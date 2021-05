Realizan homenaje póstumo al diputado Henry Ventura en el Parlamento

La Asamblea Nacional realizó este lunes en el hemiciclo protocolar un homenaje póstumo del presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento, diputado Henry Ventura, exministro de Salud, quien falleció el pasado sábado, por presentar complicaciones por el Covid-19.

En el acto realizado en honor a “este luchador incansable por la salud del pueblo, revolucionario, trabajador, honesto y leal”, tal como lo calificó el Jefe de Estado, Nicolás Maduro al conocer la noticia de su partida física; el Padre Numa Molina ofició la misa en honor a este hombre que se esforzó de manera incansable para garantizarle al pueblo un sistema de salud eficiente y gratuito.

“Cuanto me dolió cuando me enteré de su partida física.. La salud fue una de sus luchas y muchas veces lo ví abrumado en su despacho. Se hizo buen samaritano y desde donde estuvo siempre. Ser cristiano es ayudarnos para querernos unos a otros. Yo quiero decirles, cuidemonos mucho. Cuidar la salud en estos momentos es un acto revolucionario, porque si te mueres, no vas a poder servir al país. Y debemos reflexionar sobre eso”- expresó el Padre Numa Molina.

Posteriormente, en el Palacio Federal Legislativo se procedió a transmitir un vídeo, donde se destacó las distintas participaciones del diputado Henry Ventura en el Parlamento y su incansable lucha en aras de blindar el sistema Nacional de Salud en favor de los más necesitados.

A las 9 y 31 de la mañana, los diputados miembros de la Sub-comisión de salud del Palacio Federal Legislativo, Didalco Bolívar (segundo Vicepresidente); Ramón Lobo, Fernando Bastidas, José Luis bermúdez, Gladys Requena y Ricardo Sánchez, así como los distintos parlamentarios que conforman otras instancias parlamentarias realizaron en grupos de 4 las respectivas guardias de honor pertinentes a la investidura y carrera política del diputado Henry Ventura, quien siempre apostó por la capacidad del personal médico y de los trabajadores de la salud, para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población venezolana.

Foto: Wilmer Errades

Antes de ser diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ventura fue Ministro de la Salud en el año 2015. También se desempeñó como presidente de Farmapatria, cadena gubernamental de farmacias con medicinas subsidiadas. Fue miembro de las unidades de apoyo del Área de Producción y Distribución de Fármacos, del Comando para el Abastecimiento Soberano (Gmas), presidente de la Fundación Doctor Alejandro Próspero Reverénd, y presidente de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende.