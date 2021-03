Parlamento instala mesa de diálogo constructivo en el estado Carabobo

El presidente de la Comisión de Diálogo, Paz y reconciliación de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez instaló este miércoles la mesa de diálogo constructivo con los sectores políticos, sociales y productivos del estado Carabobo, destacando que el Parlamento se convierte en un espacio para la confluencia, para el intercambio de ideas, con la disposición plena de escuchar propuestas divergentes, a fin de llegar a acuerdos importantes en pro del desarrollo de la vida nacional.

Desde el Salón Bolívar -Chávez del Capitolio de Valencia, Rodríguez aseveró que la Asamblea Nacional tiene una visión amplia en claro respeto de los puntos de vistas contrarios, para que juntos logremos llegar a un consenso por el bienestar del país y enrumbarlo hacia una trinchera de deliberaciones sanas y perdurables en el tiempo.

“Todo encuentro implica que se genere algún nivel de confianza para entender que tenemos un objetivo común. Y la confrontación estéril es una consecuencia del desencuentro, del no reconocimiento. Hay sectores que persisten en la posición de no reconocernos a nosotros, los seguidores de la revolución bolivariana, como si no existiéramos. Pero las fuerzas bolivarianas tienen que reconocer que al frente (de la oposición) hay personas, grupos e ideas que son diferentes y que también tienen elementos que aportar”, expuso durante el encuentro

Con éxito se instala mesa de diálogo con sectores del estado Carabobo/ Foto: Wilmer Errades

El máximo representante de la AN expresó que “solo cosas buenas pueden salir de un diálogo constructivo”, al tiempo que reiteró que la instalación de la comisión en Carabobo es el inicio de un proceso que se replicará en todo el país.

Para el parlamentario Rodríguez el diálogo es la única vía para alcanzar acuerdos de paz que permitan derrotar aquellas posiciones de confrontación que intentan instaurar la violencia, para la definición de propuestas que permitan la construcción de proyectos para el futuro del país.

Es importante resaltar que esta iniciativa que se desarrolla en la entidad carabobeña intenta llegar a objetivos comunes para el bien de la nación, tras abordar diversas temáticas de interés regional que permitan generar propuestas de amplio espectro y de esta manera fomentar políticas estratégicas para la efectiva y oportuna actuación conjunta en beneficio del pueblo.