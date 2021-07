Revelan que orden de arresto de Saab estaba a nombre de otra persona

El Fiscal General de la República de Cabo verde admitió, un año despues del arresto ilegal, que la orden de captura emitida contra el diplomático venezolano Alex Saab, el pasado 12 de junio estaba a nombre de otra persona, tal como lo refiere una nota de prensa enviada a nuestra redacción de ültimas Noticias.

En esta información se destaca que durante el proceso judicial ante la Corte Constitucional, específicamente en la etapa de los contra-alegatos, la Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde solicitó la rectificación al hacer alusión a “una orden de captura internacional emanada por Interpol contra el recurrente emitido por las autoridades judiciales estadounidenses en el expediente, la cual se encuentra a nombre de Álvaro Enrique Pulido-Vargas”.

Seguidamente, la PGR explicó que se emitieron órdenes a nombre de Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido-Vargas, pero “por error, en la solicitud de extradición enviada a Cabo Verde, el Estado requirente adjuntó la primera página de la orden original a nombre de Álvaro Enrique Pulido-Vargas, (…) pero en las siguientes páginas de la orden, así como en las traducciones al portugués y al español están a nombre de Alex Saab”.

Entre tanto, lo que es un hecho público y notorio es que el pasado 12 de junio cuando se produce la detención de Alex Saab en la isla de Sal, se hizo sin ninguna orden ni se había formalizado la alerta Roja, la cual llegó el día siguiente pero finalmente fue anulada, ya que la alerta Roja no es catalogada como una orden judicial de prisión.

Agrega la nota periodística que la defensa de Saab solo recibió una copia de la advertencia roja el 18 de junio de 2020, casi una semana después, dejando claro que para emitir la Notificación Roja, la parte solicitante, en este caso Estados Unidos, tuvo que presentar una orden de arresto a la Secretaría General de Interpol, pero no lo hizo, violando sus propias reglas. Entonces, cuando Alex Saab fue arrestado, no se le presentó la Advertencia Roja , ya que no se emitió hasta más tarde después de su arresto.

En este sentido, el representante de Cabo Verde en acciones en el tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Henrique Borges, presentó una comunicación entre Interpol, Washington y autoridades de Praia, capital de Cabo Verde, donde se confirmó que la Notificación Roja se emitió luego del arresto.

Acciones ilícitas rodean arresto de Saab

Al hacer un recuento de los hechos acontecidos, se determina que en el momento de ser detenido el enviado Especial Alex Saab, el pasado 12 de junio de 2020, durante su escala técnica en la isla de Sal, República de Cabo Verde, no había Alerta Roja de Interpol, y cuando llegó la Advertencia Roja contra el Embajador Saab, no había orden de arresto. La Alerta Roja de INTERPOL se emitió en violación de las Reglas de Interpol y, por lo tanto, se canceló el 25 de junio.

De esta manera, se puede dilucidar que Alex Saab permaneció preso hasta el 29 de junio de 2020 sin ningún basamento legal, ya que la solicitud de extradición de Estados Unidos llegó después y no contaba con ninguna orden de arresto a nombre del Embajador Saab, sino que la orden estaba a nombre del señor Álvaro Pulido.

Ante esta situación, la defensa de Saab al hacer sus alegatos ha señalado la ausencia de la orden de aprehensión en contraposición a la extradición presentada el 14 de enero de 2021 y a la apelación interpuesta ante la Corte Constitucional.

Igualmente, el Fiscal General únicamente en su cargo presentado ante la Corte Constitucional el 28 de junio de 2021, admitió que hubo un error en la orden de aprehensión adjunta a la Solicitud de Extradición y adjuntó la versión rectificada de la solicitud formal de arresto, hecho que se considera contrario al debido proceso en clara vulneración de los derechos humanos.