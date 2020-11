Pedro Infante: Coincidimos en desbloquear al país desde la próxima AN

El mundo donde corrió sus primeros años de vida Pedro Infante tiene su epicentro en barrio El Amparo de Catia, entre las caraqueñas parroquias Sucre y 23 de Enero por donde ahora es candidato a diputado en la tarjeta del Psuv.

El ex ministro del Deporte sabe muy bien cuántas cuadras, callejones y veredas circundan esa barriada donde nació. Para probarlo (o provocarlo) le comentamos que en una vivienda de ese barrio tuvieron a Vladimiro Montesinos, aquel asesor de seguridad del entonces presidente peruano Alberto Fujimori que escondieron en Venezuela durante el año 2001. “Era una de las mejores casas del barrio”, dijo Infante. “Dentro del barrio, era la casa más grande; una especie de quinta”, acotó.

Pero cerca de ese barrio, Pedro Infante estudió preescolar en la Fundación del Niño, primaria en la escuela José Gervasio Artigas y secundaria en las aulas del liceo Andrés Eloy Blanco, todos ubicados entre las avenidas Cuartel y Propatria. “Yo era un estudiante de regular a bien”, admite Infante, quien también incursionó en el fútbol con equipos de la selección caraqueña. “Yo me formé en la escuela de fútbol Jachico”, comentó Infante durante entrevista a Últimas Noticias.

En su casa escuchaba las historias de su padre, también llamado Pedro Infante, y, especialmente la participación de éste en la rebelión militar del 27 de noviembre de 1992. “Mi papá fue perseguido, la casa allanada”, recordó Infante, cuyo progenitor militó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), MVR-200 y Psuv.

A comienzos del año 2001, Pedro Infante abandonó ese mundillo catiense. Se fue a Cuba por cinco años y regresó convertido en Licenciado en Educación Física y Deporte. En junio de 2017, el presidente Nicolás Maduro lo designó ministro de la Juventud y el Deporte, cartera de la cual salió en septiembre pasado para competir por un puesto en la venidera Asamblea Nacional por el circuito 1 de Caracas que abarca las parroquias Sucre, La Pastora y El Junquito.

—Del proyecto inicial lanzado por el fallecido presidente Hugo Chávez, ¿qué deudas quedan?

—Nosotros avanzamos en materia social. Creo que falta todavía alcanzar la independencia económica que tiene que ver con la producción nacional, diversificar la economía. Es una tarea pendiente. Seguimos dependiendo muchísimo del petróleo y eso nos ha afectado; sobre todo estos últimos cinco años ha sido la prueba de fuego. Los niveles de ingreso se redujeron al 1%. El desarrollo agropecuario, avanzar más en el desarrollo tecnológico. Son los temas centrales para ser realmente independientes. Esas cosas están pendientes y están escritas en la Constitución.

—Precisamente con ocasión de la Ley Antibloqueo, alertaron que ese instrumento colocaba a Venezuela en una posición de debilidad frente a lo que se denomina el imperio. ¿Eso es así?

—La mayoría de la gente que critica la ley no la conoce. Venezuela ha sufrido con mayor crudeza los últimos cinco años las peores consecuencias del bloqueo. No es el primer país que bloquean con medidas coercitivas unilaterales. La ley es una ley marco que procura generar nuevas capacidades para enfrentar una nueva realidad. Esa ley en el 2006 no era necesaria; Venezuela vendía, le pagaban en divisas, no teníamos bloqueadas las cuentas en el extranjero. Hoy tenemos las cuentas bloqueadas y amenazan a cualquier proveedor internacional si comercia con Venezuela. La ley busca baypasear el bloqueo y que Venezuela pueda comerciar con el mundo. Ahora, ¿con eso vamos a resolver todo el problema?, seguramente no. Creo que Venezuela necesita estabilidad política, reconocimiento internacional y por eso estas elecciones tienen esa importancia estratégica.

—Bloques de países asoman el desconocimiento de las elecciones parlamentarias. —¿Cómo van a abordar esa situación?

—Es una especie de gran fake news (engaño), una gran pantomima y de inmoralidad de las potencias mundiales. Fíjate que en Estados Unidos van 13 días y no saben quién es el presidente. Es decir, los padres de la democracia moderna no han resuelto sus elecciones y no quieren reconocer la nuestra. Nuestra Constitución dice que aquí quien reconoce las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. El Grupo de Lima, que dice que no reconoce también, bueno ahí está el jefe de ese grupo que es Perú, en dos semanas inhabilitan al presidente…tienen un gran desastre institucional. No tienen ningún tipo de moral para decirle a Venezuela cómo hacer las elecciones.

