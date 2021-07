PSUV se une a la celebración del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba

El Partido Socialista Unido de Venezuela se une a la celebración del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba y a través de un comunicado, reiteró su firme “apoyo a la Revolución Cubana, bajo el liderazgo de nuestro hermano Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ, confiados plenamente en la conciencia del heroico pueblo Cubano, para salir al paso con voluntad patriótica y determinación ante las nuevas agresiones del genocida imperio estadounidense en su infructuoso empeño por recolonizar este continente bajo las cadenas nefastas de su anacrónica e inmoral doctrina Monroe”.

Seguidamente, destacó que “Cuba se ha transformado en un ejemplo de dignidad y esperanza para los pobres de la tierra, siendo referencia mundial en salud, educación, protección de la infancia y otros índices de desarrollo humano, destacándose en los campos de la educación, el arte, los deportes, la ciencia y la cultura”.

Igualmente, en este documento se agregó que “aquella gesta patriótica con los hombres y mujeres del asalto al Cuartel Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, aquel 26 de julio de 1953, es ejemplo de entrega por la conquista de la dignidad y libertad que honramos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela como inspiración de la lucha histórica de los pueblos de América Latina hasta obtener nuestra absoluta y definitiva independencia”.

A continuación presentamos el texto íntegro del comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV):

“Desde Venezuela nos unimos a la celebración del Día de la Rebeldía

Nacional de nuestra hermana República de Cuba.

Fecha en la que conmemoramos 68 años del Asalto al Cuartel Moncada y el

Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, protagonizados por el Comandante Fidel

Castro Ruz y un grupo de jóvenes revolucionarios que marcó el inicio de la

lucha libertaria y antiimperialista de la Revolución Cubana.

Saludamos a nuestro hermano presidente Miguel Díaz-Canel, al General de

Ejército Raúl Castro y al valeroso pueblo cubano, quienes con gallardía y

heroísmo, demuestran que sí es posible forjar una Patria Libre y Soberana.

¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba!”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

PRESIDENTE PUEBLO DEFENSOR DE LA PAZ Y CONDUCTOR DE

VICTORIAS.

“Que lo sepa el imperio y sus lacayos: el Comandante Fidel Castro el 26 de

julio con el histórico Asalto al Cuartel Moncada y el Cuartel Carlos Manuel de

Céspedes y luego sus lapidarias palabras en “La historia me absolverá” en el

juicio por ambas acciones, luego 39 años después el Comandante Chávez

nos dio nuestro Moncada un 4F y pronuncio el “Por Ahora”, para llenar de

fuego amoroso y patriota nuestros corazones. Son Fechas que serán por

siempre un grito de rebeldía contra quienes quieren destruir nuestras patrias,

pero jamás nos rendiremos, jamás podrán con nuestros valerosos pueblos,

siempre será 26 de julio siempre será 4 de febrero, porque ¡Nosotros

Venceremos!”

CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE

VENEZUELA

DEFENSOR DE LA PATRIA

HÉROE DEL 4F

El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos, liderados por el Comandante de la Dignidad de los Pueblos Libres Fidel Castro, ofrendaron sus vidas para rescatar la dignidad del Pueblo y escribir una nueva y ejemplar historia en Cuba, nación oprimida por el régimen de Fulgencio Batista con el respaldo del imperialismo Norteamericano.

La fuerza de sus ideales llevó a esta “Generación del Centenario”, como se le conoció en honor al gran héroe José Martí, a hacer el cambio necesario e histórico en Cuba.

En su histórico alegato de autodefensa La historia me absolverá, en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada y Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, el Comandante Fidel Castro señalaba las razones para una revolución en Cuba: la crisis de las instituciones políticas y los gravísimos problemas socioeconómicos existentes, que hacían padecer de miseria y hambre al pueblo que vivía una precaria situación en temas tan vitales como la alimentación, la salud, la educación y el trabajo. Las clases pobres no tenían acceso a los medios de vida indispensables y sufrían todo tipo de maltratos y vejaciones. Era un pueblo explotado y oprimido. El ejemplo de los hombres y mujeres del Moncada sigue perenne en la memoria histórica de lucha incansable de los pueblos libres de América Latina, conmemorando junto al Pueblo de nuestra hermana República de Cuba, junto al ejemplo de FIDEL CASTRO, de RAÚL CASTRO, de ABEL SANTAMARÍA, de ANTONIO MACEO, de JOSÉ MARTÍ, de CAMILO CIENFUEGOS, del CHE GUEVARA los 68 años de la gesta heroica, el desencadenante histórico del asalto AL CUARTEL MONCADA Y CUARTEL CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES que iniciará la liberación definitiva de esa hermana Nación de las asesinas garras del imperialismo estadounidense, cuyo amparo y protección llenó de miseria al pueblo cubano de la mano de la nefasta

