Roberto Picón: 43 partidos políticos han inscrito sus candidaturas

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, informó que 43 partidos políticos han inscrito sus candidaturas.

En entrevista publicada en su cuenta Twitter, Picón detalló que existen 537 postulaciones a gobernadores, 5.068 a alcaldías, 857 a legisladores nominales, 1.400 postulaciones de legisladores lista, 10.800 de concejales nominales y 15.311 de concejales lista.

Estima que estos días van a ser muy intensos en cuanto a la carga de movimientos en el sistema de postulaciones del CNE, el cual -dijo- es totalmente automatizado y da muchas facilidades a los partidos para que se postulen.

En virtud de que se avecina el cierre de las postulaciones, el rector hizo un llamado a los partidos para que lo hagan con tiempo para poder continuar cumpliendo el cronograma electoral de los comicios del 21 de noviembre.

“Hay partidos que no han postulado ni gobernadores ni alcaldes, y la mayor parte de los partidos tienen incompleta su maqueta de concejales lista y nominales y legisladores lista y nominales”, manifestó al comentar que un partido puede sustituir candidatos nominales hasta el 11 de noviembre, pero dicho cambio no va a aparecer en boleta electoral si no es hecho antes del 22 de septiembre.

Con respecto a las inhabilitaciones, dijo que hasta que el CNE no reciba oficios de la Contraloría General de la República indicando el vencimiento de las mismas, los candidatos inhabilitados no se pueden postular.

“Si una persona está inhabilitada, al momento de cargar sus datos, el sistema no permite cargar la postulación. Esto cambia con un oficio de TSJ o de la contraloría y se levanta la inhabilitación”, señaló.

Refirió que en el aspecto técnico se ha avanzado mucho. “Hicimos una auditoria muy profunda del sistema de votación, se va a facilitar el seguimiento del proceso de voto y la totalización”.

“El voto es secreto, es integro, nadie interviene en el proceso. Hay unas garantías muy importantes”, dijo al destacar que el sistema de votación está configurado para que no haya usurpación sistemática de identidad.