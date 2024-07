No se acepta veeduría de Alberto Fernández

El expresidente de Argentina Alberto Fernández anunció que le fue negada su participación como veedor internacional en las próximas elecciones del 28 de julio, debido a que sus recientes declaraciones, en las que se expresaba en favor de una de las opciones, “generaban dudas” sobre su imparcialidad.

“Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral”, expresó Fernández a través de un mensaje en su cuenta X.

El exmandatario argentino expresó que su mayor deseo para Venezuela es que “pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado, cualquiera sea el resultado”.

También recordó que el país en estos años “fue asediado por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo”.