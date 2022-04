PSUV desplegado para combatir mafias del combustible, hospitales y chatarra

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está desplegado en todo el país para combatir las mafias del combustible, de los hospitales y la chatarra, informó este lunes el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello.

Durante una rueda de prensa, Cabello señaló que este despliegue está enmarcado en la instrucción del presidente Nicolás Maduro, quien ha instruido “combatir a tres mafias: la mafia del combustible, de los hospitales y la chatarra. El Partido se despliega para apoyar todas estas acciones”.

Refirió que en esta materia el gobierno es el que tiene competencia junto con el apoyo de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y contarán con el despliegue del partido para acabar con estas mafias. “Caiga quien caiga, hasta que caigan todos los responsables”, recalcó.

Para el primer vicepresidente del PSUV la guerra económica no va a concluir, al contrario si la derecha pudiera mantenernos acorralados lo haría, sin ninguna duda, por ello “la guerra económica no ha culminado, ellos siguen haciéndole daño al pueblo”

Destacó que Venezuela se ha levantado sola, “nosotros no hemos recibido apoyo de nadie, aquí no está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, más bien nos deben plata, más de 4 mil millones de dólares.

En este sentido, indicó que tanto el pueblo como el gobierno bolivariano cuentan con líneas claras para seguir avanzando, seguiremos “luchando a brazo partido”.

En cuanto al Código de Ética aprobado en Asamblea, Cabello mencionó que en él se establece “la manera correcta de acutar de algún militante, este o no en cargos públicos”.

“Si alguien del partido es director de un ministerio tiene doble responsabilidad, entonces al faltar al reglamento, en la medida que cometa faltas, las sanciones tendrán que ver con la responsabilidad que tenga esa persona”, agregó.

Reiteró que los militantes del PSUV “no le tenemos miedo a las denuncias, pedimos que las hagan y vengan de cualquier venezolano”, dijo.

Comentó el hecho ocurrido en el estado Miranda, denunciado por el propio pueblo, donde “un alcalde opositor despreció al pueblo e invadió los terrenos propiedad de un campesino. Le destruyeron las cosechas, su casa, destruyeron todo”.

Asimismo, dijo que tumbaron 18 árboles de Samán, árboles de Ceiba, de más de 300 años, solo por el hecho de que estaban en una zona que no gustaba al Alcalde. En los terrenos tenían planificado construir una pista de karting. Ante toda esta situación el partido se movilizó y atendimos a la familia, indicó Cabello.

Ante hechos como estos, dijo Cabello, hay que aplicar todo el peso de la ley y no caer en chantajes, cada quien debe asumir su responsabilidad.

Estos casos graves son gestionados por la Dirección Nacional del Partido. Debemos ser y parecer, más aún “parecernos al pueblo que nos eligió”.

Propuestas y crecimiento

Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV dijo que se han realizado 2500 asambleas, y tenemos más de 17 mil propuestas. Estamos trabajando con los planteamientos del 1×10; las 3R.nets, el mapa de soluciones, agendas concretas de acción, que tocan el tema de los servicios públicos.

“Todo lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos es gracias al esfuerzo del pueblo”, enfatizó.

En este sentido, resaltó el crecimiento real de la economía, “pero debemos equilibrarlo, que no exista desigualdad en la sociedad venezolana”, dijo.

Tenemos un crecimiento real pero debemos hacerlo equilibrado que no exista desigualdad en la sociedad venezolana

Narcogobierno colombiano

Para Cabello, el “narcogobierno de Colombia es un peligro y verdadera amenaza para el mundo. Los paramilitares que han venido a atentar contra el presidente y los que intentaron perpetrar un golpe fueron entrenados en Colombia”.

“No sé si unas elecciones arreglan los problemas de Colombia, no lo sé. Tienen 53 semanas masacrando al pueblo y el mundo no dice nada”, añadió.

Condolencias a familia Chávez

En estos momentos de tristeza, Venezuela apoya a María Gabriela Chávez, Rosa y a Hugo por la partida de “nuestra querida Nancy Colmenarez, primera esposa del Comandante Chávez. Compartimos con Nancy, quien tuvo una sencillez extraordinaria, lucho, lucho y lucho. Nuestro cariño siempre para ellos”, dijo Cabello.

Deporte en alto

Para Cabello, el pelotero Miguel Cabrera es orgullo nacional, por sus 300 hits logrados en su carrera profesional de béisbol.

“Miguel Cabrera 300 hits y los que faltan, quien no se alegra por eso, yo he visto algunos que no se alegran porque les da rabia. Es de Aragua, venezolano orgullo nacional para todos nosotros”, agregó.

Nicaragua y la OEA

En cuanto a la decisión de Nicaragua de salirse de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cabello dijo: “Se merece un aplauso del mundo, porque no solo se salió sino que los echó de allá. Así deberían hacer todos los países”.

Para el primer vicepresidente del PSUV, la OEA desapareció, es un mamotreto que está al servicio de Estados Unidos, es el reflejo del Grupo de Lima, es lo que queda: la nada.

“Muy bien por Nicaragua, nos alegramos por esta decisión y la decisión valiente de Daniel Ortega”, remarcó.