—¿Será posible que la nueva Asamblea Nacional tenga una palabra para solucionar problemas cotidianos como el acceso a medicinas y alimentos?

—Son prioridades. Nosotros recordamos en cada acto que son 32 mil millones de dólares robados a la república. Es Citgo, empresa venezolana en Estados Unidos; es Monómeros, empresa venezolana en Colombia; es el oro que pertenece a la República y está en un banco de Inglaterra. Son recursos financieros de Venezuela que están bloqueados. Nos planteamos desde la AN hacer todos los esfuerzos, tender todos los puentes necesarios en todas las instancias internacionales. Todos los candidatos a diputados del chavismo y oposición coinciden que desde la AN se debe construir el foro político necesario para desbloquear a Venezuela, para recuperar los activos que son de Venezuela y poner eso al servicio del pueblo.

—¿Qué vía recomienda para recuperar esos activos: diálogo o demandas judiciales?

—Trabajar las dos vías hemos hecho siempre. Venezuela siempre tiende la mano, los puentes necesarios para el diálogo político. El Presidente decía en tuit que cuando sepamos quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, bueno reconocimiento a ese nuevo mandatario y toda la intención de diálogo. Lo que nos toque defender en organismos internacionales, defenderlo, porque es justo. Monómeros es de Venezuela. Recientemente recuperamos la embajada de Venezuela en Bolivia después de que la dictadura de la Janine Áñez la había despojado. Nosotros tenemos que dar la pelea en todos los ámbitos.

—Hay un grupo de la oposición que no reconoce al presidente Nicolás Maduro ni reconocerá las parlamentarias. ¿Cómo recomponer esa fractura en la sociedad?

—Creo que ellos han planteado de la forma más cruel fracturar al país, dividirlo. Incluso nosotros tenemos información de que por su mente ha pasado ideas separatistas de algunos territorios. Alguna vez ellos hablaron de la medialuna hacia el Occidente del país, por Zulia y Táchira. Entregar la Guayana Esequiba, por ejemplo, un territorio venezolano sin lugar a dudas. Pero además de eso, ellos le propusieron a la juventud venezolana que se fuera, fueron los que promovieron la migración, fracturando a la familia venezolana. Eso algún día vamos a medirlo. Todo eso lo tenemos que recomponer juntos y creo que pasa por el diálogo, la tolerancia, el respeto, por el reconocimiento de todos los actores políticos. Ahora, qué nos ha dicho el Presidente, que la AN debe convertirse en el principal foro político del país como siempre ha debido serlo. Que cada quien proponga allí los temas en seguridad, deporte, economía, que vayamos a discutir el país desde la independencia y la soberanía.

—Ese sector ha planteado una nueva elección presidencial. ¿Han debatido ese tema?

—El chavismo lo que hace es respetar mucho la Constitución. Nosotros debemos respetar la Constitución. Corresponde en el año 2024 las próximas elecciones presidenciales. En este diciembre tenemos las elecciones de diputados, el año que viene hay elecciones de alcaldes y gobernadores. Eso está claro en nuestra carta magna.

—Hay un tema de seguridad ciudadana en Caracas y es el corredor de la Cota 905-La Vega donde pululan grupos delictivos ¿Es cierto que esos grupos tienen apoyo de algún sector del Gobierno? ¿Qué van a hacer con eso?

—Lo que sí es cierto es que el Gobierno atiende cualquier lugar donde haya un problema donde haya una necesidad. Te digo esto porque todo ese corredor de La Vega, la Cota 905, El Valle, Las Mayas, esa es una zona donde se enquistó desde hace un tiempo una lógica delincuencial como tú decías. Nosotros jamás apoyaríamos, ni acompañaríamos un proceso de organización como ese, al contrario, creo que es el deporte, la cultura, la educación, la organización popular, lo que nos va a permitir a nosotros ir retomando, recomponiendo una vida social, una dinámica de trabajo comunitario que garantice la paz. Así que frente a eso lo que sí hemos establecido es dinámicas de trabajo, meter mucho deporte, por ejemplo. El deporte ha sido una herramienta clave ahí en ese sector.

