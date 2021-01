Oposición dice que directiva de AN no representa la realidad del país

En su primera participación en el parlamento, la Alianza Democrática, en voz del diputado José Gregorio Correa, solicitó a la secretaría accidental dejar sentado el voto de los 20 diputados que integran este bloque de oposición, su rechazo a la propuesta de directiva realizada por el diputado Diosdado Cabello, quien postuló como Presidente a Jorge Rodríguez;

Primera Vicepresidencia, Iris Varela; Segunda Vicepresidencia, Didalco Bolívar (Podemos); y para la Secretaría: Rosalba Gil e Ynti Hinojosa.

“Hoy tienen un parlamento, ya no hay más excusas. Aprovechen su mayoría circunstancial. En el Bloque de la Alianza Democrática no creemos en invasiones ni en golpes de estado. Aquí va a encontrar un cuerpo parlamentario de las tantas cosas que nos quedan por hacer. dejamos en claro que no estamos de acuerdo con la directiva porque consideramos que no representa la unidad. Alianza Democrática quiere legislar para todos los venezolanos. Nos oponemos firmemente a eso y le pedimos al secretario que deje constancia”, dijo el parlamentario, sin realizar una propuesta distinta a la lanzada por Cabello.

Por su parte, Javier Bertucci, del partido opositor Cambio por la Esperanza, también manifestó su rechazo a la directiva, por no tener a un representante del bloque opositor y consideró que esa directiva no lleva el mensaje correcto de unidad, pero tampoco realizó una propuesta distinta a la del Bloque de la Patria.

“Esta directiva no da ese mensaje de unidad, de trabajo en conjunto y le sigue diciendo al país que sigue la polarización. Evita la posibilidad de innovación y de avanzar cuando debemos en el parlamento ser un ejemplo de tolerancia e inclusión. El país necesita dar el mensaje correcto. No fuimos electos para ofender, sino para representar venezolanos, que no hayan votado una gran mayoría no nos hace salir de una línea representativa, hay que bregar con la abstención, representamos al pueblo y necesitamos darle el mensaje directo”, dijo Bertucci.