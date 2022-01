PSUV expulsará a todo aquel que incurra en actos de corrupción

Este lunes, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), condenó cualquier hecho delictivo dentro de las filas revolucionarias y aseveró que la mínima desviación de los valores y principios revolucionarios será motivo de expulsión.

«El PSUV condena cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, con hechos de delincuencia organizada y el PSUV no solo los condena, sino que nos convertimos de inmediato en acusadores de ser necesarios de estas personas», indicó Cabello durante rueda de prensa de la tolda.

Cabello destacó que anteriormente el partido a hecho las denuncias pertinentes contra funcionarios y personalidades políticas que bajo su investidura política se sentían intocables por la justicia. «Condenamos estos hechos, quienes utilicen la investidura y la militancia de nuestro partido para cometer hechos delictivos debe ser repudiada por cada uno de los militantes de nuestras filas», expresó.

Las declaraciones de Cabello guardan relación con la detención de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández; Taína González , diputada por el estado Zulia, y Luis Viloria Chirinos, diputado por el estado Táchira.

«El Psuv se declara total y absolutamente intolerante con hechos de corrupción y delictivos en sus filas, de estas personas que fueron electas con el voto de nuestra gente quedan expulsados automáticamente de cualquier militancia de nuestro partido y que la injusticia se imponga, no puede haber impunidad, no puede haber en estos casos que no se haga la justicia necesaria, oportuna e inmediata , que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos», recalcó el vocero de la tolda roja.