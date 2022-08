Poder judicial de Brasil llama a candidatos al diálogo y la paz

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Fux, llamó a los candidatos a las elecciones presidenciales a que acudan al diálogo y la paz, a la vez que aseguró que cuentan con uno de los sistemas electorales más eficientes y confiables.

“El Supremo Tribunal Federal quiere que todos los candidatos a cargos electivos respeten a sus contrincantes, que no son sus enemigos”, manifestó Fux en su discurso de reapertura de las sesiones del STF para el segundo semestre del año, tras un receso de un mes.

Fux: "Sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância". — STF (@STF_oficial) August 1, 2022

En referencia a la campaña electoral que culminará con las elecciones generales de octubre próximo, el magistrado sostuvo que el poder Judicial “confía en el civismo de los debates y, sobre todo, en la paz que nos permita cerrar el ciclo 2022 sin incidentes”.

Fux subrayó que la Constitución garantiza libertad para manifestarse, pero también exige respeto y responsabilidad con el prójimo y con el país.

Fux: "O STF anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos; confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes". — STF (@STF_oficial) August 1, 2022

Durante su alocución, el presidente del STF no aludió al presidente Jair Bolsonaro, quien busca reelegirse en el cargo, o a las Fuerzas Armadas, quienes llevan a cabo una campaña contra el sistema de voto electrónico.

Brasil tiene sistema electoral confiable

El magistrado aseguró que la justicia electoral está abierta a todos los que quieran contribuir positivamente, y elogió las urnas electrónicas, subrayando que Brasil posee uno de los sistemas electorales más “eficientes, confiables y modernos del mundo”.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Edson Fachin, expresó por su parte: «quien vocifera no aceptar un resultado que no sea la victoria no está defendiendo la auditoría de las máquinas de votación electrónica y el proceso de votación, solo está defendiendo su propio interés”.

Bolsonaro, en paralelo, criticó el manifiesto en favor de la democracia emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, y que hasta ahora ha acumulado casi 640.000 firmas.

El hecho se enmarca dentro de los cuestionamientos del mandatario contra la fiabilidad del sistema electoral electrónico vigente en el país suramericano.