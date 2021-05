Revelan trato desigual y discriminatorio de la CPI contra Venezuela

El máximo representante del Ministerio Público, Tarek William Saab reveló este jueves que existe un trato desigual y discriminatorio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Venezuela, por lo tanto, exige un tratamiento igualitario en los procedimientos penales, sin pretender utilizar el tema de Derechos Humanos como cortina de humo de un sesgo político.

Al respecto, el Fiscal General de la República aclaró que “Venezuela, por su parte, apenas lleva 3 años sometida al examen preliminar y se está presionando a la Fiscalía para que abra investigación”, pero sin verdadero basamento jurídico., haciendo referencia que “también hemos comprobado que Colombia tiene un ‘marco de referencia’, es decir, una hoja de ruta de la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y el Estado, y Guinea lo va a tener en breve, mientras tanto Venezuela sigue ‘a ciegas’ en este sentido”.

“¿Por qué Venezuela no tiene una hoja de ruta en este examen preliminar? Lo tienen otros países y el Estado venezolano no, Venezuela que ha cooperado en todo sentido.La Fiscalía cerró el examen preliminar de Reino Unido aunque se consideró por todas las ONGs y la propia Fiscalía que el Reino Unido no cumplía sus deberes”- expresó el Fiscal

Además, aseguró que “las actuaciones de soldados de Reino Unido en Irak fueron examinadas durante más de 10 años antes de que la Fiscalía decidiera cerrar el caso”.

Seguidamente, detalló que “como puede existir una colaboración cuando en el caso venezolano se entregan informes recurrentemente y en el otro lado, en la Fiscalía de la CPI hay un silencio de lo entregado”, pese a que Venezuela “siempre ha colaborado con la CPI y está respetando sus obligaciones de derecho internacional. Desde octubre de 2020, el Ministerio Público ha presentado 5 informes en 7 meses donde hemos dado cuenta de más de 700 procedimientos penales en curso para investigar y castigar si se estimase así, a los funcionarios de nuestro Estado que hayan podido cometer violaciones a los Derechos Humanos”.

Igualmente, dijo que “también hemos verificado que la Fiscalía de la CPI ha cooperado con todos estos países dando información y visitando el país. ¿Por qué no hace lo mismo con Venezuela?”, destacando que “a pesar de que hemos invitado a la Fiscal de la CPI en varias oportunidades, hasta ahora no ha manifestado interés en realizar una visita” al territorio venezolano, mientras que a Colombia, la Fiscalía ha mandado 12 misiones y Guinea ha recibido 16 visitas.

William saab dijo que una vez más, “insistimos en que las puertas de nuestro país está abiertas para que vengan a comprobar in situ el trabajo que estamos realizando”.

Piden que el CPI no atienda presiones imperialistas indebidas e ilegales

Por otra parte, el representante de la Vindicta pública. Tarek William Saan instó a la Sala de Cuestiones Preliminares para que en base a esta solicitud se refuerce el funcionamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; para que “el trato de que se dé a los distintos países sea justo y no atienda a cuestiones políticas, económicas o a presiones indebidas de las potencias imperialistas”.

En este sentido, Saab denunció que las imprecisiones “imperiales quieren hacer ver a Venezuela como un país violador de derechos humanos”, pero “queremos pensar que la CPI no va a ceder ante presiones y se va actuar apegado al derecho Internacional”.

Asimismo, el fiscal William Saab denunció que existen muchas potencias intentando una condena mundial contra nuestro país, impregnada de absoluto sesgo político y en flagrante violación del Estatuto de Roma.

“Vean lo que ocurre en Israel contra Palestina. Frente a eso no hay denuncias ante la CPI, el Grupo de Lima no aparece. vean ustedes Colombia como ésta; lo que hizo Ecuador con los manifestantes durante el año pasado y previo a la pandemia lo que ocurrió en Perú 7 presidentes en menos de un mes vulnerando los derechos humanos a los manifestantes, lo que ocurrió en Chile. Lo ocurrido en Colombia, Perú, Chile. Allí no hay grupos de expertos designados por la ONU para que visiten esos países”. detalló

Reiteró que “somos respetuosos de la justicia internacional y mientras cooperamos, seguimos reforzando nuestras instituciones para que sean garantes de los derechos humanosLa República Bolivariana de Venezuela va seguir colaborando con la Corte Penal Internacional y la República Bolivariana de Venezuela va seguir colaborando con la Corte Penal Internacional”.

En definitiva, el máximo representante del Ministerio Público considera que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer, junto con este, una hoja de trabajo conjunto.

Finalmente, William Saab esgrimió que “la Fiscalía de la CPI debe contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo, en el marco del principio de complementariedad”