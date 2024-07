Petroleros de Texas saludan el triunfo del Presidente Nicolás Maduro

Empresarios petroleros de Texas a través de un comunicado, extendieron sus felicitaciones al Presidente Nicolás Maduro Moros por su “contunden victoria” en los comicios presidenciales realizados el pasado 28 de julio

Los petroleros destacan en su misiva que Estamos seguro que tras su victoria, “Venezuela tendrá feliz término y crecimiento seguro de su industria petrolera, nosotros somo fieles creyente de ello moviendo nuestras inversiones a este bello y estratégico país del Caribe. –

Lo felicitamos por este logro, no sin antes manifestarle nuestra plena disposición de aportar todos nuestro conocimiento y deseos en cumplir con el engrandecimiento de este gran país.” , reza el texto.

A continuación el texto íntegro de la misiva:

“Estimado presidente;



Aprovecho en felicitarle por su contundente victoria en el reciente proceso electoral. –

Nuestra asociación de petroleros de Texas ha sido pionera en la promoción de Venezuela como una opción seria de inversiones retomando las oportunidades de mercados existentes por más de 10 años de la historia energética mundial. –

Las sanciones impuestas injustamente a este país, aunado a los intereses mal sanos de industrias de nuestra región, han ocasionado una de las crisis energéticas más grandes de la historia mundial petrolera.

Creemos que Venezuela es y será el equilibrio energético del mundo y la estabilidad del mercado internacional. –

Estamos seguro que bajo su conducción Venezuela tendrá feliz término y crecimiento seguro de su industria petrolera, nosotros somo fieles creyente de ello moviendo nuestras inversiones a este bello y estratégico país del Caribe. –

Lo felicitamos por este logro, no sin antes manifestarle nuestra plena disposición de aportar todos nuestro conocimiento y deseos en cumplir con el engrandecimiento de este gran país.

Me despido de ud no sin antes elevar una oración al Dios santo que lo guie en este nuevo camino.

Alejandro Terán Martínez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros (Alep)

Cabe destacar que el los Empresarios petroleros de Texas firmaron un memorándum de entendimiento con Petróleos de Venezuela (Psvsa) a través del cual se establece la operación de 3.000 pozos en un período de año y medio en la faja Petrolífera del Orinoco.

“La importancia que tiene este memorándum de entendimiento y los futuros contratos con la empresa texana, Sunergon Oil es que le permitirá a esta operadora estrenar lazos con la industria petrolera criolla y arremeter inversiones operativas importantes en los mas de 15 mil pozos petroleros que están alrededor de la faja y el Oriente del país”, expresó Alejandro Terán presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas, Alep.

Terán explicó que en una primera etapa se abordarán 600 pozos y en una segunda etapa lograr los 1.200 e ir abarcando una tercera fase que culmina en un año y medio con 3 mil pozos. “Vamos ha hacer una inversión importante en más de 16.000 pozos petroleros para que en los próximos tres años Venezuela alcance la producción de 3.250.000 bpd, recuperando así el 80% de su capacidad”, refiere nota del diario Últimas Noticias

Cabe destacar que esta empresa texana ya posee una pre aprobación de la Ofac para ejecutar esta operación, siendo así la primera licencia otorgada bajo la nueva orden ejecutiva 44A.

“Así, Sunergon Oil Operation Group LLC es la primera empresa Texana miembro de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas que incrementará la producción petrolera en los próximos 6 meses”, expresó.