Perú se deslinda de la política injerencista aplicada por el Grupo de Lima

El canciller de Perú, Héctor Béjar, manifestó durante una rueda de prensa que la política exterior que manejará la nación Sudamericana será conjunta y multilateral con todas las naciones, tal aseveración la realizó el representante de la diplomacia peruana al ser consultado sobre la relación entre su país y Venezuela.

“Mi deber como canciller es mejorar las relaciones con Venezuela, así como con Colombia, Chile, Brasil y con todos los países de la región y del mundo (…) Cada país tiene sus problemas internos, nosotros no tenemos por qué entrometernos en los asuntos internos, expresó Béjar.

Al ser cuestionado sobre el Grupo de Lima, el canciller Béjar señaló que sus socios han cambiado su política y sus puntos de vista son distintos. “Conversaremos con ellos sobre sus puntos de vista”, acotó.

El funcionario peruano resaltó que la relación que mantendrá Perú con Venezuela se basará en la garantía de derechos de los migrantes en ambos territorios.

“Con ellos, tenemos que trabajar todo el tema de los venezolanos residentes en el Perú, que tienen que tener derechos como los derechos de los migrantes de todo el mundo y que nosotros defendemos”, dijo el diplomático.

Héctor Béjar, canciller de Perú fue enfático al señalar que “en general para todos los países nuestra política será una política defensora de los Derechos Humanos (…) Nuestra política tiene que ser democrática para que exista diálogo y no enfrentamiento, nosotros aspiramos a los pueblos dialoguen, a que no se enfrentes, a que no se acusen y que no establezcan políticas que son reñidas inclusive con la ética”.