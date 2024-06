Presidente Maduro aprobó recursos para recuperar viviendas en Mamera

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de recursos para iniciar un plan de recuperación de viviendas en varios sectores de Mamera, parroquia Antímano, Caracas.

“Ya le aprobé los recursos para entrarle a un plan para arreglar las viviendas y toda la capacidad urbanística de Mamera 1,2,3 y 4. Ya arrancamos pero hay que acelerarlo y radicalizarlo”, señaló al tiempo que aseguró que la vicepresidenta Delcy Rodríguez es quien tendrá la responsabilidad de supervisar estas obras.

Así lo dio a conocer durante un encuentro con el pueblo de Mamera, donde el Jefe de Estado también informó sobre el inicio de la construcción del nuevo mercado municipal de Carapita. “Ya está listo el proyecto”, enfatizó.

Otro de los puntos abordados por el mandatario fue el estado de las vías en la ciudad capital, por lo que ordenó al jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, “meterse de cabeza” en un plan para garantizar el asfaltado en todos los barrios de la ciudad capital.

Resteado con la gente

Asimismo, el Primer Mandatario recordó su vinculación con los barrios y como creció en éstos, por lo cual sus esfuerzos están dedicados a la defensa de los más necesitados.

“A mi no me va a venir a malandrear ningún pataruco, si me busca me encuentra. Llamese pataruco, llamese imperio, si me busca me encuentra”, enfatizó al tiempo que resaltó que se encuentra “afilando las espuelas” para derrotar a la derecha el próximo 28 de julio.

En este sentido, increpó a la militancia revolucionaria a garantizar el 1x10x7 como mecanismo para lograr una victoria contundente y, de esta manera, asegurar la paz del país.

“Nunca Caracas me ha fallado ni me ha dejado solo en estos años duros. Yo tampoco les he fallado, he sido leal al pueblo de a pie a costa de mi propia vida, y seguiré poniendo todo mi ser para defender al pueblo, para ser leal a los humildes”, resaltó.