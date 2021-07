Nicolás Maduro: no tengo favoritos para las primarias del PSUV

El Presidente de la República y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, aseguró en su alocución habitual de los domingos que no tiene favoritos para las primarias de la tolda roja. “No tengo precandidatos, ni precandidatas, no tengo favoritos y no me parcializo con nadie, soy miembro de la Junta Directiva del PSUV”.

Maduro manifestó que la campaña que se está adelantando para este 8 de agosto le recuerda la que se hizo para la Constituyente. Ambas cuentan con una gran diversidad de propuestas: obreros, mujeres, comunidad GLBT, afrodescendientes… “Es un florecer de la política, de la verdadera política”.

“He visto la esperanza renovada en el brillo de los ojos de los precandidatos y precandidatas. Es muy distinto a la amargura y la frustración propia de la derecha, tratando de sembrarla en el chavismo, no podrán (…) Estamos dando un ejemplo desde el chavismo, el bolivarianismo del siglo XXI”, aseguró.

También le hizo un señalamiento a la Dirección Nacional del partido. Considera que están bien los actos de campaña, sin embargo los precandidatos deben ir más allá e ir a las casas de los vecinos. “Todos los precandidatos deben motivar al pueblo para que vaya a votar, es el pueblo de manera soberana quien va a decidir los candidatos en las primarias”, dijo.

Maduro exhortó a los líderes de la tolda roja a dar el ejemplo de humildad, de respeto, de espíritu unitario.

“Es el pueblo de manera soberana libre y secreta el que va a decidir nuestros candidatos para los comicios del 21 de noviembre”, concluyó.