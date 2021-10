Piden auditar a Duque por fondos pro migrantes

El canciller Félix Plasencia pidió que el Gobierno de Colombia sea sometido a una auditoría para conocer la gestión de los recursos recaudados para ayudar a los migrantes venezolanos.

“Exigimos respeto y una auditoría a la gestión de los recursos recaudados bajo el pretexto de ayudar a nuestra población migrante”, indicó el ministro.

Advirtió que “hay un empeño de engañar a las instancias multilaterales, a las agencias del sistema de las Naciones Unidas para captar recursos, no sabemos a dónde van esos recursos, pero no para ayudar al pueblo venezolano, si no para usos extraños que deberíamos pedir una inspección sobre el uso de esos recursos”.

El funcionario acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de emplear una política discriminatoria contra los migrantes del país.

“Seguimos y seguiremos denunciando en todas las instancias la política discriminatoria del Gobierno de Duque contra nuestros connacionales en Colombia”, señaló.

Indicó que del lado del Gobierno colombiano los venezolanos se han encontrado con agresiones y maltratos.

“Acabamos de denunciar a (Michelle) Bachelet en Ginebra el asesinato de dos menores venezolanos en Colombia por las autoridades militares y policiales de ese país”, avisó.

Plasencia exigió al Gobierno del vecino país que “abandone ya esa ruta fracasada de la discordia y de la división regional” y que respete al pueblo venezolano y a las leyes internacionales.