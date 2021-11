Oposición promueve recuperación económica como bandera de campaña

Los candidatos de los partidos de oposición en los estados Falcón y Altos Mirandinos han realizado un despliegue por sus entidades para evaluar las necesidades de sus comunidades llevando además, sus propuestas de recuperación económica.

El abanderado de la Alianza Democrática, Daniel Barrios, tiene como punto focal la recuperación económica para mejorar las condiciones de las familias falconianas.

«Me planteo dar soluciones más que propuestas, en mi recorrido por los 25 municipios y las 84 parroquias he recogido la necesidad de miles de personas que carecen de alimentación, servicios públicos y de desarrollo», exclamó Barrios.

Por ello, aseguró que su bastión está en lo agrícola, ganadero, pesquero, zona económica especial y lo turístico.

Con respecto a lo productivo sostuvo que en conversaciones previas con bancos internacionales, como el banco interamericano de créditos y el fondo monetario internacional, dirigidas por el diputado Javier Bertucci, hay una voluntad hacia el financiamiento de proyectos que impulse la producción en gobernaciones opositoras.

Dijo que Falcón es una región con tierras fértiles para el cultivo, la cría de animales, además de contar con más de 700 kilómetros de costa para rescatar la pesca de arrastre y continuar con la pesca artesanal, sin dejar por fuera la acuicultura con las camaroneras.

De igual forma, Barrios expuso la posibilidad de una alianza con la empresa de cruceros Royal Caribbean quienes invierten en ruta, infraestructura y muelles para recibir a los turistas y así generar empleos directos e indirectos a través de una concesión por 15 años, luego todo queda en manos del Estado.

«Estás son algunos de los aspectos más importantes, también tengo desarrollados ideas en la salud, el transporte, la seguridad y la educación», puntualizó.

Candidato por la Fuerza Vecinal del municipio Guaicaipuro

Por su parte, José Luis Rodríguez, candidato por la Fuerza Vecinal, a la alcaldía del municipio Guaicaipuro, expresó que la localidad se ha enfrentado a 22 años de «abandono y desidia».

«Sabía que no era nada fácil, pero igual asumí el compromiso desde el primer momento. Me han tocado grandes restos y este no será uno más, por el contrario el más importante, por eso tengo la disposición de generar los cambios que la gente reclama”, expresó Rodríguez.

Aseguró el candidato que «no sabe por dónde arrancar» para hacer las mejoras al ganar. Pero que todo se arregla llamando a todos los sectores. Lo que me importa es aportar soluciones”, destacó.

Expresó preocupación por la crisis que se vive en las parroquias foráneas. «Propongo reactivar el aparato productivo, así como logre llevar a Carrizal al puesto número 14 a nivel nacional en materia de recaudación de impuestos lo haré en Guaicaipuro para ejecutar obras”.

En la parte de salud, aseguró que los ambulatorios están en abandonos. «Vamos a ganar la Gobernación de Mirada con David Uzcátegui, ya que él tiene un plan de salud para reforzar este sistema que tiene años en abandonos».

Con información de los corresponsales: Josmary Escalona y María Alejandra Guevara.