que significa para los inversionistas internacionales, la estabilidad de un país, y la necesidad de que las relaciones, entre los países que tienen un interés común, energético, sea la mejor la más estable. Venezuela siempre ha garantizado estabilidad energética, nunca ha utilizado el petróleo como arma política, el país es consciente de construir grandes equilibrios, en el mundo global. Venezuela es un socio confiable. Y está dentro de sus planes seguir como socio confiable y de participar con soberanía”.

Al respecto, la periodista, afirmó que las sanciones no cumplieron con su objetivo político.

Salud de Jorge Glas

La situación del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue abordado en el programa. Al respecto, el ministro señaló que “es un preso político que ha sufrido torturas permanentes desde que empezó la persecución contra él. El presidente de Ecuador, Rafael Noboa, destruyó el derecho internacional, violó la Convención de Viena, violó los derechos humanos de Jorge Glas, y de todos los trabajadores de la Embajada de México”.

Al respeto, la periodista dijo que “estaremos atentos al Comité Internacional que se formó en defensa de Glas”.

Protestas en Israel

En Israel, son más voces que cuestionan al gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, hecho que se refleja en las protestas de los israelíes contra ese gobierno. Sobre este punto, el ministro expresó que Netanyahu “es un hombre de cero popularidad, que no haber sido por esta terrible guerra de exterminio al pueblo palestino, hubiera dejado de ser primer ministro, porque ya tenía sobre sus hombros, mucho rechazo. Se recrudecen las protestas, pero también los bombardeos contra el pueblo palestino”.

La periodista afirma que Estados Unidos y Europa dejan a Netanyahu caer, pero que hay una política de Estado contra los palestinos, “esto no va a cambiar por un cambio de un primer ministro”.

Derecha en Europa

El giro hacia la derecha en Europa fue abordado por el ministro, quien afirmó que “Europa tiene un rasgo común y es un retorno a un pensamiento conservador, una derecha que se ha sostenido con el mito de la supremacía étnica, de Europa sobre el mundo y de una visión imperial”.

Sobre este tema, el periodista invitado, Pascual Serrano, expresó que el nombramiento de Kaja Kallas, como jefa de la diplomacia europea, “probablemente sea la peor noticia para una Europa en paz, ella representa el elemento más belicista contra Rusia. En su país demolió monumentos soviéticos”.

Vinotinto

El ministro valoró el avance de la selección nacional de fútbol y el crecimiento de este deporte en el país, que ha tenido el apoyo del Gobierno nacional.

En esta parte, fue invitado el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, quien expresó que “el fútbol ha tenido un buen auge. Con esa conexión con el fanático. Tenemos asociaciones de fútbol en los estados donde se hacen torneos, para que los más pequeños practiquen fútbol. A medida que crecen es más formal. Esta política ha sido valorada, tanto por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), como por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)”.