Rodríguez a la juventud: Vamos juntos a luchar y conquistar el futuro

El candidato Lista de Caracas por los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Jorge Rodríguez, destacó la importancia de recuperar la Asamblea Nacional para legislar en función de la defensa del país y la construcción de leyes que garanticen los derechos de la juventud venezolana.

Durante encuentro sostenido con la juventud de Caracas, Rodríguez recordó las décadas de persecusión, tortura y asesinatos a la que fueron sometidos miles de jóvenes durante las cuatro décadas que el país estuvo dirigido por el bipartidismo adeco-copeyano.

“La juventud venezolana de los 80 y 90 fue abandonada, fue maltratada fue agredida fue asesinada; más de 4 mil jóvenes fueron asesinados y torurados desde la década de lo 60 y hasta los 90. Ahí está la sonrisa de Yulimar Reyes, asesinada solamente por haber cometido el delito de salir a protestar por una biblioteca decente, por un comedor decente, por una sistema de transporte estudiantil, por eso los asesinaban”, rememoró.

Recalcó que esta “fue una operación de aniquilación de nuestra memoria histórica, de nuestro concepto de nuestra noción de Patria y en algún momento llegamos a pensar que éramos otra generación perdida”, apuntó al tiempo que remarcó la destrucción que los factores opositores cometieron en la Asamblea Nacional.

“Fíjese como destruyeron el parlamento nacional, fíjense como acabaron un Poder y lo usaron para destruir y robarse miles de millones de dólares, la utilizaron para quemar jóvenes vivos por su color de piel o por ser chavistas, la utilizaron para quemar casas”, señaló.

Insistió en la necesidad de recuperar la AN, por lo que instó a la unidad de la juventud para garantizar la victoria de los candidatos del GPPSB. “Ellos trataron de robarle el futuro a ustedes (jóvenes) y la misión que tienen ustedes es recuperar el futuro de esos que jamás tuvieron futuro”, exhortó.

“Nosotros hemos resistido y nosotros seguiremos resistiendo y por esa resistencia seguimos por el camino de la Revolución Bolivariana, pero si no mandamos un mensaje poderoso a los neemigos de esta Patria, si el 6D el mundo no percibe que esto es un pueblo libre y soberano, seguirán las agresiones”, advirtió.

La juventud y sus derechos

El también jefe del Comando Nacional de Campaña “Darío Vivas”, subrayó la alta presencia de jóvenes dentro de los candidatos del GPPSB y sostuvo que esto garantizará que la juventud venezolana tenga voz dentro del parlamento para la defensa de sus derechos económicos, sociales y políticos.

“Nunca antes hab{iamos tenido a tantos jóvenes como candidatos a la AN (…) Son los jóvenes que van a defender Chamba Juvenil con la promoción de la Ley de Chamba juvenil, con la una Ley de la Economía Digital, no solo para sortear el bloqueo, sino para que demos un salto al futuro de las finanzas en el mundo donde no existan banqueros corruptos”, afirmó.

Adelantó que dentro de las propuestas que llevará como diputado será la Ley de Ciudades Sustentables “para que ciudades como Caracas cuide y desarrolle su agricultura, cuide y desarrolle su capacidad industrial, ciude y desarrolle sus espacios para el esparcimiento como este Parque Hugo Chávez, para que cuide y preserve sus espacios naturales”, explicó.

Reiteró su llamado a la unidad de todos los factores revolucionarios del país para garantizar la victoria en el parlamento. “Esta es una batalla por la vida, pero sobre todo es una batalla por el futuro, pero tambien es una batalla para que acerquemos el futuro, para que podamos acercar y dibujar la Venezuela de los próximos 20 años y de los próximos 30 años y en esta tarea ustedes tienen la mayor responsabilidad, ustedes tienen la mayor capacidad para llevar adelante y defender este proyecto que es vital para todos; estamos unidos y no podrán con nuestra lucha para conquistar el futuro”, sentenció.