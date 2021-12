Presidente: el 2022 debe ser el año libre de los Tancol en el territorio

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) combatir a los y liberar todos los espacios fronterizos del país de los bandas denominadas «TANCOL».

Durante su mensaje anual de salutación a la Fanb, el Jefe de Estado colocó una meta para el venidero año 2022 como el año 100% libre de los Tancol en el territorios. “Todos los Tancol, llámense como se llamen, estén donde estén, son enemigos de la Constitución, de la FANB y de la paz de la República y deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar de nuestro país”.

El Mandatario nacional señaló que está es una de las misiones más importantes que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Liberar todos los espacios fronterizos con Colombia de los grupos Tancol. “Venezuela es víctima de la guerra colombiana, la misma que hace que el país hermano sea un Estado fallido”, dijo.

Asimismo, Maduro reconoció el esfuerzo y sacrificio de todos los soldados de la Fanb que este año han vuelto a garantizar el triunfo de la paz, la estabilidad y la seguridad interna de nuestro país.

Zona Económica Militar de Alta Tecnología

Durante la actividad el Dignatario ordenó la creación para este próximo año 2022 de la Zona Económica de Alta Tecnología de la Fanb. “Tenemos el conocimiento, capacidad, ganas, voluntad, vamos a acelerar el proceso de certificación y autorización de todos los proyectos científicos militares de Venezuela”.

“Como nosotros tenemos un Consejo Científico Militar y una Zona Económica Militar, todo debería conducirnos para pasar de la etapa de recuperación del 100 por ciento, como lo ha logrado la Guardia Nacional, de todos los equipos y técnicas militares, a una etapa de creación de nueva técnica, equipamiento, con tecnología, ingeniería y ciencia venezolana y con el apoyo y amigos internacionales que bastante nos apoyan en mucha tareas de creación científica”, instó.

De igual forma, el Mandatario nacional ordenó consolidar en el sistema defensivo territorial la presencia de la Milicia Nacional Bolivariana.

Destacó que el país vive un momento de resurgimiento. «Cada día debemos acercarnos como pueblo, más y más a la Fanb (…) Que nadie baje la guardia, vamos ganando. Mantengamos a nuestros soldados como centinelas permanentes para custodiar a nuestro pueblo», acotó Maduro.

Escudo Bolivariano

El Presidente Maduro destacó que el Escudo Bolivariano es el mejor ejercicio que tiene Venezuela para convertirse en territorio de paz, e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hacer balance permanente frente a amenazas ocultas.

«Los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2021 permitieron desplegar los equipos del más alto nivel tecnológico del mundo con que cuenta Venezuela», dijo este martes el jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante el acto de salutación del fin de año de la FANB.

Destacó que es necesario pasar de la etapa de recuperación a la etapa de creación de equipos de defensa nacional, «Tenemos que perfeccionar nuestra mira y tener la capacidad de reacción ante cualquier ataque, sea donde sea y cuando sea ¡No hay excusas!”, ordenó el Mandatario nacional.

Balance permanente

Por otra parte, El también Comandante en Jefe de la Fanb instó a los comandantes de cada uno de los componentes del cuerpo militar de la Nación a hacer un balance constante frente a lo que denominó amenazas ocultas que atentan contra la tranquilidad del país.

“Tienen que hacer un balance permanente, Frente a las amenazas ocultas (…) el peligro está allí en lo que no vemos, en el enemigo oculto, infiltrado, en los enemigo de la paz y la estabilidad, los que conspirar, para hacer operaciones de falsa bandera y llamados falsos positivos”, denunció durante acto de Salutación de fin de año.

Indicó: “Los expertos en estas modalidades es la narco oligarquía colombiana, porque rompen todos los récords en el disimulo, el engaño, la mentira, las falsas banderas, los falsos positivos”.

En ese sentido, llamó a “perfeccionar nuestra mira y nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión y ataque sea donde sea, y cuando sea”.

Debe emplearse “un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio. No hay excusa para no controlarlo y no ejercer soberanía”, manifestó el presidente Maduro, quien además dijo qué hay que “hacer de nuestra Patria un fortín inexpugnable donde reine la tranquilidad, el trabajo, el estudio, la cultura, el colorido de la vida”.