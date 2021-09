Oposición insta a ir con gallos únicos

El coordinador del bloque parlamentario opositor Alianza Democrática en la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa, instó a la oposición a “entendernos y presentar candidaturas únicas” en los venideros comicios regionales y municipales de noviembre.

“No tendremos cara para decir el 22 de noviembre que no pudimos ganarle al Gobierno porque íbamos divididos”, dijo Correa.

En ese sentido, precisó que “tenemos que entendernos, este no es un tema de cucarachas hoy por un sector, o los llamados alacranes por otro, eso no puede ser, tenemos que entender que la oposición es una sola y que no podemos competir contra el Gobierno con dos o tres candidaturas”.

El parlamentario hizo un llamado a quienes dirigen los partidos políticos de oposición a que “sean capaces de entenderse, para que podamos tener candidaturas únicas” el 21 de noviembre.

“No le hagamos el juego al Gobierno, ese que nos quiere divididos, no podemos contribuir a que sigamos divididos. En la medida en que estemos unidos podremos derrotar a este gobierno”, señaló.

Correa resaltó que este no es un tema de “puros y purificadores, es que tenemos que ir unidos si queremos ganar”.

Según las cifras del Consejo Nacional Electoral, un total de 70.244 candidatos optarán por los 3.082 cargos de elección popular en disputa durante las elecciones regionales y municipales 2021.

37 de las 42 organizaciones con fines políticos nacionales están habilitadas para esta elección postularon candidatas y candidatos.