dictadura de Fulgencio Batista. Esta rebelión de hombres y mujeres deseosos de libertad bajo la conducción del Comandante Fidel impulso una batalla cuya entrega y sacrificio permitió, junto al pueblo todo de Cuba, alanzar su libertad el 1ero de enero de 1959, e impulsar el digno proceso de transformaciones de una patria que ha dado solidaridad y humanidad a los pueblos del mundo, incluso en medio de las dificultades propias del bloqueo genocida impuesto por el gobierno imperial de Estados Unidos, hasta el punto de aportar Cuba en medio de esta pandemia mundial, cinco vacunas para enfrentar el Covid-19, fruto del desarrollo de su

capacidad científica en el área médica.

Tal como lo expresó nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ, en aquel memorable discurso en La Habana,

en 1994 :“Anoche, en este viaje fugaz pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que sí era la primera vez que yo venía a Cuba, le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quisiera repetir en este momento, tan emotivo y tan emocionante: primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces, los soldados bolivarianos del Ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este que me hacen todos ustedes, y como les decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo, en persona, le dije: Yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día, en los meses y en los años por venir (…)En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares, y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día, y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho, y no lo digo aquí en Cuba porque esté en Cuba, y porque como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyao, sino que lo decíamos en el mismo Ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos, lo decíamos en los salones en las escuelas militares de Venezuela: Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Hay –por supuesto– en este momento un huracán de emociones, de ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. ¡Tantas cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos, tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin, estar aquí! El siglo que viene para nosotros, es el siglo de la

esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del pueblo bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas, de un soldado de un latinoamericano entregado de lleno, y para siempre, a la causa de la Revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes.”



Nos unimos en ese abrazo Bolivariano, Martiano, y antiimperialista, junto a nuestro Compatriota Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, para reiterar nuestro firme apoyo a la Revolución Cubana, hoy bajo el liderazgo de nuestro hermano Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ, confiados plenamente en la conciencia del heroico pueblo Cubano, para salir al paso con voluntad patriótica y determinación ante las nuevas agresiones del genocida imperio estadounidense en su infructuoso empeño por recolonizar este continente bajo las cadenas nefastas de su anacrónica e inmoral doctrina Monroe. Pero el Pueblo de Cuba no se rendirá, el Pueblo de Cuba vencerá y seguirá siendo la Isla de la Dignidad de los Pueblos Libres.

El Pueblo de Venezuela, los Pueblos de Nuestra América y el mundo, hemos sido testigos de la heroica resistencia del pueblo Cubano que se ha mantenido victorioso y de pie durante casi seis décadas de despiadada agresión imperialista, desde la invasión mercenaria a Playa Girón, pasando por numerosos actos de sabotaje y acciones subversivas, hasta el inhumano y criminal bloqueo económico, comercial y financiero, que el gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente, a pesar del sostenido y masivo rechazo internacional.

Gracias a la Revolución, construyendo el socialismo a imagen y semejanza de su pueblo y enfrentando todas las adversidades, Cuba se ha transformado en un ejemplo de dignidad y esperanza para los pobres de la tierra, siendo referencia mundial en salud, educación, protección de la infancia y otros índices de desarrollo humano, destacándose en los campos de la educación, el arte, los deportes, la ciencia y la cultura.

Todo esto inició en aquella gesta patriótica con los hombres y mujeres del asalto al Cuartel Moncada y al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, aquel 26 de julio de 1953, ejemplo de entrega por la conquista de la dignidad y libertad que honramos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela como inspiración de la lucha histórica de los pueblos de América Latina hasta obtener nuestra absoluta y definitiva independencia.

¡QUE VIVA EL PUEBLO DE CUBA, LA ISLA DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS LIBRES!

¡VIVA FIDEL, RAÚL, DÍAZ-CANEL!

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!!

¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela,

a los veintiséis días del mes de Julio de 2021, a 22 años de

la Revolución Bolivariana y el rescate de la Dignidad

Nacional.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA