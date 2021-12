Padrino a fuerzas antipatria: no se equivoquen, no somos desalmados ni desarmados

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió a las fuerzas que representan la antipatria, que no caigan en el error de subestimar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el acto de conmemoración del 162º aniversario de la Batalla de Santa Inés y el décimo segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el estado Barinas, Padrino López manifestó que una de las lecciones que dejó esa batalla, más allá de la táctica militar «es que nunca deberán subestimar a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas bolivarianas en su lucha por su libertad».

«Permanentemente se cae en el error de subestimar, de hacer pensar que somos débiles, genuflexos, frágiles. Yo les digo no se equivoquen nuevamente, no nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha, y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la Patria», destacó.

«La FANB ratifica y se reafirma antioligárquica», expresó el ministro en la plaza Ezequiel Zamora de la parroquia Santa Inés en el municipio capital.

«Nos gusta la justicia social, la igualdad, la incorporación del pueblo en sus tareas múltiples de defensa, y sus propósitos sociales y de desarrollo social y humano», destacó al comentar que hay que tener clara la condición popular de la institución militar.

Refirió que Chávez incorporó como raíz fundamente del proyecyo a Ezequiel Zamora por sus principios de justciai social, igualdad y libertad. «Es una realidad la unión civico militar, eso llegó para quedarse».

El 10 de diciembre de 1859 se libró la Batalla de Santa Inés. Ezequiel Zamora junto al pueblo organizado triunfó luego de enfrentarse al gobierno de Pedro Estanislao Ramos, para alcanzar las reivindicaciones del campesinado que permanecía esclavizado.