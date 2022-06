Petro inició contactos con Gobierno venezolano para abrir la frontera

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que se comunicó con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de abrir la frontera común, cerrada desde hace casi siete años.

«Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera», escribió Petro en su cuenta de Twitter.

La apertura de la frontera es una de las promesas de campaña de Petro, quien aseguró que, en caso de ser elegido, daría ese paso.

«Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras», dijo Petro a comienzos de mayo en un mitin en esa ciudad, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, donde están los principales pazos fronterizos que comunican con las ciudades de San Antonio del Táchira y Ureña.

En febrero de 2019, el Gobierno de Venezuela anunció el cierre temporal y total de los puentes Simón Bolívar, Unión y Santander que comunican con las poblaciones de Colombia en la frontera del occidente del país.

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela otorga plenas garantías al pueblo venezolano y colombiano de tener pasos fronterizos seguros. En cuanto se controlen las groseras acciones de violencia contra nuestro pueblo y nuestro territorio, será restablecida la normalidad fronteriza!”, explicó la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez.

