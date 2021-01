Numa Molina pidió a los nuevos diputados ponerse “en modo gratuidad”

El sacerdote Numa Molina impartió una bendición especial a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional (AN) que se instalaron el pasado 5 de enero y a su vez les pidió ser profetas. “El profeta es aquél que anuncia y denuncia”, explicó Molina al concluir la misa dominical desde la iglesia de San Francisco, situada a un costado del Palacio Federal Legislativo.

“Sean perseverantes; no caigan en la rutina de que ‘bueno ya me toca otra vez ir a la sesión, no, hoy tengo nueva sesión, distinta’; todos los días y todas las semanas será una sesión diferente en la que tú estás prestando un servicio a tu pueblo”, reflexionó el sacerdote jesuita.

Molina también pidió a los parlamentarios elegidos para el periodo 2021-2026 activarse “en modo gratuidad” sin ponerse a pensar sobre su sueldo. “Póngase a pensar cómo me va a ver la historia de este país en los días y en los años venideros; qué hice en favor del pueblo que me eligió”, exhortó.