Ochoa Antich dice que es injusto que G4 herede tarjeta de la MUD

Enrique Ochoa Antich, político y fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que “es un error, es incorrecto, injusto y antidemocrático” que Ramón Medina y José Cartaya, tras renunciar ante el CNE a representar la llamada Mesa de la Unidad Democrática, le hereden la tarjeta de la MUD al G4 (Ala radical de AD Voluntad Popular y Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

“¿Quién les da derecho a esos cuatro partidos a representar al conjunto de la oposición?”, preguntó, y cuestionó que el G4 represente a los venezolanos que en 2015 le dieron la mayoría a la MUD, asegurando que son “partidos muy disminuidos”.

“Yo le pido al CNE, desde esta tribuna (su espacio virtual) y así se lo haré saber a su directiva, que no lo permitan, en todo caso que revisen los estatutos, si es que ese tinglado de la MUD tiene estatutos registrados en el CNE, a ver cuál es el procedimiento que se debe seguir; pero no puede ser que estos señores renuncian y le heredan a esos cuatro partidos…y si eso es incorrecto, que no se permita”, dijo.

Guaidó no es un partido. Aunque el G4 dijo que sí va al 21N, el exdiputado Juan Guaidó aseguró en twitter “todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa”.

Tras el anuncio del martes, un medio increpó al exdiputado Henri Ramos acerca del visto bueno de Guaidó a la participación democrática, y Ramos contestó: “yo no sé”, al tiempo que acotó: “su partido (de Guaidó) está participando… Leopoldo (López) está participando… él (Guaidó) no es un partido”.

Mas tarde la exdiputada Delsa Solórzano, quien siempre apoya a Guaidó, dijo que su partido no se medirá el 21N.