Opositores admiten que bloqueo afecta al pueblo

Economistas vinculados a la oposición venezolana admiten que las sanciones y el bloqueo propiciados por Estados Unidos, afectan de manera significativa al pueblo.

Los economistas Luis Oliveros y Francisco Rodríguez, coinciden en que las sanciones golpean al venezolano de a pie y se alejan de buscar soluciones concretas.

“¿En qué los afecta? En la producción de bienes, en las importaciones públicas que el gobierno hace y que han disminuido por el tema de las sanciones. Las sanciones dicen que no afectan a la compra de alimentos, no afectan a la compra de medicamentos, es cierto; pero tú necesitas divisas para comprar alimentos. Si no generas las divisas, no vas a poder comprarlos (…)”, declaró el economista Luis Oliveros al sitio web Noticiero Digital.

El economista dijo que las medidas también afecta al sector privado, puesto que lo hace menos eficientes al momento de producir y crecer.

De acuerdo con las apreciaciones de Oliveros el venezolano más vulnerable son aquellos que depende de los beneficios que ofrece el Gobierno, como por ejemplo las cajas Clap. “Las sanciones tienen daños colaterales. Es ese tipo de cosas que quienes las incentivan nunca las han tenido en cuenta. En Venezuela hay cheerleaders que apoyan las sanciones. Hay parte de la oposición venezolana que apoya las sanciones. Hay otra parte que no las apoya y que entienden perfectamente los efectos colaterales”, agregó.

Por su parte, el economista Rodríguez manifiesta que las sanciones a Pdvsa también impactan al venezolano promedio, pues le afectan sus ingresos y su capacidad de compra.

“Las sanciones personales no afectan al ciudadano común, pero las que son a Pdvsa sí, y lo afectan desde el punto de vista muy simple que es que en Venezuela las importaciones se hacen esencialmente con ingresos petroleros (…)”, dijo.

“Haciéndole la guerra a Maduro con sanciones, buscando que hagan el cambio político, eso no va a cambiar nada. Y la oposición necesita entender que el camino que han transitado no es el correcto”, expresó Oliveros.

Los economistas coincidieron en apuntar que las sanciones ilegales no tumban gobiernos ni generan cambios políticos.