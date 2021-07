Precandidatos del Psuv buscan el voto en la calle

Los precandidatos y precandidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), recorren los municipios de sus entidades, con la finalidad de escuchar al pueblo y sus necesidades en marco a las elecciones internas del partido. Por lo que, este viernes se han activado en Miranda, Monagas y Amazonas.

Héctor Rodríguez convoca a la fuerza afrodescendiente a defender la unidad

Defender la unidad revolucionaria pidió este viernes el precandidato a la Gobernación de Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, a la “fuerza afrodescendiente” de la entidad.

Durante un encuentro con movimientos de este sector, acentuó en la importancia de organizarse para no permitir que el estado vuelva a ser epicentro de la violencia política, como ha pretendido la derecha venezolana.

“Estoy consciente de mi responsabilidad simbólica por ser afrodescendiente, por ser barloventeño, y les digo, no tengo una aspiración personal, vengo a pedirles como militante que me ayuden a cumplir con mi tarea de unir al pueblo chavista, de organizar al pueblo chavista, de movilizar al pueblo chavista, de no permitir que Miranda vuelva a ser espacio de la violencia, de la guarimba, de no retroceder, de usar esa fuerza con la que hemos superado las dificultades para avanzar a tiempos de prosperidad. Esa fuerza que nos permitió superar los tiempos difíciles, es la misma fuerza que nos va a llevar a los tiempos mejores, a los tiempos de prosperidad, exclamó desde Tacarigua, municipio Brión.

El precandidato, Héctor Rodríguez recibe las propuestas del pueblo mirandino

Aurora Morales recorrió Miranda

La precandidata, Aurora Morales, inició sus recorridos por las cinco subregiones del estado buscando la inclusión y la reunificación del pueblo mirandino.

Desde la comunidad La Mata en el municipio Cristóbal Rojas (Charallave), Morales enfatizó que cuando hay voluntad política se puede solucionar todo.

Tal aseveración la hizo, luego de escuchar los planteamientos de los líderes de las Comunas Grito de Independencia, Arañero de Sabaneta y Pablo Artiaga, ubicadas en Charallave. “Buscamos la unidad, como revolucionarios jamás hablaremos de forma negativa de ningún compatriota”, sostuvo.

La precandidata la gobernación mirandina también estuvo reunida con los habitantes de Ocumare del Tuy, en el Complejo Educativo Dr. Alberto Smith del sector Tocuyito. En el marco de las Elecciones Primarias Abiertas (EPA) del Psuv, Morales también desarrolló un conversatorio en la plaza 19 de Abril en Araira, parroquia Bolívar, municipio Zamora, donde manifestó que el principal motor de los cambios es el pueblo.

Ante los artesanos, cultores, comuneros, sectores sociales y militantes revolucionarios, la dirigente expresó el apoyo al pueblo mirandino. “Cuenten que tendrán el apoyo suficiente para trabajar de la mano de gobierno nacional y cumplir con todas las demandas que tiene el pueblo”.

Asimismo, se presentó ante los habitantes de la Comuna Comandante Hugo Chávez de Guatire. Mientras que educadores, mujeres, profesionales, cultores y militancia revolucionaria del municipio Andrés Bello también dieron apoyo irrestricto a la precandidatura de Aurora Morales. Desde la Zona 6 del sector José Félix Ribas en Petare Norte, Morales destacó que el futuro de las ciudades comunales es impulsar las Empresas de Producción Social (EPS).

Aseguró que la igualdad es fundamental, “lo que permite que nos desenvolvamos en cualquier escenario. Nos tratamos como iguales, con humanismo y ética, sin exclusión”. Recalcó que el pueblo realmente quiere dirigentes comprometidos, cercanos y no distantes. “No queremos ser élites, porque eso nos aleja del pueblo. Queremos seguir siendo los mismos, así como Hugo Chávez. Tenemos que elevar la esperanza”.

Asimismo, la precandidata participó en un encuentro con líderes de El Morro del municipio Sucre, donde afirmó que “tenemos que ver la vida en positivo y constructivo”.

Morales escucha a los habitantes. Fotos: Cortesía Andrea Da Silva.

Precandidata Santaella sostiene encuentro con trabajadores petroleros

La precandidata a la reelección Yelitze Santaella sostuvo este viernes un encuentro con los trabajadores petroleros del estado Monagas, con miras a las próximas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

La actividad se realizó en el auditorio Juana Ramírez del edificio sede de Pdvsa en Maturín, donde también estuvo presente el precandidato a la alcaldía del municipio capital, Ernesto Luna.

Santaella señaló que la masa obrera se ha fortalecido gracias a los procesos de organización que emprende el presidente Nicolás Maduro para dignificar a los “hombres y mujeres del petróleo” y de esta forma fortalecer a la industria.

Por su parte, el representante sindical petrolero, José Sánchez, aseguró que “seguiremos defendiendo la soberanía petrolera de Venezuela, por ello asumimos el compromiso de hacer irreversible la Revolución, participando el 8 de agosto en la elección interna, en la que los chavistas nos mantendremos disciplinados y unidos para no darle cabida a las maniobras de la derecha”.

Asimismo, el precandidato Luna dijo que el ejército de trabajadores petroleros han hecho grandes esfuerzos para mantener los niveles de producción. “Gracias a esa fuerza laboral que no desmaya aun en tiempo de pandemia, en Monagas se produce el 70 por ciento de la producción petrolera de Venezuela”.

Acuerdo de compromiso

En el municipio Cedeño, ubicado al oeste de la entidad oriental, los precandidatos a la alcaldía por el Psuv firmaron este viernes un acuerdo de compromiso de cumplir cabalmente el proceso electoral y aceptar los resultados en unidad revolucionaria.

En este sentido, los precandidato realizaron en Caicara, municipio Cedeño del estado Monagas, la firma del acta de compromiso de los precandidatos y precandidatas.

La precandidata a la Gobernación de Monagas Yelitze Santaella junto al precandidato Ernesto Luna se solidarizan con los trabajadores petroleros. Foto: cortesía Mildred Fuentes.

En Amazonas precandidatos realizan asambleas para escuchar al pueblo

Los precandidatos y precandidatas por el Psuv en el estado Amazonas recorren la entidad realizando asambleas populares para debatir con los amazonenses sus necesidades, críticas y planteamientos a la dirigencia.

Miguel Rodríguez, a través de la red social Instagram @gob_miguelr, expresó que luego de la firma del acta de convenio, el pasado 27 de junio, se han comprometido a recorrer la entidad en una campaña con ética y respeto.

“Debemos reagrupar a los que están descontentos por alguna razón, reunificar, corregir y reencontrarnos como hermanos y hermanas que defendemos el proyecto Bolivariano, y también debemos ir mucho más allá, para ganarnos el corazón y conquistar la voluntad de la mayoría del Pueblo amazonense, con miras a obtener una nueva victoria el próximo 21 de noviembre”, acotó el precandidato Rodríguez.

Asimismo, indicó que se han reunido con los dirigentes del pueblo indígena Huotüja, en la sede del Centro de Promoción y Autogestión Indígena (Cepai) en el que participaron dirigentes de Eje Sur, Sur Este, Norte y Parguaza.

“Allí debatimos con franqueza, sinceridad y se definieron propuestas concretas, viables y reales para mejorar las condiciones de vida, crecimiento y desarrollo de nuestros Pueblos indígenas. Para revisar, corregir y continuar la construcción de la Nueva Amazonas”, expresó.

Con información de los corresponsales: Airamy Espejo, Greissy Marcano y Ámbar Eduardo.