—Usted viene de ser ministro de la Juventud y Deporte. ¿Qué impulsará desde la AN para ese sector?

—Tenemos una Ley Orgánica del Deporte aprobada en el año 2011 por diputados del chavismo y de la oposición. Esa ley se ha ejecutado; hay otras que no hemos logrado cumplirlas al 100%. Falta reglamentar parte de esta ley. Hay un proyecto de ley complementaria que hemos conversado que es la ley del deporte profesional. Pero también está el tema de la recreación; hay una Ley de Recreación que se debe reglamentar. La gente nos está pidiendo que acompañemos más la política de recreación, del tiempo libre, del tiempo de ocio, del aprovechamiento de los espacios públicos, de la infraestructura deportiva. Vamos a avanzar en ese tema. Creo que el sistema deportivo venezolano también se ha visto afectado con el bloqueo. Eso es uno de los temas más sensibles. Hay mucho por hacer, falta mucho por hacer en ese campo.

—Hay muchos equipos, organizaciones deportivas de barrios que siempre andan pidiendo materiales.

—Si. La verdad es que en los últimos cinco años ha habido un proceso de disminución de la inversión, como lo ha habido en todas las esferas del país. Si tenías un ingreso de 56 mil millones de dólares al año y hoy tienes uno que no alcanza los 500 millones de dólares al año, eso impacta en todos los sectores de la vida social. Nosotros tenemos que lograr la reactivación económica de Venezuela que debe también suponer una reinversión en materia de deporte; en infraestructura, en implementos deportivos, en atención social a quienes se dedican al tema del deporte, entrenadores, profesores de educación física, personal médico, entre otros.

—Vimos recientemente un video del medallista olímpico Rubén Limardo trabajando como repartidor en Polonia, situación que él atribuye a “la crisis de mi país”, según sus palabras.

—Mira Rubén es sin lugar a dudas un atleta que es gloria, nuestra segunda medalla de oro olímpico en Londres 2012. Rubén siempre ha tenido el apoyo del Gobierno nacional, siempre; aun en pandemia el Gobierno ha mantenido el apoyo y lo va a seguir teniendo, lo va a seguir teniendo. Creo que forma parte de las experiencias que hoy en el mundo se están dando por diversas razones. El caso específico de Rubén ha sido atendido, me consta que lo hemos estado atendiendo. Siempre falta un poquito más seguramente.

—En el gobierno de Luis Herrera Campins decían ‘hacer deporte, es hacer patria’.

—Yo estoy de acuerdo con esa consigna. El presidente Chávez la usaba. Creo que el deporte es una herramienta extraordinaria para el trabajo comunitario, para la organización popular, sobre todo para el encuentro con la juventud venezolana.

Pedro Infante, ex ministro del Deporte y candidato a la AN /Fotos: Wilmer Errades

Las traiciones internas

“Eso siempre es una opción”, contestó Pedro Infante cuando le preguntamos por las amenazas que se tejen para desplazar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Desde que Venezuela decidió con Chávez ser independiente y soberana en el manejo de un recurso estratégico como lo es el petróleo, ya nosotros asumimos una confrontación con el imperialismo norteamericano”, completó Infante.

“Son 22 años que no ha parado la conspiración; traiciones internas que las han habido”, acotó. Al hablar del tema recordó que en enero del año pasado le tocó enfrentar intentos de generar violencia en sitios donde residen familiares de la esposa del jefe de Estado, Cilia Flores. “El imperialismo ha decidido por cualquier vía acabar con la revolución bolivariana”, alertó.

Zona económica especial oeste

El periodo de la AN que inicia el venidero 5 de enero está concebido para “transformar y mejorar”, a decir de Pedro Infante. “Incluso transformar temas que corresponden al Gobierno”, aclaró durante la entrevista transcurrida en su oficina de El Paraíso. En su escritorio, Infante guarda proyectos, entre los que destacan lo pensado para el circuito 1 de Caracas, el más grande de la capital con 410 mil electores. Infante promete impulsar en ese circuito una zona económica especial, debido a las potencialidades que alberga. Refirió que en la parroquia Sucre se está produciendo más de 50% de los zapatos para el mercado nacional. El Junquito y La Pastora, además del potencial turístico, desarrollan una agricultura urbana. “Y Ciudad Caribia tiene una capacidad inslada de industrias”, indicó.

