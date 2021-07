Realizan concentración de apoyo en la Embajada de Cuba en Caracas

Este lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el pueblo en general realizaron una concentración en la Embajada de Cuba en Caracas para manifestar un irrestricto respaldo al pueblo y Gobierno cubano en respuesta a la campaña de desprestigio promovida por Estados Unidos contra la isla caribeña.

El vicepresidente de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, envió”un fuerte abrazo a toda la cuba revolucionaria”, y leyó un comunicado en solidaridad e irrestricto apoyo a la Revolución Cubana, al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo de Cuba, suscrito por el primer Vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

En una ´publicación de su cuenta oficial de la red social Twitter @dcabellor , Diosdado Cabello escribió: “La Dignidad del Pueblo Cubano ni se compra ni se vende, los ataques del imperialismo no podrán con la Revolución Cubana, más de 60 años de ataques han fortalecido la moral y la conciencia colectiva, cuando es contra Cuba es contra la Patria Grande. Nosotros Venceremos!!”

Por otra parte, el diputado Jesús Farías, quien también se hizo presente en la embajada de Cuba en Caracas, expresó que “estamos ante una nueva arremetida del imperialismo. No solamente contra Cuba sino contra todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Se trata de una renovada agresión, miserable del imperialismo contra nuestros pueblos”.

Prosiguió que en el caso de Cuba “es sumamente grave, porque no solamente se ha agudizado de la manera más brutal, el bloqueo que tiene 60 años, intentando doblegar la Revolución cubana y no lo han logrado, ni tampoco lo lograrán. No, solamente se trata del bloqueo, sino de la pandemia y en la pandemia más bloqueo antes para derrocar a la Revolución Bolivariana”.

“Observamos ahora como las campañas y los planes de desestabilización que conocemos todos los países latinoamericanos, No hay ni una sola nación del continente que no haya sido agredida por un golpe de Estado… que no haya sido víctima de una invasión, o una guerra civil provocada por el yanquis. Actualmente, Cuba es escenario de esa Batalla y el Partido comunista de Cuba con su líder Díaz-Cannel ha convocado al pueblo a la contraofensiva Revolucionaria. Y aquí en Venezuela, estamos nosotros dispuestos a incorporarnos aquí y en cualquier lugar en esa lucha anti-imperialista en la primara trinchera como nos enseñó Bolívar y el comandante Hugo Chávez Frías”- expresó Jesús Farías.

Seguidamente, Farías denunció que “la política miserable del gobierno de Estados Unidos y convocamos al pueblo de venezolano y a los pueblos de América Latina y el Caribe a luchar por la soberanía, a unirnos más que nunca y a desplegarnos con nuestra moral… esa misma que ha podido derrotar a poderes coloniales y a grandes potencias imperiales”.

Aprovechó la ocasión para “demandar el cese inmediato al bloqueo Yanqui, considerando que es un gran cinismo que Estados Unidos venga a promover una supuesta ayuda humanitaria al pueblo cubano y a otros países latinoamericanos, pero sobre todo al cubano, cuando todos sabemos que la principal causa de los grandes sacrificios del pueblo cubano y de los grandes sufrimientos, es el bloqueo. No queremos ayuda humanitaria, sino respeto a la dignidad de un pueblo y que cese esas acciones ilegales, inmorales y criminales, porque impactan sobre nuestro población”.

“Aquí está el pueblo venezolano… El pueblo cubano tiene la capacidad y fuerza para enfrentar el nuevo desafío, pero aquí estpa el pueblo para brindarla su apoyo, manteniendo rodilla en tierra”.

El Ministro consejero de la Embajada de Cuba en nuestro país, Luis García Trujillo dijo que “no tengan la menor dudas que después de 60 años, resistiremos los golpes blandos. Es cierto que tenemos dificultades, como no tenerlas, después de 60 años de bloqueo financiero y económico. Entonces, bajo ese contexto nos quieren enviar una presunta ayuda humanitaria, establecer corredores humanitarios; todos sabemos cuando pretendieron llevar una ayuda humanitaria de manera forzosa y en qué terminó eso… Cuba no aceptar condicionamientos a su proceso revolucionario. Las calles son de los revolucionarios y no permitiremos que ningún apátrida entreguista se posicione de ella”.

El diplomático cubano advirtió que “Cuba y su revolución seguirán adelante y al precio que sea necesario, no haremos ningún tipo de concesión. Nuestro pueblo tiene derecho a la autodeterminación y a la defensa de sus principios y los mantendremos bajo cualquier circunstancia y si en algún momento hubiere que vertir la sangre, lo haremos con el honor y la entereza que lo hicieron nuestros próceres de la independencia. Agradecemos al pueblo venezolano que siempre nos ha acompañado en todas nuestras luchas”.

El integrante del Movimiento de Amistad y Solidaridad mutua Cuba-Venezuela, Jhonny García indicó que “la nueva estrategia imperial para agredir a los pueblos son los caballos de Troya que han venido utilizando en diversos países del mundo. Las ayuda humanitarias que intentraron entregarle a Siria y a Libia y por supuesto, la experiencia venezolana que fue combatida por la Unión cívica militar del pueblo venezolana, bajo la victoria de las tienditas en resguardo de la dignidad venezolana”.

“Hoy llaman a la convocatoria de un corredor humanitario y son los mismos que han convocado a sanciones contra Cuba. De igual manera, son los mismos que junto a la derecha apátrida venezolana han sustraído los recursos del pueblo venezolano, por eso ante la situación que se presenta en Cuba, lo que ha significado la agresión imperial que hoy pretenden torcer la voluntad de una revolución victoriosa, quedaran condenados a la derrota. Desde Venezuela seguiremos denunciando la campaña mediática que pretende desprestigiar las labores eficientes emprendidas por Cuba en el mundo, en estos tiempos de pandemia”- subrayó finalmente Jhonny García calles, del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela.