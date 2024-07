Rector del CNE enfatizó que el sistema es “blindado absolutamente”

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Conrado Pérez aseveró que el sistema de votaciones del ente rector está absolutamente blindado.

“Yo le digo al público venezolano con absoluta veracidad, responsabilidad y condición de principios: este es un sistema electoral blindado, absolutamente”, dijo Pérez en una entrevista a un medio televisivo, ante el no reconocimiento del resultado electoral por parte del candidato de la extrema derecha.

Al respecto, Pérez expresó que: “si yo sé que me van a robar, no participo, me retiro simple y llanamente. Ahora si yo tengo un representante de mi partido y de mi candidato que está en el CNE, en cada una de las etapas del proceso, cómo puedo decir que me van a robar. Entonces la persona que me está representando no es lo suficientemente confiable”, agregó.

El rector del CNE, quien fue militante de los partidos de oposición Primero Justicia y Primero Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional del 2020, detalló que el sistema electoral desde su inicio hasta el final del proceso tiene “una cantidad importante” de auditorías, las cuales se realizan en sitio y que posteriormente reflejan la cualidad de la información que tiene la máquina electoral con respecto a lo que la personas realizó como acto ejecutivo en el sitio de las elecciones. “Este sistema está blindado, absolutamente”, reiteró.

Asimismo, enfatizó que “carece de veracidad, seriedad y objetividad cualquier acto que pretenda de alguna forma difamar la absoluta verticalidad, responsabilidad y ética de los funcionarios del CNE”.