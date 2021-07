Presidente Maduro: Hemos tenido un proceso de postulación impecable

El presidente Nicolás Maduro, en su alocución de este domingo, felicitó a la Dirección nacional del PSUV y al pueblo movilizado en la jornada de postulaciones llevada a cabo el pasado 27 de junio calificándola como “impecable”.

“Mi agradecimiento a todos los militantes del PSUV por la disciplina en las postulaciones. Hemos tenido un proceso de postulación impecable, agradezco también a la directiva del partido”, expresó.

También agradeció a los funcionarios que tienen cargos de elección popular que está en ejercicio por tener una conducta apegada a los principios y normas establecidas por la Dirección Nacional de la tolda roja para el mencionado proceso eleccionario.

Sobre el método aplicado para elegir a los postulados y postuladas para las primarias del PSUV el próximo 8 de agosto, aseveró que es la única experiencia de este tipo en el mundo y destacó el mecanismo para garantizar la paridad en las postulaciones.

Maduro también resaltó la aplicación de las normas emanadas de la Dirección Nacional de la tolda roja concernientes a la postulación de los dirigentes nacionales del partido, gobernadores y alcaldes aspirantes a la reelección.

En el caso de los gobernadores y dirigentes nacionales que no alcanzaron el 35% de aprobación, no quedaron postulados. En el caso de los alcaldes, tampoco calificaron aquellos con un índice menor al 30% de aprobación. A su juicio, el no llegar a esos porcentajes es un indicador de que “no tienen aprobación popular”.

Asimismo manifestó que el partido cuenta con “una fuerza organizada en la base de la sociedad venezolana. Son 183 mil compatriotas postulados, esto garantiza el futuro de la Revolución Bolivariana”.

Comando de campaña “Aristóbulo Istúriz”

Maduro anunció que formarán un comando de campaña con el Polo Patriótico y el Congreso Bicentenario de los Pueblos que llevará el nombre de Aristóbulo Istúriz, “por la alegría, el amor y la lealtad” a la Revolución Bolivariana.

Manifestó que el objetivo es tener una gran victoria en la mega elección del próximo 21 de noviembre. Anunció que el programa de gobierno a aplicar es el Plan de la Patria. “Es nuestra razón de ser. El Plan de la patria 2025 y más. Este es nuestro camino, el camino del Plan de la Patria 2025”.

“A todo el pueblo venezolano le digo que estamos construyendo una gran victoria para el 21 de noviembre”, aseveró.