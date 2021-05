Oposición propone activar una Zona Económica Especial en Aragua

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), por la bancada opositora, Luis Eduardo Martínez, propuso este miércoles que en el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, se tome en cuenta al estado Aragua como una Zona Económica Especial, debido a su potencial industrial.

“Es una propuesta que puede atraer mucho potencial a la región, al igual que las otras regiones propuestas en Aragua se puede aprovechar la zona industrial y su potencial turístico”, dijo el diputado durante una audiencia pública sobre el proyecto de Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, propuesta por el presidente de la República Nicolás Maduro este miércoles.

Martínez, aseguró que la oposición venezolana está de acuerdo en la aplicación de la Ley como un mecanismo para elevar la producción nacional y agregó que rechazan la aplicación de sanciones al país.

“Las sanciones no solo son ilegales, sino porque no han servido para nada, no han funcionado y es innecesario”, sentenció.

Aprovechó la oportunidad para solicitar que la aplicación de la Ley sea cumplida por todos los sectores del país. “A veces hay buenas ideas para levantar la producción pero las instituciones no aportan la ayuda necesaria”, dijo.