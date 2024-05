Parlamento aprueba nueve artículos de Ley que regula las ONG

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en segunda discusión nueve artículos del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ONG).

Al iniciar el debate en torno al tema, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Julio García Zerpa enfatizó que se amerita una norma clara en cuanto al manejo de los recursos, así como la utilización de los mismos.

“Es importante que nuestro país sepa que una nación que está siendo asediada por la principal potencia militar, por los Estados Unidos de Norteamérica, por distintos países que han decidido atacar la institucionalidad, amerita establecer un marco regulatorio que defina cuáles son las normas mediante las cuales las Organizaciones No Gubernamentales, y organizaciones sin fines de lucro, puedan recibir financiamiento, tener un margen de actuación y además la rendición de cuentas”, acotó.

García Zerpa comentó que en otros países se ha legislado sobre esta materia, y para este proyecto legislativo en Venezuela se realizaron los estudios de derecho comparativo que permiten dar razón de su necesidad y aprobación. Adelantó que, en la Consulta Pública, intervinieron diversos sectores, organizaciones no gubernamentales de todo tipo, instituciones nacionales y transnacionales, y todos aportaron sus ideas y sugerencias.

Al respecto, denunció que, incluso, en la consulta intervinieron organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento de la Fundación Simón Bolívar de la empresa Citgo, creada por el Comandante Hugo Chávez Frías para atender intervenciones quirúrgicas de niños, niñas y adolescentes, institución que ahora es manejada ilegalmente por sectores de partidos políticos de ultraderecha, refiere el canal del Estado.

“En esta Asamblea Nacional estuvieron ONG de todo tipo, nacionales y transnacionales, y pudiéramos decir -presidente-, que algunas de esas que participaron reciben financiamiento de la Fundación Simón Bolívar, que es dependiente de Citgo, y cuya finalidad es asumir operaciones de alto costo sobre todo en niños y niñas (…), y esa Fundación hoy es manejada por sectores de Voluntad Popular y además, hay unas ONG, como Convite, que recibe financiamiento cuyos fondos son manejados ilegalmente por estas instituciones”, enfatizó.

El parlamentario agregó que cuentan con informes en los cuales se indica que más del 80 por ciento las llamadas ONG, no tienen personalidad jurídica. “Esto nos llama la atención (…) tenemos informes que nos dicen que más del 80 % de los recursos que reciben estas llamadas organizaciones no gubernamentales, que además algunas ni siquiera tienen personalidad jurídica, que es parte de lo que se legisla en esta norma, no existen ante el registro, en este caso el Saren, pero reciben grandes cantidades de millones de dólares. ¡Son un chalequito, una gorra, un lema, una página web y reciben importantes cantidades de millones de dólares!”, alertó.

Por su parte, la diputada de AD, Anyelith Tamayo, dijo en nombre de sectores de la “Alianza Democrática”, entre ellos Copei, El Cambio, Cambiemos y Primero Venezuela, que están de acuerdo con aprobar esta ley en su segunda discusión “porque hemos participado abiertamente en el debate, en la comisión de política interior” y envió un “mensaje de tranquilidad” a las ONG que hacen bien al país, “de que esto no nos perjudica de ninguna manera”.

“Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el tema de la regularización, con el tema de la fiscalización. ¿Por qué no estar de acuerdo con el hecho de rendir cuentas sobre financiamientos públicos?. Sí, nosotros tenemos que hablarle claro al país, nosotros decimos Sí, nosotros creemos que es necesario un proyecto de ley como éste para nosotros poder decir y fortalecer nuestro sistema político y democrático”.

Aún cuando luego advirtió que la ley no puede ser usada contra “los que piensan distinto”, y debe estar apegada a la Constitución, dijo que sí debe estar dirigido “a esas personas y esas organizaciones que como bien lo decía el diputado que me antecedió, utilizan unas ONG como fachada para recibir financiamiento de Estados Unidos o de otra potencia extranjera y desestabilizar nuestro sistema político y democrático. Esto tiene que ir dirigido a estas ONG que generan odio, que no generan paz en el país, esto tiene que ir dirigido también, por supuesto, a estas organizaciones que vienen a sembrar este mal ambiente en el país que, por supuesto, no es lo que esta alianza democrática quiere”.

“Es por eso que no vamos a aceptar la guachafita de algún sector que se esconde bajo fachadas de una organización para desestabilizar el país, pero tampoco vamos a estar de acuerdo con que esto sea un instrumento para perseguir, insisto. Organizaciones no gubernamentales, si ustedes tienen todas sus cuestiones en regla y siguen haciendo el bien por el país van a contar también con esta Alianza Democrática”, concluyó.

Para la próxima sesión ordinaria fue diferida la aprobación en segunda discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ONG).