Plasencia a la ultra derecha: la justicia se impondrá y rendirán cuentas al pueblo

El canciller de la República, Félix Plasencia, salió al paso a las declaraciones de James Story, destacando las pretensiones imperiales para continuar arrebatando a los venezolanos sus recursos de forma violenta de la mano de la extrema derecha.

«Pretenden continuar con el expolio descarado de los recursos de todas y todos los venezolanos, por parte de una clase política inescrupulosa y divorciada de los intereses nacionales. Más temprano que tarde se impondrá la justicia y tendrán que rendir cuentas ante nuestro pueblo», reza el post el ministro de Relaciones Exteriores.

Story a través de un post en su cuenta en Twitter informó que EEUU continuará apoyando el interinato de Guaidó .

Vente Venezuela le dio la espalda a Guaidó

Más temprano, en un post publicado por María Corina Machado en la red social Twitter, informó que Vente Venezuela, el partido político que ella lidera, no respaldará la continuidad del interinato de Guaidó, «su ruta se agotó y perdió el objetivo», destacó.

«El G4 mató la presidencia interina. Con dicha modificación del Estatuto se tendría, en vez de un presidente interino, una junta de gobierno del G4 con Guaidó. El poder será ejercido por una AN que no se reúne, no fiscaliza y no controla. Vente no va a validar esta farsa», reza otro post.